الأمين العام للناتو: الحقبة التي كانت فيها أمريكا تتحمل العبء الأساسي لضمان الأمن الأوروبي انتهت
الأمين العام للناتو: الحقبة التي كانت فيها أمريكا تتحمل العبء الأساسي لضمان الأمن الأوروبي انتهت
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الاثنين، أن الحقبة التي كانت فيها الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل العبء الأساسي لضمان الأمن
موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك خلال مناقشة مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي في بروكسل، حيث قال روته: "لقد انتهى ببساطة الوقت الذي كنا فيه نحن الأوروبيون نترك الولايات المتحدة بشكل مريح تتحمل العبء الرئيسي لأمننا المشترك". وأضاف: "من العادل والمناسب أن تتحمل أوروبا وكندا مسؤولية أكبر عن أمنهما، وهما تفعلان ذلك بالفعل".
16:33 GMT 26.01.2026 (تم التحديث: 16:39 GMT 26.01.2026)
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الاثنين، أن الحقبة التي كانت فيها الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل العبء الأساسي لضمان الأمن الأوروبي قد انتهت نهائياً، مشدداً على ضرورة أن تتحمل أوروبا وكندا مسؤولية أكبر عن دفاعهما المشترك.
موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك خلال مناقشة مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي في بروكسل، حيث قال روته: "لقد انتهى ببساطة الوقت الذي كنا فيه نحن الأوروبيون نترك الولايات المتحدة
بشكل مريح تتحمل العبء الرئيسي لأمننا المشترك".
وأضاف: "من العادل والمناسب أن تتحمل أوروبا وكندا مسؤولية أكبر عن أمنهما، وهما تفعلان ذلك بالفعل".
وأقر روته بأن أوروبا غير قادرة حالياً على توفير الأسلحة اللازمة لأوكرانيا بالكميات المطلوبة، مشيراً إلى أن الاعتماد على الدعم الأمريكي لا يزال حاسماً في هذا السياق.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) "تخطط لتقليص مشاركة الولايات المتحدة في عدد من المجموعات الاستشارية التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)".
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن مصادر مطّلعة، أن "الخطوة المرتقبة ستطال نحو 200 عسكري، وستؤدي بشكل أساسي إلى خفض مستوى مشاركة الولايات المتحدة في 30 مركزًا من مراكز التميّز التابعة للحلف، وهي مراكز تُعنى بتدريب قوات الناتو على الجوانب الرئيسية لإدارة العمليات القتالية".
وأشارت المصادر إلى أن "البنتاغون لا يعتزم تنفيذ انسحاب فوري، بل سيعتمد آلية عدم استبدال الأفراد عند انتهاء مدة تكليفهم، مع التأكيد على أن مشاركة الولايات المتحدة في أنشطة هذه المراكز لن تتوقف بالكامل".