إعلام غربي: تدمير أكبر مصنع للمسيرات في أوكرانيا
إعلام غربي: تدمير أكبر مصنع للمسيرات في أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، نقلا عن نائب قائد القوى العسكرية الجوية للقوات الأوكرانية، بول إيليزاروف، بأن أكبر مصنع أوكراني للمسيرات تم تدميره
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات تتم على المرافق العسكرية والطاقة الأوكرانية، بما في ذلك مرافق البنية التحتية المتعلقة بها.
إعلام غربي: تدمير أكبر مصنع للمسيرات في أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، نقلا عن نائب قائد القوى العسكرية الجوية للقوات الأوكرانية، بول إيليزاروف، بأن أكبر مصنع أوكراني للمسيرات تم تدميره نتيجة لهجوم روسي.
وذكرت مجلة "زي أتلانتيك" نقلا عن إيليزاروف قوله: "دمرت القوات الروسية المصنع الرئيسي في أوكرانيا والذي كانت تصنع فيه المسيرات لمجموعة "لازارس" (القوات الخاصة للحرس الوطني الأكراني)، وتم تدميرذخيرة ضخمة.
وأضافت المجلة بأن الهجوم الروسي أسفر عن تدمير معدات المصنع التي تقدر قيمته 35 مليون دولار تقريبا.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات تتم على المرافق العسكرية والطاقة الأوكرانية، بما في ذلك مرافق البنية التحتية المتعلقة بها.
وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسي
، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 14 قنبلة موجهة، و3 صواريخ "هيمارس"، و485 طائرة مسيرة أوكرانية".