إسقاط 106 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل- الدفاع الروسية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحوّل والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
17:03 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260212/إسقاط-106-طائرات-مسيّرة-أوكرانية-فوق-عدة-مقاطعات-خلال-الليل---الدفاع-الروسية-1110276735.html
إسقاط 106 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل- الدفاع الروسية
إسقاط 106 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 106 طائرات مسيّرة أوكرانية، فوق عدد من الأراضي... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T05:31+0000
2026-02-12T05:44+0000
وزارة الدفاع الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108905146_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_00339cc434aeefdaa6787d3e272bdc49.jpg
وقالت الوزارة ِفي بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي ودمرت 106 طائرات مسيّرة أوكرانية"، مشيرةً إلى إسقاط "24 طائرة مسيّرة فوق مقاطعة بيلغورود، و21 طائرة مسيرة فوق مقاطِعة بريانسك، و19 طائرة مسيرة فوق مقاطعة فورونيج، إضافة إلى 13 طائرة مسيرة فوق مقاطعة تامبوف".وأضافت الدفاع الروسية أنه "تم إسقاط 9 طائرات مسيرة فوق مقاطعة نيجني نوفغورود، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و4 طائرات مسيرة فوق مياه بحر آزوف، و3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة روستوف، وطائرتين مسيرتين فوق مقاطعة ليبيتسك، وجرى إسقاط طائرة مسيرة واحدة فوق كل من مقاطعات كورسك وتولا وسمولينسك وفولغوغراد، إضافة إلى إقليم كراسنودار، وكذلك طائرة واحدة مسيرة فوق مياه البحر الأسود".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260211/إسقاط-108-مسيرات-أوكرانية-فوق-عدة-مقاطعات-خلال-الليل--الدفاع-الروسية-1110237045.html
سبوتنيك عربي
إسقاط 106 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل- الدفاع الروسية

05:31 GMT 12.02.2026 (تم التحديث: 05:44 GMT 12.02.2026)
© Sputnikأنظمة الدفاع الجوي الروسي
أنظمة الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 106 طائرات مسيّرة أوكرانية، فوق عدد من الأراضي والمقاطعات الروسية.
وقالت الوزارة ِفي بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي ودمرت 106 طائرات مسيّرة أوكرانية"، مشيرةً إلى إسقاط "24 طائرة مسيّرة فوق مقاطعة بيلغورود، و21 طائرة مسيرة فوق مقاطِعة بريانسك، و19 طائرة مسيرة فوق مقاطعة فورونيج، إضافة إلى 13 طائرة مسيرة فوق مقاطعة تامبوف".
وأضافت الدفاع الروسية أنه "تم إسقاط 9 طائرات مسيرة فوق مقاطعة نيجني نوفغورود، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و4 طائرات مسيرة فوق مياه بحر آزوف، و3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة روستوف، وطائرتين مسيرتين فوق مقاطعة ليبيتسك، وجرى إسقاط طائرة مسيرة واحدة فوق كل من مقاطعات كورسك وتولا وسمولينسك وفولغوغراد، إضافة إلى إقليم كراسنودار، وكذلك طائرة واحدة مسيرة فوق مياه البحر الأسود".
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إسقاط 108 مسيرات أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل – الدفاع الروسية
أمس, 04:50 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
