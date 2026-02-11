https://sarabic.ae/20260211/فاجعة-في-نهر-النيل-غرق-عبارة--تحمل-أكثر-من-27-شخصا--شمالي-السودان-1110273017.html

فاجعة في نهر النيل.. غرق عبارة تحمل أكثر من 27 شخصا شمالي السودان

فاجعة في نهر النيل.. غرق عبارة تحمل أكثر من 27 شخصا شمالي السودان

سبوتنيك عربي

أفادت شبكة أطباء السودان، مساء الأربعاء، بغرق عبارة في نهر النيل شمالي البلاد، كانت تقل أكثر من 27 شخصًا، بينهم نساء وأطفال وكبار سن، في منطقة "طيبة الخواض"... 11.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-11T22:29+0000

2026-02-11T22:29+0000

2026-02-11T22:29+0000

أخبار السودان اليوم

العالم العربي

نهر النيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0b/1110273229_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_4a62c00cabb6c2c75ab1c7afa7961aec.jpg

وأوضحت الشبكة في بيان أن الحادث وقع أثناء انتقال الركاب بمركب بين منطقتي طيبة الخواض وديم القراي، حيث تم انتشال أكثر من 15 جثمانًا ونجاة 6 أشخاص، فيما لا تزال فرق الدفاع المدني الحكومي وأهالي المنطقة يواصلون البحث عن بقية المفقودين.وأكدت الشبكة أن "هذه الفاجعة الإنسانية تكشف مجددًا هشاشة وسائل النقل النهري وغياب الاشتراطات الأساسية للسلامة، إضافة إلى الغياب التام للسلطات المحلية وفرق الإنقاذ في الساعات الأولى للحادث، ما فاقم من حجم المأساة".وطالبت شبكة أطباء السودان السلطات المختصة بالتحرك العاجل لإرسال فرق إنقاذ متخصصة ومعدات بحث وانتشال، واتخاذ تدابير فورية لضمان سلامة النقل النهري ومنع تكرار مثل هذه الكوارث التي تحصد أرواح الأبرياء.يأتي هذا الحادث في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان، حيث يواجه ملايين السكان صعوبات حادة في الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والنقل الآمن، نتيجة استمرار النزاع وتضرر البنية التحتية وضعف الاستجابة الطارئة في العديد من المناطق، ما يزيد من مخاطر الحوادث ويضاعف آثارها على المدنيين.

https://sarabic.ae/20260210/بعد-أن-شهدت-أطول-فترة-إغلاق-للمدارس-جيل-كامل-مهدد-بالضياع-في-السودان؟-1110232773.html

نهر النيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, العالم العربي, نهر النيل