10 قتلى و25 مصابا إثر حادث إطلاق نار بمدرسة في كندا

أعلنت الشرطة الملكية الكندية، اليوم الأربعاء، مقتل 10 أشخاص، وإصابة 25 آخرين، بعد حادث إطلاق نار في تامبلر ريدج، بمقاطعة كولومبيا البريطانية. 11.02.2026
ووفقًا للشرطة، وُجد ستة أشخاص موتى داخل المدرسة الثانوية، بينما توفي شخص آخر في الطريق إلى المستشفى، مشيرة إلى أن مطلق النار قد لقي مصرعه داخل المدرسة نتيجة إصابة أودت بحياته.كما تم العثور على شخصين آخرين قتلى في منزل يُعتقد أنه مرتبط بالحادث، ونقل شخصين جواً إلى المستشفى بإصابات خطيرة، بينما يخضع 25 آخرون للتقييم الطبي في المركز المحلي.وقالت الشرطة إنها لا تعتقد بوجود أي مشتبه بهم آخرين أو أي خطر مستمر على الجمهور، لكنها تقوم بتفتيش منازل وممتلكات أخرى في المجتمع للتأكد من عدم وجود مصابين آخرين أو أشخاص مرتبطين بالحادث.كما أُرسل ضباط إضافيون من وحدة الجرائم الكبرى للعمل على التحقيق، وتعمل الشرطة بالتنسيق مع إدارة المدارس المحلية لضمان عودة الطلاب إلى ذويهم.
02:42 GMT 11.02.2026 (تم التحديث: 02:43 GMT 11.02.2026)
