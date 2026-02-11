https://sarabic.ae/20260211/إعلام-تحت-ضغط-أمريكي-تستعد-أوكرانيا-للانتخابات-الرئاسية-1110238489.html

إعلام: تحت ضغط أمريكي تستعد أوكرانيا للانتخابات الرئاسية

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير بريطانية بأن أوكرانيا بدأت، تحت ضغط من الولايات المتحدة، الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والاستفتاء على اتفاق سلام، مشيرة إلى أنه يجب إجراء كلا... 11.02.2026, سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101377/07/1013770736_0:143:2806:1721_1920x0_80_0_0_ace4bb7e67e5217ad4993ffbc6899a17.jpg

وقالت التقارير، نقلاً عن مسؤولين أوكرانيين وغربيين ومصادر أخرى: "أوكرانيا بدأت التخطيط لانتخابات رئاسية إلى جانب استفتاء على أي اتفاق سلام مع روسيا بعد أن طالبت إدارة ترامب كييف بإجراء كلا التصويتين بحلول 15 مايو، وإلا فإنها تخاطر بفقدان الضمانات الأمنية التي قدمتها الولايات المتحدة".وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن "مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين مشاركين في التخطيط، بالإضافة إلى آخرين مطلعين على الوضع، يعتزم زيلينسكي الإعلان عن خطط لإجراء انتخابات رئاسية واستفتاء في 24 فبراير/شباط".صرح زيلينسكي، يوم السبت، أن الولايات المتحدة ترغب في إنهاء الصراع في أوكرانيا بحلول الصيف. وكانت "رويترز" قد أفادت سابقاً، نقلاً عن مصادر، بأن استفتاءً على اتفاق التسوية سيُجرى بالتزامن مع الانتخابات الوطنية في أوكرانيا.وأكد أحد مصادر الوكالة أن "الأمريكيين في عجلة من أمرهم" وأن التصويت قد يُنظّم في أقل من ستة أشهر.لافروف: الأمن القومي الروسي غير قابل للمساومة.. والغرب أضاع فرص السلام في أوكرانياسيارتو: الصراع بأوكرانيا كان سينتهي لولا إحباط الأوروبيين جهود ترامب لتحقيق السلام

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية