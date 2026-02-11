عربي
https://sarabic.ae/20260211/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-سنرد-بحزم-على-أي-تهديد-1110251387.html
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنرد بحزم على أي تهديد
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنرد بحزم على أي تهديد
سبوتنيك عربي
أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، على أهمية زيادة أعداد القوات النظامية، قائلاً إن "هذا الإجراء يعد أساساً لبناء جيش قوي وقادر على الحسم في... 11.02.2026
2026-02-11T12:15+0000
2026-02-11T12:15+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109281305_0:0:1744:981_1920x0_80_0_0_803f09d5bb08dedbe26ce44e177ea172.jpg
وأضاف زامير أن "توسيع نطاق القوات النظامية سيسهم في تحسين قدرة الجيش على الاستجابة السريعة والفعّالة للتهديدات الأمنية"، مشددا على أن الجيش سيظل جاهزًا للرد بحزم على أي تهديد قد يستهدف الأمن القومي الإسرائيلي.وأوضح رئيس الأركان أن "إسرائيل لن تتهاون مع أي محاولات لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وأن الرد العسكري سيكون قاسيًا إذا لزم الأمر".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، إن "إسرائيل وقفت في وجه ما وصفه بـ"محور الشر" وتمكنت من إلحاق أضرار به"، مؤكدًا أن بلاده دافعت عن نفسها في مواجهة إيران و"أذرعها الإرهابية".وأضاف نتنياهو، في تصريحات له، أن "كل من رفع شعار تدمير دولة إسرائيل كُبّد أثمانًا باهظة"، محذرًا من أن أي جهة تهاجم إسرائيل "ستواجه نتائج لن تكون قادرة على تحملها".وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن حكومته "تتابع التطورات الجارية عن كثب"، مؤكدًا الجاهزية الكاملة للتعامل مع جميع السيناريوهات والمستجدات.وكان الرئيس الأمريكي صرح، سابقا، بأن "أسطولا ضخما" في طريقه إلى إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإبرام اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن التخلي الكامل عن الأسلحة النووية.وذكّر ترامب بأن الولايات المتحدة نفذت، في يونيو/ حزيران 2025، ضربات على المنشآت النووية الإيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، محذرًا من أن "الهجوم التالي سيكون أسوأ"، وداعيًا إلى "عدم السماح بحصول ذلك".
https://sarabic.ae/20260209/إسرائيل-لأمريكا-سنتحرك-بشكل-منفرد-ضد-إيران-إذا-لزم-الأمر-1110166882.html
https://sarabic.ae/20260202/نتنياهو-ألحقنا-ضررا-بـمحور-الشر-ودافعنا-عن-إسرائيل-في-مواجهة-إيران-1109911697.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109281305_69:0:1618:1162_1920x0_80_0_0_ae94a983a0ac1674d9997e3345e9e696.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم

رئيس الأركان الإسرائيلي: سنرد بحزم على أي تهديد

12:15 GMT 11.02.2026
رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير
رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Abir Sultan
تابعنا عبر
أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، على أهمية زيادة أعداد القوات النظامية، قائلاً إن "هذا الإجراء يعد أساساً لبناء جيش قوي وقادر على الحسم في أي مواجهة قد تطرأ".
وأضاف زامير أن "توسيع نطاق القوات النظامية سيسهم في تحسين قدرة الجيش على الاستجابة السريعة والفعّالة للتهديدات الأمنية"، مشددا على أن الجيش سيظل جاهزًا للرد بحزم على أي تهديد قد يستهدف الأمن القومي الإسرائيلي.
وأوضح رئيس الأركان أن "إسرائيل لن تتهاون مع أي محاولات لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وأن الرد العسكري سيكون قاسيًا إذا لزم الأمر".
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
إسرائيل لأمريكا: سنتحرك بشكل منفرد ضد إيران إذا لزم الأمر
9 فبراير, 07:53 GMT
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، إن "إسرائيل وقفت في وجه ما وصفه بـ"محور الشر" وتمكنت من إلحاق أضرار به"، مؤكدًا أن بلاده دافعت عن نفسها في مواجهة إيران و"أذرعها الإرهابية".
وأضاف نتنياهو، في تصريحات له، أن "كل من رفع شعار تدمير دولة إسرائيل كُبّد أثمانًا باهظة"، محذرًا من أن أي جهة تهاجم إسرائيل "ستواجه نتائج لن تكون قادرة على تحملها".
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن حكومته "تتابع التطورات الجارية عن كثب"، مؤكدًا الجاهزية الكاملة للتعامل مع جميع السيناريوهات والمستجدات.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
نتنياهو: ألحقنا ضررا بـ"محور الشر" ودافعنا عن إسرائيل في مواجهة إيران
2 فبراير, 15:14 GMT
وكان الرئيس الأمريكي صرح، سابقا، بأن "أسطولا ضخما" في طريقه إلى إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإبرام اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن التخلي الكامل عن الأسلحة النووية.
وذكّر ترامب بأن الولايات المتحدة نفذت، في يونيو/ حزيران 2025، ضربات على المنشآت النووية الإيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، محذرًا من أن "الهجوم التالي سيكون أسوأ"، وداعيًا إلى "عدم السماح بحصول ذلك".
