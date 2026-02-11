https://sarabic.ae/20260211/إسقاط-108-مسيرات-أوكرانية-فوق-عدة-مقاطعات-خلال-الليل--الدفاع-الروسية-1110237045.html
إسقاط 108 مسيرات أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل – الدفاع الروسية
إسقاط 108 مسيرات أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل – الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت واعترضت 108 طائرات مسيّرة أوكرانية خلال ساعات الليل فوق عدد من المناطق الروسية.
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075184835_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_aa084b37444a7e7d93f8c6c97dba2de5.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها إن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت، في الفترة ما بين الساعة الحادية عشرة مساء 10 فبراير/شباط وحتى السابعة صباح 11 فبراير/شباط، ما مجموعه 108 طائرات مسيّرة".وأضافت أنه تم اعتراض "49 مسيّرة فوق مقاطعة فولغوغراد، و29 فوق مقاطعة روستوف، وسبع مسيّرات فوق مقاطعة ساراتوف، وسبع أخرى فوق مياه البحر الأسود. كما تم تدمير ثلاث مسيّرات فوق مقاطعة أستراخان، واثنتين فوق مقاطعة بريانسك، واثنتين فوق جمهورية كالميكيا، واثنتين فوق جمهورية تتارستان. كما تم إسقاط مسيّرة واحدة فوق كل من مقاطعات بيلغورود وفورونيج وكورسك وتولا، إضافة إلى مسيّرة فوق مياه بحر آزوف، وأخرى فوق جمهورية القرم، ومسيّرة فوق جمهورية أوسيتيا الشمالية".ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
