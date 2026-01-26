https://sarabic.ae/20260126/الأمين-العام-للناتو-الأوروبيون-لا-يستطيعون-الدفاع-عن-أنفسهم-دون-الولايات-المتحدة--1109660893.html

الأمين العام للناتو: الحقبة التي كانت فيها أمريكا تتحمل العبء الأساسي لضمان الأمن الأوروبي انتهت

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الاثنين، أن الحقبة التي كانت فيها الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل العبء الأساسي لضمان الأمن... 26.01.2026, سبوتنيك عربي

موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك خلال مناقشة مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي في بروكسل، حيث قال روته: "لقد انتهى ببساطة الوقت الذي كنا فيه نحن الأوروبيون نترك الولايات المتحدة بشكل مريح تتحمل العبء الرئيسي لأمننا المشترك". وأضاف: "من العادل والمناسب أن تتحمل أوروبا وكندا مسؤولية أكبر عن أمنهما، وهما تفعلان ذلك بالفعل". وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن مصادر مطّلعة، أن "الخطوة المرتقبة ستطال نحو 200 عسكري، وستؤدي بشكل أساسي إلى خفض مستوى مشاركة الولايات المتحدة في 30 مركزًا من مراكز التميّز التابعة للحلف، وهي مراكز تُعنى بتدريب قوات الناتو على الجوانب الرئيسية لإدارة العمليات القتالية".وأشارت المصادر إلى أن "البنتاغون لا يعتزم تنفيذ انسحاب فوري، بل سيعتمد آلية عدم استبدال الأفراد عند انتهاء مدة تكليفهم، مع التأكيد على أن مشاركة الولايات المتحدة في أنشطة هذه المراكز لن تتوقف بالكامل".

