"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الختامي من "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260211/سبوتنيك-ترصد-فعاليات-اليوم-الختامي-من-تحدي-الإمارات-للفرق-التكتيكية-1110244942.html
"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الختامي من "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية"
"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الختامي من "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية"
سبوتنيك عربي
على مدى أربعة أيام متتالية، تحولت ميادين "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية" إلى ساحة تنافس عالمي مفتوح، جمعت 109 فرق من مختلف القارات تحت مظلة واحدة، في حدث يعد... 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T09:51+0000
2026-02-11T10:23+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
تحدي
مسابقة
روسيا
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0b/1110244012_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c5b441dcdd4f8f669e15eb77009b8523.jpg
وواكبت عدسة "سبوتنيك" مسابقة "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية" التي تضمنت سلسلة من الاختبارات الدقيقة المصممة لمحاكاة سيناريوهات واقعية تتطلب جاهزية عالية، سرعة في اتخاذ القرار، وقدرة على العمل تحت الضغط. وقدمت الفرق المشاركة عروضًا قوية عكست مستوى التدريب والاحترافية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية حول العالم. حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك" في الإمارات.وخلال الأيام الأربعة، عمل كل فريق على جمع أكبر عدد ممكن من النقاط عبر مراحل متعددة، حيث اعتمدت لجنة التحكيم على معايير دقيقة تشمل سرعة التنفيذ، دقة الأداء، التنسيق بين أفراد الفريق، والقدرة على التعامل مع المفاجآت التكتيكية. ومع الوصول إلى اليوم الختامي، تتجه الأنظار إلى منصة التتويج، حيث سيتم الإعلان عن الفريق الفائز وفق مجموع النقاط التي حققها خلال جميع مراحل التحدي، في لحظة ينتظرها المشاركون والجمهور على حد سواء. وسجلت روسيا حضورًا لافتًا في هذه النسخة عبر ستة فرق مشاركة، من بينها فريق شرطة موسكو الذي جذبت اهتمام المتابعين بفضل أدائها المنظم وقدرتها على التعامل مع المهام التكتيكية المعقدة، وقد أظهرت الفرق الروسية مستوى تنافسيًا عاليًا، ما جعل مشاركتها إحدى أبرز محطات الحدث. ويعد "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية" واحدًا من أبرز الفعاليات السنوية المتخصصة في مجال المهارات الشرطية والتدخلات العالية الخطورة حول العالم، إذ ينظَّم كل عام ليجمع نخبة الفرق من مختلف دول العالم في منصة واحدة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز تبادل الخبرات. ومن خلال هذا الحدث، تسعى الإمارات إلى توفير بيئة تدريبية واقعية تحاكي التحديات الميدانية التي تواجهها الأجهزة الأمنية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0b/1110244012_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_79820a2b4ef1f6d9d20d853ffe94e5db.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, تحدي, مسابقة, روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار الإمارات العربية المتحدة, تحدي, مسابقة, روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري

"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الختامي من "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية"

09:51 GMT 11.02.2026 (تم التحديث: 10:23 GMT 11.02.2026)
© Sputnik . basel shartouh"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الختامي من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية
سبوتنيك ترصد فعاليات اليوم الختامي من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
كل المواضيع
حصري
على مدى أربعة أيام متتالية، تحولت ميادين "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية" إلى ساحة تنافس عالمي مفتوح، جمعت 109 فرق من مختلف القارات تحت مظلة واحدة، في حدث يعد من الأكبر والأكثر تطورًا في مجال المهارات الشرطية والتكتيكية.
وواكبت عدسة "سبوتنيك" مسابقة "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية" التي تضمنت سلسلة من الاختبارات الدقيقة المصممة لمحاكاة سيناريوهات واقعية تتطلب جاهزية عالية، سرعة في اتخاذ القرار، وقدرة على العمل تحت الضغط.

وتنوعت مراحل التحدي بين عمليات الإنقاذ في بيئات معقدة، والتدخل السريع في مواقف طارئة، إضافة إلى مهارات قتالية متقدمة، واختبارات خاصة بالاقتحام، التعامل مع الرهائن، والرماية الدقيقة، وتكتيكات السيطرة على المواقف العالية الخطورة.

وقدمت الفرق المشاركة عروضًا قوية عكست مستوى التدريب والاحترافية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية حول العالم. حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك" في الإمارات.
وخلال الأيام الأربعة، عمل كل فريق على جمع أكبر عدد ممكن من النقاط عبر مراحل متعددة، حيث اعتمدت لجنة التحكيم على معايير دقيقة تشمل سرعة التنفيذ، دقة الأداء، التنسيق بين أفراد الفريق، والقدرة على التعامل مع المفاجآت التكتيكية.
© Sputnik . basel shartouh"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الختامي من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية
سبوتنيك ترصد فعاليات اليوم الختامي من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الختامي من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية
© Sputnik . basel shartouh
ومع الوصول إلى اليوم الختامي، تتجه الأنظار إلى منصة التتويج، حيث سيتم الإعلان عن الفريق الفائز وفق مجموع النقاط التي حققها خلال جميع مراحل التحدي، في لحظة ينتظرها المشاركون والجمهور على حد سواء.
© Sputnik . basel shartouh"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الختامي من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية
سبوتنيك ترصد فعاليات اليوم الختامي من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الختامي من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية
© Sputnik . basel shartouh
وسجلت روسيا حضورًا لافتًا في هذه النسخة عبر ستة فرق مشاركة، من بينها فريق شرطة موسكو الذي جذبت اهتمام المتابعين بفضل أدائها المنظم وقدرتها على التعامل مع المهام التكتيكية المعقدة، وقد أظهرت الفرق الروسية مستوى تنافسيًا عاليًا، ما جعل مشاركتها إحدى أبرز محطات الحدث.
© Sputnik . basel shartouh"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الختامي من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية
سبوتنيك ترصد فعاليات اليوم الختامي من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الختامي من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية
© Sputnik . basel shartouh
ويعد "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية" واحدًا من أبرز الفعاليات السنوية المتخصصة في مجال المهارات الشرطية والتدخلات العالية الخطورة حول العالم، إذ ينظَّم كل عام ليجمع نخبة الفرق من مختلف دول العالم في منصة واحدة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز تبادل الخبرات. ومن خلال هذا الحدث، تسعى الإمارات إلى توفير بيئة تدريبية واقعية تحاكي التحديات الميدانية التي تواجهها الأجهزة الأمنية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала