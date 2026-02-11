عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
إسقاط 108 مسيرات أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل – الدفاع الروسية

04:50 GMT 11.02.2026
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت واعترضت 108 طائرات مسيّرة أوكرانية خلال ساعات الليل فوق عدد من المناطق الروسية.
وقالت الوزارة في بيان لها إن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت، في الفترة ما بين الساعة الحادية عشرة مساء 10 فبراير/شباط وحتى السابعة صباح 11 فبراير/شباط، ما مجموعه 108 طائرات مسيّرة".
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 69 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاع
9 فبراير, 04:52 GMT
وأضافت أنه تم اعتراض "49 مسيّرة فوق مقاطعة فولغوغراد، و29 فوق مقاطعة روستوف، وسبع مسيّرات فوق مقاطعة ساراتوف، وسبع أخرى فوق مياه البحر الأسود. كما تم تدمير ثلاث مسيّرات فوق مقاطعة أستراخان، واثنتين فوق مقاطعة بريانسك، واثنتين فوق جمهورية كالميكيا، واثنتين فوق جمهورية تتارستان. كما تم إسقاط مسيّرة واحدة فوق كل من مقاطعات بيلغورود وفورونيج وكورسك وتولا، إضافة إلى مسيّرة فوق مياه بحر آزوف، وأخرى فوق جمهورية القرم، ومسيّرة فوق جمهورية أوسيتيا الشمالية".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
