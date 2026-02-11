https://sarabic.ae/20260211/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-سنرد-بحزم-على-أي-تهديد-1110251387.html
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنرد بحزم على أي تهديد
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنرد بحزم على أي تهديد
سبوتنيك عربي
أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، على أهمية زيادة أعداد القوات النظامية، قائلاً إن "هذا الإجراء يعد أساساً لبناء جيش قوي وقادر على الحسم في... 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T12:15+0000
2026-02-11T12:15+0000
2026-02-11T12:15+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109281305_0:0:1744:981_1920x0_80_0_0_803f09d5bb08dedbe26ce44e177ea172.jpg
وأضاف زامير أن "توسيع نطاق القوات النظامية سيسهم في تحسين قدرة الجيش على الاستجابة السريعة والفعّالة للتهديدات الأمنية"، مشددا على أن الجيش سيظل جاهزًا للرد بحزم على أي تهديد قد يستهدف الأمن القومي الإسرائيلي.وأوضح رئيس الأركان أن "إسرائيل لن تتهاون مع أي محاولات لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وأن الرد العسكري سيكون قاسيًا إذا لزم الأمر".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، إن "إسرائيل وقفت في وجه ما وصفه بـ"محور الشر" وتمكنت من إلحاق أضرار به"، مؤكدًا أن بلاده دافعت عن نفسها في مواجهة إيران و"أذرعها الإرهابية".وأضاف نتنياهو، في تصريحات له، أن "كل من رفع شعار تدمير دولة إسرائيل كُبّد أثمانًا باهظة"، محذرًا من أن أي جهة تهاجم إسرائيل "ستواجه نتائج لن تكون قادرة على تحملها".وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن حكومته "تتابع التطورات الجارية عن كثب"، مؤكدًا الجاهزية الكاملة للتعامل مع جميع السيناريوهات والمستجدات.وكان الرئيس الأمريكي صرح، سابقا، بأن "أسطولا ضخما" في طريقه إلى إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإبرام اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن التخلي الكامل عن الأسلحة النووية.وذكّر ترامب بأن الولايات المتحدة نفذت، في يونيو/ حزيران 2025، ضربات على المنشآت النووية الإيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، محذرًا من أن "الهجوم التالي سيكون أسوأ"، وداعيًا إلى "عدم السماح بحصول ذلك".
https://sarabic.ae/20260209/إسرائيل-لأمريكا-سنتحرك-بشكل-منفرد-ضد-إيران-إذا-لزم-الأمر-1110166882.html
https://sarabic.ae/20260202/نتنياهو-ألحقنا-ضررا-بـمحور-الشر-ودافعنا-عن-إسرائيل-في-مواجهة-إيران-1109911697.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109281305_69:0:1618:1162_1920x0_80_0_0_ae94a983a0ac1674d9997e3345e9e696.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنرد بحزم على أي تهديد
أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، على أهمية زيادة أعداد القوات النظامية، قائلاً إن "هذا الإجراء يعد أساساً لبناء جيش قوي وقادر على الحسم في أي مواجهة قد تطرأ".
وأضاف زامير أن "توسيع نطاق القوات النظامية سيسهم في تحسين قدرة الجيش على الاستجابة السريعة والفعّالة للتهديدات الأمنية"، مشددا على أن الجيش سيظل جاهزًا للرد بحزم على أي تهديد قد يستهدف الأمن القومي الإسرائيلي.
وأوضح رئيس الأركان أن "إسرائيل لن تتهاون مع أي محاولات لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وأن الرد العسكري سيكون قاسيًا إذا لزم الأمر".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، إن "إسرائيل وقفت في وجه ما وصفه بـ"محور الشر"
وتمكنت من إلحاق أضرار به"، مؤكدًا أن بلاده دافعت عن نفسها في مواجهة إيران و"أذرعها الإرهابية".
وأضاف نتنياهو، في تصريحات له، أن "كل من رفع شعار تدمير دولة إسرائيل كُبّد أثمانًا باهظة"، محذرًا من أن أي جهة تهاجم إسرائيل "ستواجه نتائج لن تكون قادرة على تحملها".
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن حكومته "تتابع التطورات الجارية عن كثب"، مؤكدًا الجاهزية الكاملة للتعامل مع جميع السيناريوهات والمستجدات.
وكان الرئيس الأمريكي صرح، سابقا، بأن "أسطولا ضخما" في طريقه إلى إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإبرام اتفاق "عادل ومنصف"
يتضمن التخلي الكامل عن الأسلحة النووية.
وذكّر ترامب بأن الولايات المتحدة نفذت، في يونيو/ حزيران 2025، ضربات على المنشآت النووية الإيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، محذرًا من أن "الهجوم التالي سيكون أسوأ"، وداعيًا إلى "عدم السماح بحصول ذلك".