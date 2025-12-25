عربي
البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة
البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة
سبوتنيك عربي
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% لتصبح 20 و21 في المئة، على التوالي. 25.12.2025, سبوتنيك عربي
البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة

17:18 GMT 25.12.2025
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% لتصبح 20 و21 في المئة، على التوالي.
جاء ذلك في نهاية اجتماع اللجنة، اليوم الخميس، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، التي أشارت إلى أن المركزي المصري يستخدم أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم.
البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
البنك المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الرابعة في 2025
2 أكتوبر, 17:06 GMT
وتابعت: "يربط البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمعدلات التضخم للسيطرة عليه عند حدود معينة عن طريق رفع معدلاتها أو خفضها وفقا للتغير في أسعار السلع".
ولفتت الصحيفة إلى أن البنك الأهلي المصرى يطرح الشهادة الادخارية لمدة عام بعائد سنوي ثابت 14 في المئة وعائد يتم صرفها شهريا.
وأشارت إلى أن أي تغيير في أسعار الفائدة يمثل إجراء مهما يتابعه أصحاب الأموال، خاصة فيما يتعلق بعمليات الإيداع المرتبط بعائد شهري أو المقترضين الذين يعتمدون على أموال البنوك في استثماراتهم الخاصة.
