إعلام ألماني: المقربون لميرتس قلقون من الإشاعات عن ترشح ميركل للرئاسة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام ألماني: المقربون لميرتس قلقون من الإشاعات عن ترشح ميركل للرئاسة
أعلنت وكالة "بيلد"، اليوم الخميس، أن أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي يرأسه مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية فريدرش ميرتس، يعربون عن قلقهم إزاء...
زعيم كتلة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بألمانيا، فريدريتش ميرتس
زعيم كتلة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بألمانيا، فريدريتش ميرتس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
أعلنت وكالة "بيلد"، اليوم الخميس، أن أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي يرأسه مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية فريدرش ميرتس، يعربون عن قلقهم إزاء الإشاعات عن ترشح المستشارة السابقة أنغيلا ميركل للرئاسة الألمانية.
وكشفت الوكالة أن المقربين لفريدرش ميرتس يخافون بأن أنغيلا ميركل لا تزال تتمتع بالشعبية، خصوصًا بين مؤيدي حزب "الخضر"، الذين يمكن أن يرشحوها إلى منصب رئيسة ألمانيا.
وكان ميرتس وميركل يعتبران لفترة طويلة منافسين سياسين، فبعد أن ترأس ميرتس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، انتهت مرحلة ميركل من اتجاه الحزب.
وكانت المستشارة السابقة أنغيلا ميركل تنتقد ميرتس إلى الوقت الحالي بعد تولي منصبه، بما في ذلك بشأن سياسات الهجرة.
وفقا لمعلومات وكالة "بيلد"، ستتم مناقشة المرشح المحتمل من الحزب الديمقراطي المسيحي لمنصب الرئيس في الأسابيع المقبلة.
وهناك أمام مرشحين اثنين، هما وزيرة التعليم الألمانية كارين برين ورئيس البوندستاغ جوليا كلوكنير أفضل الفرص، ولكون الحزب الديموقراطي المسيحي هو أكبر كتلة برلمانية في الجمعية الاتحادية الألمانية، لكن مرشحه يحتاج إلى دعم الأحزاب الأخرى لضمان أغلبية الأصوات.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
روسيا: الحوار مع أمريكا حول صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا ممكن
01:28 GMT
بدورها، تنفي المستشارة السابقة أنغيلا ميركل الإشاعات عن ترشيحها المحتمل لمنصب الرئيس في السنة المقبلة.
وستقرر الجمعية الاتحادية في أوائل سنة 2027، خليفة رانك-فالتر شتاينماير، الذي تولى منصب الرئيس عام 2017.
