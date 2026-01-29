مدير مركز "جي إس إم" للأبحاث والدراسات: روسيا نجحت في تفكيك العلاقة بين ضفتي الأطلسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260129/مدير-مركز-جي-إس-إم-للأبحاث-والدراسات-روسيا-نجحت-في-تفكيك-العلاقة-بين-ضفتي-الأطلسي-1109750277.html
مدير مركز "جي إس إم" للأبحاث والدراسات: روسيا نجحت في تفكيك العلاقة بين ضفتي الأطلسي
مدير مركز "جي إس إم" للأبحاث والدراسات: روسيا نجحت في تفكيك العلاقة بين ضفتي الأطلسي
سبوتنيك عربي
تحدّث مدير مركز "جي إس إم" للأبحاث والدراسات، الدكتور آصف ملحم، من موسكو، عن مصير النزاع الأوكراني، مشيرا إلى أن "أوكرانيا تعدّ إحدى جبهات الصراع الشامل بين... 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T08:18+0000
2026-01-29T08:18+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الناتو
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102737/79/1027377916_0:118:2200:1356_1920x0_80_0_0_150e802664a427e9e5e2571dbec6b8e3.jpg
وأوضح ملحم، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الأعمال الحربية الكبرى قد تتوقف، غير أن الصراع بين واشنطن وموسكو لن ينتهي، وقد ينتقل إلى جبهات أخرى، مع إمكانية إرساء نوع من التوافق بين الطرفين على قاعدة المناورة السياسية، لا على أساس سلام دائم وشامل". وأشار إلى أن "روسيا تمكنت من دق إسفين في قلب النظام الدولي القديم، ونجحت في تفكيك العلاقة بين ضفتي الأطلسي، أي بين أوروبا والولايات المتحدة، وإنشاء جبهة جديدة في مواجهتهما، وهو ما يعد نصرا حقيقيا لروسيا".واعتبر أن "الإنجاز الأكبر للعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا لا يتمثل في الانتصار على أوكرانيا، بل في تحقيق نصر استراتيجي شامل أدى إلى تفكك أوروبا وحلف شمال الأطلسي".ولفت ملحم إلى أن "بعض القادة الأوروبيين يتحركون تحت ضغط الخوف التاريخي غير المبرر من روسيا، إلا أنهم باتوا محاصرين من جميع الجهات بعدما أصبح زيلينسكي عبئا عليهم، ولم يحقق أي انتصار في أوكرانيا، في وقت ترفض فيه الولايات المتحدة دعمهم". واعتبر أن "من يشجع على استمرار الصراع ليسوا من الحكماء بين قادة أوروبا، بل ممن يطمحون إلى تحقيق صفقات ومكاسب"، مؤكدا أن "الأوروبيين غير قادرين على خوض حرب مع روسيا، كما أن شعوبهم لا تريد ذلك". واعتبر ملحم أن "الخلافات الأمريكية-الأوروبية أدت إلى عرقلة المحادثات، في محاولة من الأوروبيين لإيجاد موطئ قدم لهم فيها، وباتوا في حالة عجز عن اتخاذ القرار بعد أن خسروا كل شيء".وأضاف أنه "في حال توقف الصراع، فإن الاستثمارات في أوكرانيا ستكون أمريكية- روسية"، مشيرا إلى أن "العقبة الأساسية تكمن في مسألة التنازل عن الأراضي، وأن إيجاد مخرج يرضي الجميع قد يكون عبر إقامة منطقة اقتصادية مشتركة تتولى إدارتها أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا".وأضاف أن الأوروبيين "خرجوا من المعركة عمليا بشكل كامل لأنهم لم يبنوا وجهة نظرهم السياسية على أسس موضوعية قابلة للنقاش ولتوزيع المكاسب"، مشددا على أن "وجود أوروبا على طاولة الحوار أمر مهم، غير أن وجودها شيء، والصيغة التي سيتم التوافق عليها بينها وبين روسيا شيء آخر، في ظل انقسام المواقف الأوروبية، وظهور أصوات داخل أوروبا تنادي بالحوار مع موسكو".وأكد "أهمية الحوار الجدي والموضوعي، وإلا فإن النتيجة ستكون اشتعال بؤر صراع أخرى". ورأى أن "إصرار الجانب الأمريكي على عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي يعد مناورة ومحاولة لتحسين الصورة، وطمعا بالاستثمارات في مجالات الفضاء والطاقة والمعادن النادرة"، مشددا على أنه "لا أهمية لهذا اللقاء ما لم يتم التوافق على القضايا الأساسية محل الخلاف".واعتبر ملحم أن "زيلينسكي يسعى إلى ضمان مستقبله الشخصي أكثر من مستقبله السياسي، وأن الولايات المتحدة لا تمارس ضغطا كافيا عليه للتنازل عن الأراضي".الأمين العام للناتو: الحقبة التي كانت فيها أمريكا تتحمل العبء الأساسي لضمان الأمن الأوروبي انتهت
https://sarabic.ae/20260128/روبيو-الناتو-مفيد-لأمريكا-لكن-يجب-إعادة-النظر-في-دوره-1109732410.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102737/79/1027377916_118:0:2082:1473_1920x0_80_0_0_7f22226630ddd192a4ca3d0071665121.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الناتو, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الناتو, تقارير سبوتنيك, حصري

مدير مركز "جي إس إم" للأبحاث والدراسات: روسيا نجحت في تفكيك العلاقة بين ضفتي الأطلسي

08:18 GMT 29.01.2026
© NATOالناتو
الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
© NATO
تابعنا عبر
حصري
تحدّث مدير مركز "جي إس إم" للأبحاث والدراسات، الدكتور آصف ملحم، من موسكو، عن مصير النزاع الأوكراني، مشيرا إلى أن "أوكرانيا تعدّ إحدى جبهات الصراع الشامل بين روسيا والولايات المتحدة، وأن السعي الأمريكي إلى تبريد هذه الجبهة وإنهاء النزاع ينبع من قناعة بأن أوكرانيا غير قادرة على الاستمرار فيه".
وأوضح ملحم، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الأعمال الحربية الكبرى قد تتوقف، غير أن الصراع بين واشنطن وموسكو لن ينتهي، وقد ينتقل إلى جبهات أخرى، مع إمكانية إرساء نوع من التوافق بين الطرفين على قاعدة المناورة السياسية، لا على أساس سلام دائم وشامل".

وأشار إلى أن "روسيا تمكنت من دق إسفين في قلب النظام الدولي القديم، ونجحت في تفكيك العلاقة بين ضفتي الأطلسي، أي بين أوروبا والولايات المتحدة، وإنشاء جبهة جديدة في مواجهتهما، وهو ما يعد نصرا حقيقيا لروسيا".
واعتبر أن "الإنجاز الأكبر للعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا لا يتمثل في الانتصار على أوكرانيا، بل في تحقيق نصر استراتيجي شامل أدى إلى تفكك أوروبا وحلف شمال الأطلسي".

ولفت ملحم إلى أن "بعض القادة الأوروبيين يتحركون تحت ضغط الخوف التاريخي غير المبرر من روسيا، إلا أنهم باتوا محاصرين من جميع الجهات بعدما أصبح زيلينسكي عبئا عليهم، ولم يحقق أي انتصار في أوكرانيا، في وقت ترفض فيه الولايات المتحدة دعمهم". واعتبر أن "من يشجع على استمرار الصراع ليسوا من الحكماء بين قادة أوروبا، بل ممن يطمحون إلى تحقيق صفقات ومكاسب"، مؤكدا أن "الأوروبيين غير قادرين على خوض حرب مع روسيا، كما أن شعوبهم لا تريد ذلك".

واعتبر ملحم أن "الخلافات الأمريكية-الأوروبية أدت إلى عرقلة المحادثات، في محاولة من الأوروبيين لإيجاد موطئ قدم لهم فيها، وباتوا في حالة عجز عن اتخاذ القرار بعد أن خسروا كل شيء".
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
روبيو: الناتو مفيد لأمريكا لكن يجب إعادة النظر في دوره
أمس, 16:09 GMT
وأضاف أنه "في حال توقف الصراع، فإن الاستثمارات في أوكرانيا ستكون أمريكية- روسية"، مشيرا إلى أن "العقبة الأساسية تكمن في مسألة التنازل عن الأراضي، وأن إيجاد مخرج يرضي الجميع قد يكون عبر إقامة منطقة اقتصادية مشتركة تتولى إدارتها أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا".

وأضاف أن الأوروبيين "خرجوا من المعركة عمليا بشكل كامل لأنهم لم يبنوا وجهة نظرهم السياسية على أسس موضوعية قابلة للنقاش ولتوزيع المكاسب"، مشددا على أن "وجود أوروبا على طاولة الحوار أمر مهم، غير أن وجودها شيء، والصيغة التي سيتم التوافق عليها بينها وبين روسيا شيء آخر، في ظل انقسام المواقف الأوروبية، وظهور أصوات داخل أوروبا تنادي بالحوار مع موسكو".
وأكد "أهمية الحوار الجدي والموضوعي، وإلا فإن النتيجة ستكون اشتعال بؤر صراع أخرى".

ورأى أن "إصرار الجانب الأمريكي على عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي يعد مناورة ومحاولة لتحسين الصورة، وطمعا بالاستثمارات في مجالات الفضاء والطاقة والمعادن النادرة"، مشددا على أنه "لا أهمية لهذا اللقاء ما لم يتم التوافق على القضايا الأساسية محل الخلاف".
واعتبر ملحم أن "زيلينسكي يسعى إلى ضمان مستقبله الشخصي أكثر من مستقبله السياسي، وأن الولايات المتحدة لا تمارس ضغطا كافيا عليه للتنازل عن الأراضي".
الأمين العام للناتو: الحقبة التي كانت فيها أمريكا تتحمل العبء الأساسي لضمان الأمن الأوروبي انتهت
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала