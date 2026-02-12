عربي
الجزائر تنهي قطيعة دبلوماسية مع دولة أفريقية استمرت 10 أشهر
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، أن "القرار جاء عقب عودة سفير النيجر إلى الجزائر، واستئنافه مهامه في 12 فبراير/ شباط 2026، ويعكس حرص الرئيس الجزائري على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون وحسن الجوار بين البلدين".وأضاف البيان أن "هذه الخطوة من شأنها إعادة بعث التشاور السياسي الثنائي على أعلى المستويات، واستئناف التعاون متعدد المجالات، إلى جانب تجسيد مشاريع استراتيجية تخدم التكامل الإقليمي والقاري"، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.ويأتي قرار الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بعد إعلانه في مقابلة إعلامية الأسبوع الماضي، توجيه دعوة رسمية لنظيره النيجري لزيارة الجزائر، تمهيدا لاستئناف العلاقات بين البلدين.وكانت الجزائر استدعت سفيرها في نيامي للتشاور في 7 نيسان/ أبريل 2025، وفق مبدأ المعاملة بالمثل، بعد توتر دبلوماسي أعقب إسقاط الجيش الجزائري مسيّرة مالية قالت إنها اخترقت أجواءها مساء 31 مارس/ آذار من العام نفسه.
الجزائر تنهي قطيعة دبلوماسية مع دولة أفريقية استمرت 10 أشهر

21:31 GMT 12.02.2026
أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بعودة سفير بلاده لدى جمهورية النيجر فورا إلى العاصمة نيامي.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، أن "القرار جاء عقب عودة سفير النيجر إلى الجزائر، واستئنافه مهامه في 12 فبراير/ شباط 2026، ويعكس حرص الرئيس الجزائري على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون وحسن الجوار بين البلدين".
وأضاف البيان أن "هذه الخطوة من شأنها إعادة بعث التشاور السياسي الثنائي على أعلى المستويات، واستئناف التعاون متعدد المجالات، إلى جانب تجسيد مشاريع استراتيجية تخدم التكامل الإقليمي والقاري"، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.
شركة سوناطراك الجزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
الجزائر والنيجر.. شراكة استراتيجية تتعزز بروابط الجغرافيا والمصالح المشتركة
4 فبراير, 20:02 GMT
ويأتي قرار الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بعد إعلانه في مقابلة إعلامية الأسبوع الماضي، توجيه دعوة رسمية لنظيره النيجري لزيارة الجزائر، تمهيدا لاستئناف العلاقات بين البلدين.
وكانت الجزائر استدعت سفيرها في نيامي للتشاور في 7 نيسان/ أبريل 2025، وفق مبدأ المعاملة بالمثل، بعد توتر دبلوماسي أعقب إسقاط الجيش الجزائري مسيّرة مالية قالت إنها اخترقت أجواءها مساء 31 مارس/ آذار من العام نفسه.
