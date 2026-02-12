https://sarabic.ae/20260212/الرئيس-المصري-يستقبل-رئيس-الاستخبارات-الخارجية-الروسي-ويبحثان-العلاقات-الثنائية-والملفات-الإقليمية-1110281309.html

الرئيس المصري يستقبل رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي ويبحثان العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية

الرئيس المصري يستقبل رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي ويبحثان العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية

سبوتنيك عربي

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية في روسيا الاتحادية سيرغي ناريشكين، بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية. 12.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-12T08:44+0000

2026-02-12T08:44+0000

2026-02-12T08:44+0000

راديو

نبض أفريقيا

أخبار مصر الآن

أخبار إثيوبيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار السودان اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0c/1110280916_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_173fd5dbf5ca8b196da89180a1df1f6c.png

الرئيس المصري يستقبل رئيس جهاز الاستخبارات الروسية ويبحثان العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية سبوتنيك عربي الرئيس المصري يستقبل رئيس جهاز الاستخبارات الروسية ويبحثان العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية

ووجّه الرئيس المصري تحياته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعرب عن التقدير للتطور الحالي في مسار العلاقات المصرية الروسية.وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادل المعلومات، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في ظل التوترات الجيوسياسية، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.وأشار إلى أن "التعاون بين مصر وروسيا يتجسد في مشروعات تنموية كبرى، على رأسها مشروع محطة الضبعة النووية، الذي يمثل أيقونة للشراكة المصرية الروسية، فضلًا عن تعزيز التبادل التجاري والبنية التحتية".مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العمليقال السفير الروسي في إثيوبيا، يفغيني تيريخين، إن "التعاون في القطاع النووي بين روسيا وإثيوبيا دخل مرحلة التنفيذ العملي، عقب توقيع خطة عمل بين مؤسسة "روساتوم" الحكومية ومؤسسة الطاقة الكهربائية الإثيوبية بموسكو، في 25 سبتمبر/ أيلول 2025"، وأشار إلى أن "الوثيقة لا تقتصر على تطوير محطة طاقة نووية روسية التصميم فحسب، بل تشمل برنامجًا تدريبيًا واسع النطاق للكوادر". وحددت الوثيقة خارطة طريق مدتها 3 سنوات، تشمل تدريب المهندسين والفيزيائيين الإثيوبيين كأولوية مستقلة.واعتبر عضو مجلس النواب الإثيوبي محمد العروسي، أن "المشروع النووي الإثيوبي - الروسي، يمثل نموذجًا متقدمًا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين"، وأشار إلى أنه لا يقتصر على بناء محطة نووية فحسب، بل يشكل منصة متكاملة للتعاون في مجالات التقنية والطاقة والصناعة والتعليم.في واحدة من أطول فترات إغلاق المدارس في العالم.. ملايين الأطفال السودانيين محرومون من الدراسةحُرم ملايين الأطفال في السودان من التعليم لما يقرب من 500 يوم منذ اندلاع الحرب في البلاد، وتشير تقارير المنظمات الدولية إلى أن هذا الإغلاق قد يؤدي إلى حرمان جيل كامل من التعلم، إذا استمرت الحرب لأكثر من ذلك، في واحدة من أكثر الظروف وطأة في العالم.ويمثل الأطفال المتضررون ما يقرب من نصف سكان السودان، معظمهم في سن الدراسة، حيث ألقت الحرب أضرارها على مدارسهم، وتسببت في نزوح العائلات، وتركت المعلمين من دون رواتب لأشهر عدة.منظمة "أنقذوا الأطفال" وصفت الوضع بأنه "واحدة من أسوأ أزمات التعليم في العالم"، محذرة من أن ملايين الأطفال أصبحوا الآن "من غير المرجح بشكل متزايد أن يكملوا دراستهم على الإطلاق".وأشار الباقر إلى أن "امتحانات الشهادة الثانوية، التي تعد المدخل الأساسي للجامعات، تأثرت بشكل كبير، حيث انخفض عدد الطلاب الجالسين لها من أكثر من 570 ألفًا قبل الحرب إلى نحو 170–200 ألف فقط، ما يعني أن أكثر من 650 ألف طالبًا أصبحوا عرضة للتسرب وفقدان فرص التعليم الجامعي".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

نبض أفريقيا, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار السودان اليوم, аудио