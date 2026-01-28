https://sarabic.ae/20260128/روبيو-الناتو-مفيد-لأمريكا-لكن-يجب-إعادة-النظر-في-دوره-1109732410.html

روبيو: الناتو مفيد لأمريكا لكن يجب إعادة النظر في دوره

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) مفيد للولايات المتحدة الأمريكية، لكنه بحاجة إلى إعادة النظر. 28.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال روبيو خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ: "نعم، نعتقد أن الناتو مفيد للولايات المتحدة الأمريكية. لكن المشكلة تكمن في أن الناتو بحاجة أيضا إلى إعادة النظر في التزاماته".وقال: "يدرك شركاؤنا أهمية الوجود الأمريكي في الناتو. لا يمكن للناتو أن يوجد من دون الولايات المتحدة، ونحن ندرك أنه لكي يكون الناتو أقوى، يجب أن يكون حلفاؤنا أقوى".وتابع: "لقد أوضحنا لحلفائنا في الناتو أن الولايات المتحدة لا تركز فقط على أوروبا. لدينا احتياجات دفاعية في نصف الكرة الغربي، ولدينا أولويات دفاعية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. قد نكون أغنى دولة في العالم، لكن مواردنا ليست بلا حدود".وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، أن الحقبة التي كانت فيها الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل العبء الأساسي لضمان الأمن الأوروبي قد انتهت نهائياً، مشدداً على ضرورة أن تتحمل أوروبا وكندا مسؤولية أكبر عن دفاعهما المشترك.وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن مصادر مطّلعة، أن "الخطوة المرتقبة ستطال نحو 200 عسكري، وستؤدي بشكل أساسي إلى خفض مستوى مشاركة الولايات المتحدة في 30 مركزًا من مراكز التميّز التابعة للحلف، وهي مراكز تُعنى بتدريب قوات الناتو على الجوانب الرئيسية لإدارة العمليات القتالية".وأشارت المصادر إلى أن "البنتاغون لا يعتزم تنفيذ انسحاب فوري، بل سيعتمد آلية عدم استبدال الأفراد عند انتهاء مدة تكليفهم، مع التأكيد على أن مشاركة الولايات المتحدة في أنشطة هذه المراكز لن تتوقف بالكامل".

