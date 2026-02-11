https://sarabic.ae/20260211/دميترييف-كالاس-تستفز-ترامب-1110262361.html
دميترييف: كالاس تستفز ترامب
صرح الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، يوم الأربعاء، أن رئيسة قسم الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس تستفز الرئيس الأميريكي دونالد ترامب بتصريحاتها عن فريقه.
اُستقبل الوفد الاميريكي والوفد الاسرائيلي في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 بتصريحات استهجان من طرف الجماهير.
ووصفت كايا كلاس الاستقبال بصيحات الاستهجان لنائب الرئيس الأميريكي جيمس ديفيد فانس بـ"الفخر الأوروبي".
ونشر كيريل دميترييف على حسابه في منصة "إكس" منشورا، قال فيه إن "كايا كلاس تستفز "بابا" دونالد ترامب و فريقه". وبين الأمين العام ل"الناتو" مارك روته أن "بابا" ترامب يجب عليه أن يتكلم بشكل حاد أحيانا. وبمرور الوقت، وافق دونالد ترامب على أن يسمى بـ "بابا"، مشيرا إلى أن لولا بابا ترامب، لكان الناتو عانى كثيرا.
وصرحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يوم 20 يناير/ كانون التاني الفائت، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم مضاعفة تمويله لغرينلاند.
وقالت كالاس، خلال كلمة ألقتها في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي: "إن الاتحاد الأوروبي يعتزم مضاعفة تمويله لغرينلاند في الميزانية المتعددة السنوات المقبلة ابتداء من عام 2028".