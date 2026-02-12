https://sarabic.ae/20260212/إعلام-ألماني-المقربون-لميرتس-قلقون-من-الإشاعات-عن-ترشح-ميركل-للرئاسة--1110295058.html

إعلام ألماني: المقربون لميرتس قلقون من الإشاعات عن ترشح ميركل للرئاسة

إعلام ألماني: المقربون لميرتس قلقون من الإشاعات عن ترشح ميركل للرئاسة

أعلنت وكالة "بيلد"، اليوم الخميس، أن أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي يرأسه مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية فريدرش ميرتس، يعربون عن قلقهم إزاء...

وكشفت الوكالة أن المقربين لفريدرش ميرتس يخافون بأن أنغيلا ميركل لا تزال تتمتع بالشعبية، خصوصًا بين مؤيدي حزب "الخضر"، الذين يمكن أن يرشحوها إلى منصب رئيسة ألمانيا.وكان ميرتس وميركل يعتبران لفترة طويلة منافسين سياسين، فبعد أن ترأس ميرتس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، انتهت مرحلة ميركل من اتجاه الحزب. وكانت المستشارة السابقة أنغيلا ميركل تنتقد ميرتس إلى الوقت الحالي بعد تولي منصبه، بما في ذلك بشأن سياسات الهجرة.وفقا لمعلومات وكالة "بيلد"، ستتم مناقشة المرشح المحتمل من الحزب الديمقراطي المسيحي لمنصب الرئيس في الأسابيع المقبلة.وهناك أمام مرشحين اثنين، هما وزيرة التعليم الألمانية كارين برين ورئيس البوندستاغ جوليا كلوكنير أفضل الفرص، ولكون الحزب الديموقراطي المسيحي هو أكبر كتلة برلمانية في الجمعية الاتحادية الألمانية، لكن مرشحه يحتاج إلى دعم الأحزاب الأخرى لضمان أغلبية الأصوات.بدورها، تنفي المستشارة السابقة أنغيلا ميركل الإشاعات عن ترشيحها المحتمل لمنصب الرئيس في السنة المقبلة.وستقرر الجمعية الاتحادية في أوائل سنة 2027، خليفة رانك-فالتر شتاينماير، الذي تولى منصب الرئيس عام 2017.

