عربي
ابن الرئيس الفنزويلي مادورو أكد أن الحكومة الفنزويلية "تفعل بالضبط ما يجب عليها فعله"
ابن الرئيس الفنزويلي: مادورو أكد أن الحكومة الفنزويلية "تفعل بالضبط ما يجب عليها فعله"
ابن الرئيس الفنزويلي: مادورو أكد أن الحكومة الفنزويلية "تفعل بالضبط ما يجب عليها فعله"
سبوتنيك عربي
صرح نجل الرئيس الفنزويلي، النائب نيكولاس مادورو غيرا، بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أخبره في مكالمة هاتفية بأن حكومة البلاد "تفعل ما يجب فعله تمامًا". 12.02.2026
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
وقال مادورو غيرا خلال المكالمة، التي نشر تسجيلها موقع "كاراوتا ديجيتال" المحلي: "أنتم تفعلون ما ينبغي فعله تمامًا وتتخذون الخطوات الصحيحة. إن سلامنا هنا هو وحدة الشعب ووحدة القيادة العليا وفريقي، فريق الوطن".وشددت على أن نيكولاس مادورو، المحتجز لدى الولايات المتحدة حاليًا في أعقاب عملية عسكرية أمريكية على فنزويلا في كانون الثاني/يناير الماضي، لا يزال هو الرئيس الشرعي للبلاد.
الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو
صرح نجل الرئيس الفنزويلي، النائب نيكولاس مادورو غيرا، بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أخبره في مكالمة هاتفية بأن حكومة البلاد "تفعل ما يجب فعله تمامًا".
وقال مادورو غيرا خلال المكالمة، التي نشر تسجيلها موقع "كاراوتا ديجيتال" المحلي: "أنتم تفعلون ما ينبغي فعله تمامًا وتتخذون الخطوات الصحيحة. إن سلامنا هنا هو وحدة الشعب ووحدة القيادة العليا وفريقي، فريق الوطن".

أعلنت رئيسة فنزويلا بالإنابة ديلسي رودريغيز، تلقيها دعوة لزيارة الولايات المتحدة، لافتة إلى أنه يجري النظر في تلبيتها، لكنهها شددت في الوقت ذاته على أن نيكولاس مادورو لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد.

وقالت رودريغيز في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية، اليوم الخميس، "لقد تلقيت دعوة لزيارة الولايات المتحدة"، موضحة أنه يجري النظر في تلبية الدعوة بمجرد تأسيس أطر للتعاون بين البلدين للمضي قدمًا في مختلف المجالات.

وشددت على أن نيكولاس مادورو، المحتجز لدى الولايات المتحدة حاليًا في أعقاب عملية عسكرية أمريكية على فنزويلا في كانون الثاني/يناير الماضي، لا يزال هو الرئيس الشرعي للبلاد.
