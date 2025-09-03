عربي
باحث في العلاقات الدولية: الولايات المتحدة تنظر إلى روسيا كشريك اقتصادي واعد في القطب الشمالي
باحث في العلاقات الدولية: الولايات المتحدة تنظر إلى روسيا كشريك اقتصادي واعد في القطب الشمالي
باحث في العلاقات الدولية: الولايات المتحدة تنظر إلى روسيا كشريك اقتصادي واعد في القطب الشمالي

09:38 GMT 03.09.2025
حصري
أوضح الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد مصطفى علوش، أن روسيا تسعى إلى شراكة متوازنة مع أوروبا تقوم على الاعتراف بأن روسيا دولة عظمى حاضرة في هذه القارة وليست طارئة عليها.
وأشار علوش، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الدعم العسكري لأوكرانيا لن يغير موازين القوى، إذ تتمسك روسيا بمنع تمدد الناتو شرقًا والحفاظ على التوازنات التي أُقرت بعد الحرب الباردة"، لافتا إلى أن "موسكو تريد من أوروبا مقاربة شاملة تشمل الاقتصاد والسياسة والأمن".
وأضاف أن "أوروبا ترى في المقابل أن روسيا خرقت "قدسية الحدود الدولية" وتحاول تغييرها بالقوة، ما يثير مخاوف من تمددها عسكريا وسياسيا داخل القارة وتدمير الاتحاد الأوروبي، من خلال التأثير على بعض دول أوروبا الشرقية ذات الروابط التاريخية مع موسكو".
وأكد الباحث في العلاقات الدولية أن "استعادة الثقة بين الجانبين شرط أساسي للحوار والانتقال من المواجهة العسكرية إلى التفاوض"، مشيرا إلى أن "لقاء بوتين وترامب في ألاسكا خفف التأزم العسكري بين الناتو وروسيا لكنه لم يصل إلى الخواتيم"، مع احتمال عقد لقاء ثلاثي يضم أوكرانيا.
ولفت إلى أن التباين الأمريكي – الأوروبي لم يصل إلى حد الانقسام، وأن "أوروبا تبقى في موقع التبعية لواشنطن عسكريا وسياسيا".
وحول قوات حفظ السلام في أوكرانيا، قال علوش إن "موسكو رحبت بطرح نشر قوات صينية، إلا أن الغرب يرفض ذلك، فيما لا ترغب بكين بالخروج من فضائها الآسيوي".
وأشار إلى الدور التركي الوسيط بحكم علاقات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع مختلف الأطراف، يمنح تركيا موقعا مثاليا في أي مفاوضات جديدة قد تجري بين موسكو وواشنطن، مؤكدا أن "هذه المفاوضات لن تقتصر على الملف الأوكراني، إذ تنظر الولايات المتحدة الى روسيا كشريك اقتصادي واعد في القطب الشمالي".
