لجنة التحقيق الروسية تتحدث عن دافع شريك الجاني في محاولة اغتيال الجنرال ألكسييف
لجنة التحقيق الروسية تتحدث عن دافع شريك الجاني في محاولة اغتيال الجنرال ألكسييف
أفادت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، اليوم الأربعاء، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الشريك في محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير ألكسييف،... 11.02.2026, سبوتنيك عربي
روسيا

لجنة التحقيق الروسية تتحدث عن دافع شريك الجاني في محاولة اغتيال الجنرال ألكسييف

13:12 GMT 11.02.2026 (تم التحديث: 13:32 GMT 11.02.2026)
نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال فلاديمير أليكسييف
نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال فلاديمير أليكسييف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
© Photo / Russian Ministry of Defense
تابعنا عبر
أفادت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، اليوم الأربعاء، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الشريك في محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير ألكسييف، فيكتور فاسين، كان لديه دافع إرهابي.

ونقلت كلمات بيترينكو في رسالة لقناة لجنة التحقيق للاتحاد الروسي على منصة "ماكس": "أخبر فيكتور فاسين المحققين بأنه استأجر الشقة لليوبومير كوربا (منفذ محاولة الاغتيال)، ووفر له تذاكر النقل العام. في الوقت نفسه وكان لديه دافع إرهابي".

سيارة تابعة للجنة التحقيق في المنزل الذي جرت فيه محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتراف الجاني بقضية محاولة اغتيال الجنرال أليكسييف بجرمه
9 فبراير, 06:01 GMT
وفي وقت سابق كان قد أعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لوكالة "سبوتنيك"، عن اعتقال ليوبومير كوربا، منفذ محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير ألكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، في دبي وتم تسليمه للسلطات الروسية.
وحسب بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "شارك لوبوش كوربا، نجل كوربا، وهو مواطن بولندي من مواليد عام 1998 ومقيم في مدينة كوتوفيتشي، في تجنيد والده بمساعدة أجهزة المخابرات البولندية".
