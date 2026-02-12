https://sarabic.ae/20260212/إسقاط-106-طائرات-مسيّرة-أوكرانية-فوق-عدة-مقاطعات-خلال-الليل---الدفاع-الروسية-1110276735.html
إسقاط 106 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل- الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 106 طائرات مسيّرة أوكرانية، فوق عدد من الأراضي... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T05:31+0000
2026-02-12T05:31+0000
2026-02-12T05:44+0000
وزارة الدفاع الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108905146_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_00339cc434aeefdaa6787d3e272bdc49.jpg
وقالت الوزارة ِفي بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي ودمرت 106 طائرات مسيّرة أوكرانية"، مشيرةً إلى إسقاط "24 طائرة مسيّرة فوق مقاطعة بيلغورود، و21 طائرة مسيرة فوق مقاطِعة بريانسك، و19 طائرة مسيرة فوق مقاطعة فورونيج، إضافة إلى 13 طائرة مسيرة فوق مقاطعة تامبوف".وأضافت الدفاع الروسية أنه "تم إسقاط 9 طائرات مسيرة فوق مقاطعة نيجني نوفغورود، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و4 طائرات مسيرة فوق مياه بحر آزوف، و3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة روستوف، وطائرتين مسيرتين فوق مقاطعة ليبيتسك، وجرى إسقاط طائرة مسيرة واحدة فوق كل من مقاطعات كورسك وتولا وسمولينسك وفولغوغراد، إضافة إلى إقليم كراسنودار، وكذلك طائرة واحدة مسيرة فوق مياه البحر الأسود".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
2026
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108905146_209:0:1169:720_1920x0_80_0_0_0a330220ed8770dd50d0857e1658952c.jpg
وزارة الدفاع الروسية
05:31 GMT 12.02.2026 (تم التحديث: 05:44 GMT 12.02.2026)
