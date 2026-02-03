https://sarabic.ae/20260203/كالاس-الاتحاد-الأوروبي-بحاجة-إلى-سياسة-أمنية-جديدة-في-القطب-الشمالي-1109938771.html
كالاس: الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى سياسة أمنية جديدة في القطب الشمالي
كالاس: الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى سياسة أمنية جديدة في القطب الشمالي
سبوتنيك عربي
صرحت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أنه "حان الوقت لسياسة جديدة للاتحاد الأوروبي في منطقة القطب الشمالي". 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T12:11+0000
2026-02-03T12:11+0000
2026-02-03T12:11+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/10/1095821441_0:0:1623:913_1920x0_80_0_0_aaae8b2f9756320845713af9065ae38c.jpg
وقالت كلاس خلال مؤتمر صحفي عقد في النرويج: "لقد حان الوقت لوضع سياسة جديدة للاتحاد الأوروبي تجاه القطب الشمالي، تعكس متطلبات العصر الذي نعيشه والعالم الذي نطمح إليه، بما في ذلك توفير بيئة آمنة للقطب الشمالي للاتحاد الأوروبي. ومن الأهمية أن تبنى هذه السياسة على شراكات قوية في القطب الشمالي. وهذا يعني تعاونًا وثيقًا مع النرويج وكندا وأيسلندا، التي تربطنا بها بالفعل علاقات وثيقة، والتي لدينا معها، أو سنبرم معها قريبًا كأيسلندا - اتفاقيات شراكة أمنية ودفاعية".وقالت كالاس، في وقت سابق، خلال كلمة ألقتها في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي: "إن الاتحاد الأوروبي يعتزم مضاعفة تمويله لغرينلاند في الميزانية المتعددة السنوات المقبلة ابتداء من عام 2028".وأضافت: "يحقق تعاوننا مع غرينلاند نتائج ملموسة، لا سيما في مجالات التعليم وتنمية المهارات والتنمية المستدامة، وقد اقترحت المفوضية الأوروبية مضاعفة دعمنا المالي لغرينلاند، والذي سيدرج في الميزانية المتعددة السنوات المقبلة للاتحاد الأوروبي (2028-2034)".ترامب: الوضع في غرينلاند يتطور بشكل جيدوسط اتصالات مكثفة... تحركات مصرية بشأن إيران
https://sarabic.ae/20260129/مدير-مركز-جي-إس-إم-للأبحاث-والدراسات-روسيا-نجحت-في-تفكيك-العلاقة-بين-ضفتي-الأطلسي-1109750277.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/10/1095821441_180:0:1623:1082_1920x0_80_0_0_ab42c73d0c81b367d29b29ca2e52e582.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
كالاس: الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى سياسة أمنية جديدة في القطب الشمالي
صرحت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أنه "حان الوقت لسياسة جديدة للاتحاد الأوروبي في منطقة القطب الشمالي".
وقالت كلاس خلال مؤتمر صحفي عقد في النرويج: "لقد حان الوقت لوضع سياسة جديدة للاتحاد الأوروبي تجاه القطب الشمالي، تعكس متطلبات العصر الذي نعيشه والعالم الذي نطمح إليه، بما في ذلك توفير بيئة آمنة للقطب الشمالي للاتحاد الأوروبي. ومن الأهمية أن تبنى هذه السياسة على شراكات قوية في القطب الشمالي
. وهذا يعني تعاونًا وثيقًا مع النرويج وكندا وأيسلندا، التي تربطنا بها بالفعل علاقات وثيقة، والتي لدينا معها، أو سنبرم معها قريبًا كأيسلندا - اتفاقيات شراكة أمنية ودفاعية".
وأضافت: "التوترات(بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن غرينلاند) أقل حدة مما كانت عليه قبل أسابيع قليلة... ومع ذلك، لا يزال هناك غموض يكتنف ما سيحدث لاحقًا أو متى قد يندلع النزاع التالي. لذلك، أكرر ما قلته سابقًا أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب غرينلاند. نحن نقف إلى جانب دولتنا العضو، الدنمارك، ونقف إلى جانب ميثاق الأمم المتحدة. أما الترتيبات المستقبلية فهي شأن يخص غرينلاند والدنمارك ليقرراه".
وقالت كالاس، في وقت سابق، خلال كلمة ألقتها في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي: "إن الاتحاد الأوروبي يعتزم مضاعفة تمويله لغرينلاند في الميزانية المتعددة السنوات المقبلة ابتداء من عام 2028".
وأضافت: "يحقق تعاوننا مع غرينلاند نتائج ملموسة، لا سيما في مجالات التعليم وتنمية المهارات والتنمية المستدامة، وقد اقترحت المفوضية الأوروبية مضاعفة دعمنا المالي لغرينلاند، والذي سيدرج في الميزانية المتعددة السنوات المقبلة للاتحاد الأوروبي (2028-2034)".