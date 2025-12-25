https://sarabic.ae/20251225/البنك-المركزي-المصري-يخفض-أسعار-الفائدة-1108575291.html
البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% لتصبح 20 و21 في المئة، على التوالي. 25.12.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك في نهاية اجتماع اللجنة، اليوم الخميس، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، التي أشارت إلى أن المركزي المصري يستخدم أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم. وتابعت: "يربط البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمعدلات التضخم للسيطرة عليه عند حدود معينة عن طريق رفع معدلاتها أو خفضها وفقا للتغير في أسعار السلع". ولفتت الصحيفة إلى أن البنك الأهلي المصرى يطرح الشهادة الادخارية لمدة عام بعائد سنوي ثابت 14 في المئة وعائد يتم صرفها شهريا.وأشارت إلى أن أي تغيير في أسعار الفائدة يمثل إجراء مهما يتابعه أصحاب الأموال، خاصة فيما يتعلق بعمليات الإيداع المرتبط بعائد شهري أو المقترضين الذين يعتمدون على أموال البنوك في استثماراتهم الخاصة.
البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة
