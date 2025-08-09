عربي
دميترييف يدعو إلى تطوير العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في القطب الشمالي
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "أعلن الرئيس ترامب عن قمة مع الرئيس بوتين في ألاسكا. وُلدت ألاسكا كأمريكا روسية، بجذورها الأرثوذكسية، وحصونها، وتجارة الفراء فيها، وهي تعكس هذه الروابط، وتجعل الولايات المتحدة دولة قطبية".وقال دميترييف: "القمة التاريخية في ألاسكا في 15 أغسطس. مكان مثالي: الولايات المتحدة وروسيا تفصل بينهما فقط 3.8 كيلومتر بين جزر ديوميد، التي تفصلها خط التاريخ الدولي. دعونا ننتقل بسلام من الأمس إلى الغد".من المقرر أن تصبح الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ولاية ألاسكا الأمريكية الأولى من نوعها في التاريخ، إذ لم يسبق لأي زعيم روسي أن زار هذه الولاية.وخلال الحقبة السوفيتية، زار الولايات المتحدة كل من نيكيتا خروتشوف، وأليكسي كوسيغين، وليونيد بريجنيف، فيما زارها ميخائيل غورباتشوف ثلاث مرات، وبوريس يلتسين خمس مرات. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال: "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيُعقد الجمعة المقبل، 15 أغسطس/آب 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".الخارجية الروسية تعلق على "فكرة" أمريكية لشراء جزر روسية
دعا رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، على خلفية الأخبار حول لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، إلى تطوير التعاون الروسي الأمريكي في مجال حماية البيئة والبنية التحتية والطاقة في القطب الشمالي وخارجه.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "أعلن الرئيس ترامب عن قمة مع الرئيس بوتين في ألاسكا. وُلدت ألاسكا كأمريكا روسية، بجذورها الأرثوذكسية، وحصونها، وتجارة الفراء فيها، وهي تعكس هذه الروابط، وتجعل الولايات المتحدة دولة قطبية".

وأضاف: "فلنعمل على تطوير التعاون الروسي الأمريكي في مجالات حماية البيئة والبنية التحتية والطاقة في القطب الشمالي وخارجه".

وقال دميترييف: "القمة التاريخية في ألاسكا في 15 أغسطس. مكان مثالي: الولايات المتحدة وروسيا تفصل بينهما فقط 3.8 كيلومتر بين جزر ديوميد، التي تفصلها خط التاريخ الدولي. دعونا ننتقل بسلام من الأمس إلى الغد".
من المقرر أن تصبح الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ولاية ألاسكا الأمريكية الأولى من نوعها في التاريخ، إذ لم يسبق لأي زعيم روسي أن زار هذه الولاية.
دميترييف: روسيا والولايات المتحدة تجريان حوارا في مجالات مختلفة لكن المعارضين يحاولون عرقلته
7 أغسطس, 12:43 GMT
وخلال الحقبة السوفيتية، زار الولايات المتحدة كل من نيكيتا خروتشوف، وأليكسي كوسيغين، وليونيد بريجنيف، فيما زارها ميخائيل غورباتشوف ثلاث مرات، وبوريس يلتسين خمس مرات.

وفي وقت سابق، اليوم السبت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس/آب المقبل في ألاسكا، في إطار مساعيه للمساهمة في التوسط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال: "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيُعقد الجمعة المقبل، 15 أغسطس/آب 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".
