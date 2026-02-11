عربي
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مركبات "بي إم بي-3" المتطورة
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مركبات "بي إم بي-3" المتطورة
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، اليوم الأربعاء، عن تسليم دفعة جديدة من مركبات المشاة القتالية "بي إم بي-3" إلى الجيش الروسي، بعد إدخال سلسلة من التحسينات
وأشارت "روستيخ" في بيان لها إلى أن المركبات قد حصلت على تحديثات مهمة شملت تزويد كل مركبة بنظام حرب إلكتروني أكثر حداثة، وتعزيز الهيكل السفلي لزيادة مقاومة الانفجارات.وأكدت المؤسسة أن أعمال التحديث والتطوير على مركبات "بي إم بي -3" مستمرة بشكل متواصل، ويتم تنفيذها بالاستناد إلى الخبرات الميدانية المستخلصة من استخدام هذه المركبات في العمليات القتالية.وطورت روسيا مركبات "بي إم بي - 3" لتكون مدرعة من طراز فريد تجمع بين مميزات العديد من المركبات القتالية في مركبة واحدة. ويمكن تزويد المدرعة الروسية "بي إم بي - 3" بالعديد من أنظمة الرؤية المتطورة لزيادة قدرتها على العمل بكفاءة في ظروف القتال المختلفة ليلا ونهارا، إضافة إلى القدرة على العمل في ظروف الرؤية المنخفضة.والجدير بالذكر أن مؤسسة "روستيخ" الحكومية هي أكبر شركة للهندسة الميكانيكية في روسيا. وتضم الشركة أكثر من 800 مؤسسة علمية وصناعية في 60 منطقة في البلاد، وهي مورّد رئيسي للأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة في إطار المشتريات الدفاعية الحكومية.وتطوّر المؤسسة الإنتاج المدني عالي التقنية في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية للبلاد، مثل تصنيع الطائرات وتصنيع المحركات وهندسة النقل والطاقة وصنع الأدوات الطبية والمستحضرات الصيدلانية والمواد الجديدة وغيرها.
أعلنت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، اليوم الأربعاء، عن تسليم دفعة جديدة من مركبات المشاة القتالية "بي إم بي-3" إلى الجيش الروسي، بعد إدخال سلسلة من التحسينات التقنية التي عززت فعاليتها القتالية ومستوى حمايتها.
وأشارت "روستيخ" في بيان لها إلى أن المركبات قد حصلت على تحديثات مهمة شملت تزويد كل مركبة بنظام حرب إلكتروني أكثر حداثة، وتعزيز الهيكل السفلي لزيادة مقاومة الانفجارات.
وأكدت المؤسسة أن أعمال التحديث والتطوير على مركبات "بي إم بي -3" مستمرة بشكل متواصل، ويتم تنفيذها بالاستناد إلى الخبرات الميدانية المستخلصة من استخدام هذه المركبات في العمليات القتالية.
المقاتلة الروسية سو 57 تنفذ عرضا في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
"روستيخ" تعلن تسليم وزارة الدفاع الروسية دفعة من طائرات "سو-57" المطورة
9 فبراير, 05:26 GMT
وطورت روسيا مركبات "بي إم بي - 3" لتكون مدرعة من طراز فريد تجمع بين مميزات العديد من المركبات القتالية في مركبة واحدة. ويمكن تزويد المدرعة الروسية "بي إم بي - 3" بالعديد من أنظمة الرؤية المتطورة لزيادة قدرتها على العمل بكفاءة في ظروف القتال المختلفة ليلا ونهارا، إضافة إلى القدرة على العمل في ظروف الرؤية المنخفضة.
والجدير بالذكر أن مؤسسة "روستيخ" الحكومية هي أكبر شركة للهندسة الميكانيكية في روسيا. وتضم الشركة أكثر من 800 مؤسسة علمية وصناعية في 60 منطقة في البلاد، وهي مورّد رئيسي للأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة في إطار المشتريات الدفاعية الحكومية.

وتطوّر المؤسسة الإنتاج المدني عالي التقنية في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية للبلاد، مثل تصنيع الطائرات وتصنيع المحركات وهندسة النقل والطاقة وصنع الأدوات الطبية والمستحضرات الصيدلانية والمواد الجديدة وغيرها.
