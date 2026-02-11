https://sarabic.ae/20260211/مجلس-الأمن-الروسي-لا-شيء-أهم-من-النصر-بالنسبة-للشعب-الروسي-وهو-ضروري-لبناء-مستقبل-البلاد-1110267462.html
مجلس الأمن الروسي: لا شيء أهم من النصر بالنسبة للشعب الروسي وهو ضروري لبناء مستقبل البلاد
مجلس الأمن الروسي: لا شيء أهم من النصر بالنسبة للشعب الروسي وهو ضروري لبناء مستقبل البلاد
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، رئيس حزب "روسيا الموحدة"، ديمتري مدفيديف، اليوم الأربعاء، بأن روسيا تمتلك كامل الإمكانات لتقديم المساعدة للمشاركين في العملية... 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T18:40+0000
2026-02-11T18:40+0000
2026-02-11T18:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/16/1058985770_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_d2c068b6338db22e194983469ae307a8.jpg
وقال مدفيديف في تسجيل فيديو نشر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي": "لدينا الآن كل الفرص، وأؤكد، لفعل كل ما يلزم لمساعدة المشاركين في العملية العسكرية الخاصة الآن". وأضاف مدفيديف: "بالنسبة لنا جميعا الآن، لجميع مواطني بلدنا الذين يحبونه ويؤمنون به، لا يوجد شيء أكثر أهمية من النصر. هذا مفهوم. لكن النصر ليس ضروريا في حد ذاته، ولكن لكي يكون لبلدنا مستقبل. والمستقبل، في الواقع، هو أطفالنا". وقال مدفيديف خلال اجتماع مع الخبراء المشاركين في صياغة "البرنامج الشعبي" الجديد للحزب: "لدينا فرص جيدة جدًا لتحقيق النجاح. لكن الأهم، كما تعلمون، هو ألا نعتبر أن النجاح أمر مفروغ منه".
https://sarabic.ae/20260202/ميدفيديف-المزاعم-بتهديدات-روسيا-والصين-ضد-غرينلاند-مجرد-فزاعة-1109892640.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/16/1058985770_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_e33c32bfb354a974cd1545c11c83f65e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
مجلس الأمن الروسي: لا شيء أهم من النصر بالنسبة للشعب الروسي وهو ضروري لبناء مستقبل البلاد
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، رئيس حزب "روسيا الموحدة"، ديمتري مدفيديف، اليوم الأربعاء، بأن روسيا تمتلك كامل الإمكانات لتقديم المساعدة للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة فورًا.
وقال مدفيديف في تسجيل فيديو نشر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي": "لدينا الآن كل الفرص، وأؤكد، لفعل كل ما يلزم لمساعدة المشاركين في العملية العسكرية الخاصة الآن".
وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن لا شيء أهم من النصر بالنسبة للشعب الروسي، مشيرًا إلى أن ذلك ضروري لبناء مستقبل البلاد.
وأضاف مدفيديف: "بالنسبة لنا جميعا الآن، لجميع مواطني بلدنا الذين يحبونه ويؤمنون به، لا يوجد شيء أكثر أهمية من النصر. هذا مفهوم. لكن النصر ليس ضروريا في حد ذاته، ولكن لكي يكون لبلدنا مستقبل. والمستقبل، في الواقع، هو أطفالنا".
وأشار رئيس حزب "روسيا الموحدة" إلى أن الحزب لديه فرص جيدة لتحقيق النجاح في انتخابات مجلس الدوما، مشددًا على أن الأمر الأهم هو عدم اعتبار أن النجاح مضمون سلفًا.
وقال مدفيديف خلال اجتماع مع الخبراء المشاركين في صياغة "البرنامج الشعبي" الجديد للحزب: "لدينا فرص جيدة جدًا لتحقيق النجاح. لكن الأهم، كما تعلمون، هو ألا نعتبر أن النجاح أمر مفروغ منه".