"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الختامي من "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية"
© Sputnik . basel shartouh"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الختامي من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية
على مدى أربعة أيام متتالية، تحولت ميادين "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية" إلى ساحة تنافس عالمي مفتوح، جمعت 109 فرق من مختلف القارات تحت مظلة واحدة، في حدث يعد من الأكبر والأكثر تطورًا في مجال المهارات الشرطية والتكتيكية.
وواكبت عدسة "سبوتنيك" مسابقة "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية" التي تضمنت سلسلة من الاختبارات الدقيقة المصممة لمحاكاة سيناريوهات واقعية تتطلب جاهزية عالية، سرعة في اتخاذ القرار، وقدرة على العمل تحت الضغط.
وتنوعت مراحل التحدي بين عمليات الإنقاذ في بيئات معقدة، والتدخل السريع في مواقف طارئة، إضافة إلى مهارات قتالية متقدمة، واختبارات خاصة بالاقتحام، التعامل مع الرهائن، والرماية الدقيقة، وتكتيكات السيطرة على المواقف العالية الخطورة.
وقدمت الفرق المشاركة عروضًا قوية عكست مستوى التدريب والاحترافية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية حول العالم. حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك" في الإمارات.
وخلال الأيام الأربعة، عمل كل فريق على جمع أكبر عدد ممكن من النقاط عبر مراحل متعددة، حيث اعتمدت لجنة التحكيم على معايير دقيقة تشمل سرعة التنفيذ، دقة الأداء، التنسيق بين أفراد الفريق، والقدرة على التعامل مع المفاجآت التكتيكية.
ومع الوصول إلى اليوم الختامي، تتجه الأنظار إلى منصة التتويج، حيث سيتم الإعلان عن الفريق الفائز وفق مجموع النقاط التي حققها خلال جميع مراحل التحدي، في لحظة ينتظرها المشاركون والجمهور على حد سواء.
وسجلت روسيا حضورًا لافتًا في هذه النسخة عبر ستة فرق مشاركة، من بينها فريق شرطة موسكو الذي جذبت اهتمام المتابعين بفضل أدائها المنظم وقدرتها على التعامل مع المهام التكتيكية المعقدة، وقد أظهرت الفرق الروسية مستوى تنافسيًا عاليًا، ما جعل مشاركتها إحدى أبرز محطات الحدث.
ويعد "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية" واحدًا من أبرز الفعاليات السنوية المتخصصة في مجال المهارات الشرطية والتدخلات العالية الخطورة حول العالم، إذ ينظَّم كل عام ليجمع نخبة الفرق من مختلف دول العالم في منصة واحدة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز تبادل الخبرات. ومن خلال هذا الحدث، تسعى الإمارات إلى توفير بيئة تدريبية واقعية تحاكي التحديات الميدانية التي تواجهها الأجهزة الأمنية.