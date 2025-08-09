https://sarabic.ae/20250809/دميترييف-يدعو-إلى-تطوير-العلاقات-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-في-القطب-الشمالي-1103532426.html

دميترييف يدعو إلى تطوير العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في القطب الشمالي

دميترييف يدعو إلى تطوير العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في القطب الشمالي

سبوتنيك عربي

دعا رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، على خلفية الأخبار حول لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، إلى تطوير التعاون... 09.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-09T06:12+0000

2025-08-09T06:12+0000

2025-08-09T06:12+0000

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/09/0f/1046543766_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a9d1e61fcbf1572a9e1444b779681606.jpg

وكتب دميترييف على منصة "إكس": "أعلن الرئيس ترامب عن قمة مع الرئيس بوتين في ألاسكا. وُلدت ألاسكا كأمريكا روسية، بجذورها الأرثوذكسية، وحصونها، وتجارة الفراء فيها، وهي تعكس هذه الروابط، وتجعل الولايات المتحدة دولة قطبية".وقال دميترييف: "القمة التاريخية في ألاسكا في 15 أغسطس. مكان مثالي: الولايات المتحدة وروسيا تفصل بينهما فقط 3.8 كيلومتر بين جزر ديوميد، التي تفصلها خط التاريخ الدولي. دعونا ننتقل بسلام من الأمس إلى الغد".من المقرر أن تصبح الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ولاية ألاسكا الأمريكية الأولى من نوعها في التاريخ، إذ لم يسبق لأي زعيم روسي أن زار هذه الولاية.وخلال الحقبة السوفيتية، زار الولايات المتحدة كل من نيكيتا خروتشوف، وأليكسي كوسيغين، وليونيد بريجنيف، فيما زارها ميخائيل غورباتشوف ثلاث مرات، وبوريس يلتسين خمس مرات. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال: "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيُعقد الجمعة المقبل، 15 أغسطس/آب 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".الخارجية الروسية تعلق على "فكرة" أمريكية لشراء جزر روسية

https://sarabic.ae/20250807/دميترييف-روسيا-والولايات-المتحدة-تجريان-حوارا-في-مجالات-مختلفة-لكن-المعارضين-يحاولون-عرقلته-1103478586.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية