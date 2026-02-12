عربي
البنك المركزي المصري يصدر قراره بشأن سعر الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2026
البنك المركزي المصري يصدر قراره بشأن سعر الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2026
وقررت اللجنة خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، لتصبح 19% و20% و19.5% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%.ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2025، الذي شهد أيضا خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتصل أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 20% و21% و20.5%، وسعر الائتمان والخصم إلى 20.5%، وفقا لبوابة "أخبار اليوم" المصرية.وخلال عام 2025، سجلت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية انخفاضا إجماليا بنسبة 7.25%.وتعقد لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات سنويا كل 6 أسابيع، مع إمكانية عقد اجتماعات طارئة في حال حدوث مستجدات داخلية أو خارجية.ويستهدف البنك المركزي المصري تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، بما يسهم في خفض التضخم وبناء الثقة، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
البنك المركزي المصري يصدر قراره بشأن سعر الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2026

16:06 GMT 12.02.2026
© AP Photo / Amr Nabilالبنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة
البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Amr Nabil
حسمت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، اليوم الخميس، أسعار الفائدة في أول اجتماع لها خلال العام الحالي.
وقررت اللجنة خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، لتصبح 19% و20% و19.5% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2025، الذي شهد أيضا خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتصل أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 20% و21% و20.5%، وسعر الائتمان والخصم إلى 20.5%، وفقا لبوابة "أخبار اليوم" المصرية.
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة
25 ديسمبر 2025, 17:18 GMT
وخلال عام 2025، سجلت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية انخفاضا إجماليا بنسبة 7.25%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات سنويا كل 6 أسابيع، مع إمكانية عقد اجتماعات طارئة في حال حدوث مستجدات داخلية أو خارجية.
ويستهدف البنك المركزي المصري تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، بما يسهم في خفض التضخم وبناء الثقة، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
