الأمين العام للناتو: الحقبة التي كانت فيها أمريكا تتحمل العبء الأساسي لضمان الأمن الأوروبي انتهت

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
استفزازت أوكرانية بالتزامن مع الجولة الثانية للمفاوضات والعراق يعلن نقل سجناء داعش إلى سجون محصنة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: فرنسا تحاول تأجيج الأوضاع الداخلية في الجزائر
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تهديد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد طهران هو بهدف الضغط على القيادة الإيرانية لقبول أمرين
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الأمين العام للناتو: الحقبة التي كانت فيها أمريكا تتحمل العبء الأساسي لضمان الأمن الأوروبي انتهت
الأمين العام للناتو: الحقبة التي كانت فيها أمريكا تتحمل العبء الأساسي لضمان الأمن الأوروبي انتهت
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الاثنين، أن الحقبة التي كانت فيها الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل العبء الأساسي لضمان الأمن... 26.01.2026, سبوتنيك عربي
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار العالم الآن
موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك خلال مناقشة مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي في بروكسل، حيث قال روته: "لقد انتهى ببساطة الوقت الذي كنا فيه نحن الأوروبيون نترك الولايات المتحدة بشكل مريح تتحمل العبء الرئيسي لأمننا المشترك". وأضاف: "من العادل والمناسب أن تتحمل أوروبا وكندا مسؤولية أكبر عن أمنهما، وهما تفعلان ذلك بالفعل". وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن مصادر مطّلعة، أن "الخطوة المرتقبة ستطال نحو 200 عسكري، وستؤدي بشكل أساسي إلى خفض مستوى مشاركة الولايات المتحدة في 30 مركزًا من مراكز التميّز التابعة للحلف، وهي مراكز تُعنى بتدريب قوات الناتو على الجوانب الرئيسية لإدارة العمليات القتالية".وأشارت المصادر إلى أن "البنتاغون لا يعتزم تنفيذ انسحاب فوري، بل سيعتمد آلية عدم استبدال الأفراد عند انتهاء مدة تكليفهم، مع التأكيد على أن مشاركة الولايات المتحدة في أنشطة هذه المراكز لن تتوقف بالكامل".
الأمين العام للناتو: الحقبة التي كانت فيها أمريكا تتحمل العبء الأساسي لضمان الأمن الأوروبي انتهت

16:33 GMT 26.01.2026 (تم التحديث: 16:39 GMT 26.01.2026)
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الاثنين، أن الحقبة التي كانت فيها الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل العبء الأساسي لضمان الأمن الأوروبي قد انتهت نهائياً، مشدداً على ضرورة أن تتحمل أوروبا وكندا مسؤولية أكبر عن دفاعهما المشترك.
موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك خلال مناقشة مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي في بروكسل، حيث قال روته: "لقد انتهى ببساطة الوقت الذي كنا فيه نحن الأوروبيون نترك الولايات المتحدة بشكل مريح تتحمل العبء الرئيسي لأمننا المشترك".
وأضاف: "من العادل والمناسب أن تتحمل أوروبا وكندا مسؤولية أكبر عن أمنهما، وهما تفعلان ذلك بالفعل".
وأقر روته بأن أوروبا غير قادرة حالياً على توفير الأسلحة اللازمة لأوكرانيا بالكميات المطلوبة، مشيراً إلى أن الاعتماد على الدعم الأمريكي لا يزال حاسماً في هذا السياق.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) "تخطط لتقليص مشاركة الولايات المتحدة في عدد من المجموعات الاستشارية التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن مصادر مطّلعة، أن "الخطوة المرتقبة ستطال نحو 200 عسكري، وستؤدي بشكل أساسي إلى خفض مستوى مشاركة الولايات المتحدة في 30 مركزًا من مراكز التميّز التابعة للحلف، وهي مراكز تُعنى بتدريب قوات الناتو على الجوانب الرئيسية لإدارة العمليات القتالية".
وأشارت المصادر إلى أن "البنتاغون لا يعتزم تنفيذ انسحاب فوري، بل سيعتمد آلية عدم استبدال الأفراد عند انتهاء مدة تكليفهم، مع التأكيد على أن مشاركة الولايات المتحدة في أنشطة هذه المراكز لن تتوقف بالكامل".
