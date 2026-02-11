الأونروا: الإجراءات الإسرائيلية الجديدة تهدد مستقبل الفلسطينيين وتقوض القانون الدولي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحوّل والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260211/الأونروا-الإجراءات-الإسرائيلية-الجديدة-تهدد-مستقبل-الفلسطينيين-وتقوض-القانون-الدولي-1110239314.html
الأونروا: الإجراءات الإسرائيلية الجديدة تهدد مستقبل الفلسطينيين وتقوض القانون الدولي
الأونروا: الإجراءات الإسرائيلية الجديدة تهدد مستقبل الفلسطينيين وتقوض القانون الدولي
سبوتنيك عربي
حذّرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة تمهّد الطريق أمام تسارع توسيع المستوطنات في الضفة... 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T07:09+0000
2026-02-11T07:09+0000
أخبار الضفة الغربية
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
منظمة الأونروا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/18/1108523324_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_968b5d9d93cfe9524bc68654e0c0020d.jpg
وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطوات تشكل ضربة جديدة للقانون الدولي، وترسّخ سوابق خطيرة قد يكون لها تداعيات عالمية على استقرار المنطقة وحقوق المدنيين الفلسطينيين.وأكدت "الأونروا" أن استمرار هذه السياسات يزيد من معاناة الفلسطينيين ويحدّ من فرص تحقيق السلام المستدام، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل لمنع مزيد من التصعيد وحماية حقوق المدنيين.وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد، أمس الثلاثاء، على معارضته لتحركات إسرائيل نحو ضم الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أيام من إقرار مجلس الأمن الإسرائيلي سياسة جديدة تُعد خطوة نحو الضم الفعلي.وعند سؤاله عن التحرك الإسرائيلي، لم يعلق ترامب على التفاصيل لكنه قال في مقابلة مع موقع "أكسيوس" الأمريكي: "أنا ضد الضم"، مضيفًا: "لدينا ما يكفي من الأمور لنفكر بها الآن. لا نحتاج إلى التعامل مع الضفة الغربية".في السياق، قال مسؤولون أمريكيون لـ"أكسيوس" إنهم قلقون بشأن قرار المجلس الإسرائيلي وما زالوا يدرسون تداعياته.وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد كشفت، في وقت سابق الأحد الماضي، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي قد وافق على سلسلة قرارات تهدف إلى تعميق الضم الفعلي لأراضٍ في الضفة الغربية.جاءت هذه القرارات، التي قدمها وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في توقيت حساس يسبق زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، والتي تم تقديم موعدها لمناقشة المفاوضات مع إيران، وسط مخاوف إسرائيلية من تراجع إدارة الرئيس دونالد ترامب عن "الخطوط الحمراء" السابقة.وتتضمن القرارات تغييرات عميقة في إجراءات تسجيل وشراء الأراضي، أبرزها: رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية، ما يتيح للجمهور الاطلاع على هوية الملاك والتواصل معهم مباشرة لإتمام صفقات الشراء، بعد أن كانت العملية سرية سابقًا.وإلغاء الحظر على بيع الأراضي للأجانب (غير العرب)، وإلغاء شرط الحصول على تصريح خاص للمعاملات العقارية، ما يزيل العوائق أمام اليهود لشراء العقارات بشكل فردي أو مباشر، دون الحاجة إلى شركات مسجلة في المنطقة.ونقل صلاحيات إدارية إلى المستوطنات اليهودية، بما يشمل إنشاء كيانات بلدية مستقلة، وتسهيل إجراءات الهدم للمباني الفلسطينية في المنطقة (أ) بدعوى حماية المواقع التراثية والأثرية.كما تشمل القرارات إجراءات خاصة بحساسية دينية عالية، مثل فصل المستوطنة اليهودية في الخليل عن المدينة وإنشاء إدارة بلدية مستقلة لإدارة مجمع المقابر والمدرسة الدينية المجاورة، إضافة إلى البت في أمور قبر راحيل قرب بيت لحم.وكانت الأمم المتحدة، سجّلت خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحده، رقما غير مسبوق بلغ 260 هجوما للمستوطنين ضد فلسطينيين. وارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية المحتلة، بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.ومنذ ذلك، قُتل ما لا يقل عن 1035 فلسطينيا على أيدي القوات العسكرية أو المستوطنين الإسرائيليين، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20260210/رسالة-فلسطينية-للأمم-المتحدة-إسرائيل-تفرض-أمرا-واقعا-استيطانيا-بالقوة-في-الضفة-الغربية-1110207507.html
https://sarabic.ae/20260209/مصر-تدين-قرارات-إسرائيل-لتعميق-مخطط-الضم-في-الضفة-الغربية-1110171049.html
https://sarabic.ae/20260210/الخارجية-الروسية-موسكو-تدعو-تل-أبيب-إلى-إعادة-النظر-في-تصرفاتها-تجاه-الضفة-الغربية--1110218521.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/18/1108523324_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f277fb457fb1f15c5f824008f377cd64.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأونروا, العالم
أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأونروا, العالم

الأونروا: الإجراءات الإسرائيلية الجديدة تهدد مستقبل الفلسطينيين وتقوض القانون الدولي

07:09 GMT 11.02.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatرصاص أو سجن أو غرامة... ثلاثية الثمن التي يدفعها عمال الضفة في مخاطرة ما وراء جدار الفصل
رصاص أو سجن أو غرامة... ثلاثية الثمن التي يدفعها عمال الضفة في مخاطرة ما وراء جدار الفصل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حذّرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة تمهّد الطريق أمام تسارع توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، بما يقوّض مستقبل الفلسطينيين ويزيد من مخاطر التصعيد والعنف.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطوات تشكل ضربة جديدة للقانون الدولي، وترسّخ سوابق خطيرة قد يكون لها تداعيات عالمية على استقرار المنطقة وحقوق المدنيين الفلسطينيين.
وأكدت "الأونروا" أن استمرار هذه السياسات يزيد من معاناة الفلسطينيين ويحدّ من فرص تحقيق السلام المستدام، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل لمنع مزيد من التصعيد وحماية حقوق المدنيين.
وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد، أمس الثلاثاء، على معارضته لتحركات إسرائيل نحو ضم الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أيام من إقرار مجلس الأمن الإسرائيلي سياسة جديدة تُعد خطوة نحو الضم الفعلي.
وعند سؤاله عن التحرك الإسرائيلي، لم يعلق ترامب على التفاصيل لكنه قال في مقابلة مع موقع "أكسيوس" الأمريكي: "أنا ضد الضم"، مضيفًا: "لدينا ما يكفي من الأمور لنفكر بها الآن. لا نحتاج إلى التعامل مع الضفة الغربية".
في السياق، قال مسؤولون أمريكيون لـ"أكسيوس" إنهم قلقون بشأن قرار المجلس الإسرائيلي وما زالوا يدرسون تداعياته.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
رسالة فلسطينية للأمم المتحدة: إسرائيل تفرض أمرا واقعا استيطانيا بالقوة في الضفة الغربية
أمس, 09:07 GMT
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد كشفت، في وقت سابق الأحد الماضي، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي قد وافق على سلسلة قرارات تهدف إلى تعميق الضم الفعلي لأراضٍ في الضفة الغربية.
جاءت هذه القرارات، التي قدمها وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في توقيت حساس يسبق زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، والتي تم تقديم موعدها لمناقشة المفاوضات مع إيران، وسط مخاوف إسرائيلية من تراجع إدارة الرئيس دونالد ترامب عن "الخطوط الحمراء" السابقة.
وتتضمن القرارات تغييرات عميقة في إجراءات تسجيل وشراء الأراضي، أبرزها: رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية، ما يتيح للجمهور الاطلاع على هوية الملاك والتواصل معهم مباشرة لإتمام صفقات الشراء، بعد أن كانت العملية سرية سابقًا.
الاستيطان يحرم فلسطيني من الوصول إلى بيته وأرضه في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
مصر تدين قرارات إسرائيل لتعميق مخطط الضم في الضفة الغربية
9 فبراير, 09:26 GMT
وإلغاء الحظر على بيع الأراضي للأجانب (غير العرب)، وإلغاء شرط الحصول على تصريح خاص للمعاملات العقارية، ما يزيل العوائق أمام اليهود لشراء العقارات بشكل فردي أو مباشر، دون الحاجة إلى شركات مسجلة في المنطقة.
ونقل صلاحيات إدارية إلى المستوطنات اليهودية، بما يشمل إنشاء كيانات بلدية مستقلة، وتسهيل إجراءات الهدم للمباني الفلسطينية في المنطقة (أ) بدعوى حماية المواقع التراثية والأثرية.
كما تشمل القرارات إجراءات خاصة بحساسية دينية عالية، مثل فصل المستوطنة اليهودية في الخليل عن المدينة وإنشاء إدارة بلدية مستقلة لإدارة مجمع المقابر والمدرسة الدينية المجاورة، إضافة إلى البت في أمور قبر راحيل قرب بيت لحم.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
الخارجية الروسية: موسكو تدعو تل أبيب إلى إعادة النظر في تصرفاتها تجاه الضفة الغربية
أمس, 13:44 GMT
وكانت الأمم المتحدة، سجّلت خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحده، رقما غير مسبوق بلغ 260 هجوما للمستوطنين ضد فلسطينيين. وارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية المحتلة، بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.
ومنذ ذلك، قُتل ما لا يقل عن 1035 فلسطينيا على أيدي القوات العسكرية أو المستوطنين الإسرائيليين، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала