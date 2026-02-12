الرئيس المصري يستقبل رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي ويبحثان العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية

عربي
وزير الدفاع الروسي يتفقد قوات مجموعة "الجنوب" ويطلع على تقارير عملها
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
الرئيس المصري يستقبل رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي ويبحثان العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية
الرئيس المصري يستقبل رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي ويبحثان العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية في روسيا الاتحادية سيرغي ناريشكين، بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية. 12.02.2026
2026-02-12T08:44+0000
2026-02-12T08:44+0000
راديو
نبض أفريقيا
أخبار مصر الآن
أخبار إثيوبيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار السودان اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0c/1110280916_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_173fd5dbf5ca8b196da89180a1df1f6c.png
الرئيس المصري يستقبل رئيس جهاز الاستخبارات الروسية ويبحثان العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية
سبوتنيك عربي
الرئيس المصري يستقبل رئيس جهاز الاستخبارات الروسية ويبحثان العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية
ووجّه الرئيس المصري تحياته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعرب عن التقدير للتطور الحالي في مسار العلاقات المصرية الروسية.وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادل المعلومات، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في ظل التوترات الجيوسياسية، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.وأشار إلى أن "التعاون بين مصر وروسيا يتجسد في مشروعات تنموية كبرى، على رأسها مشروع محطة الضبعة النووية، الذي يمثل أيقونة للشراكة المصرية الروسية، فضلًا عن تعزيز التبادل التجاري والبنية التحتية".مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العمليقال السفير الروسي في إثيوبيا، يفغيني تيريخين، إن "التعاون في القطاع النووي بين روسيا وإثيوبيا دخل مرحلة التنفيذ العملي، عقب توقيع خطة عمل بين مؤسسة "روساتوم" الحكومية ومؤسسة الطاقة الكهربائية الإثيوبية بموسكو، في 25 سبتمبر/ أيلول 2025"، وأشار إلى أن "الوثيقة لا تقتصر على تطوير محطة طاقة نووية روسية التصميم فحسب، بل تشمل برنامجًا تدريبيًا واسع النطاق للكوادر". وحددت الوثيقة خارطة طريق مدتها 3 سنوات، تشمل تدريب المهندسين والفيزيائيين الإثيوبيين كأولوية مستقلة.واعتبر عضو مجلس النواب الإثيوبي محمد العروسي، أن "المشروع النووي الإثيوبي - الروسي، يمثل نموذجًا متقدمًا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين"، وأشار إلى أنه لا يقتصر على بناء محطة نووية فحسب، بل يشكل منصة متكاملة للتعاون في مجالات التقنية والطاقة والصناعة والتعليم.في واحدة من أطول فترات إغلاق المدارس في العالم.. ملايين الأطفال السودانيين محرومون من الدراسةحُرم ملايين الأطفال في السودان من التعليم لما يقرب من 500 يوم منذ اندلاع الحرب في البلاد، وتشير تقارير المنظمات الدولية إلى أن هذا الإغلاق قد يؤدي إلى حرمان جيل كامل من التعلم، إذا استمرت الحرب لأكثر من ذلك، في واحدة من أكثر الظروف وطأة في العالم.ويمثل الأطفال المتضررون ما يقرب من نصف سكان السودان، معظمهم في سن الدراسة، حيث ألقت الحرب أضرارها على مدارسهم، وتسببت في نزوح العائلات، وتركت المعلمين من دون رواتب لأشهر عدة.منظمة "أنقذوا الأطفال" وصفت الوضع بأنه "واحدة من أسوأ أزمات التعليم في العالم"، محذرة من أن ملايين الأطفال أصبحوا الآن "من غير المرجح بشكل متزايد أن يكملوا دراستهم على الإطلاق".وأشار الباقر إلى أن "امتحانات الشهادة الثانوية، التي تعد المدخل الأساسي للجامعات، تأثرت بشكل كبير، حيث انخفض عدد الطلاب الجالسين لها من أكثر من 570 ألفًا قبل الحرب إلى نحو 170–200 ألف فقط، ما يعني أن أكثر من 650 ألف طالبًا أصبحوا عرضة للتسرب وفقدان فرص التعليم الجامعي".
الرئيس المصري يستقبل رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي ويبحثان العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية
08:44 GMT 12.02.2026

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية في روسيا الاتحادية سيرغي ناريشكين، بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية.
ووجّه الرئيس المصري تحياته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعرب عن التقدير للتطور الحالي في مسار العلاقات المصرية الروسية.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادل المعلومات، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في ظل التوترات الجيوسياسية، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي المصري جمال رائف، أن "العلاقات المصرية الروسية، تشهد زخمًا متواصلًا يعكس طبيعة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين القاهرة وموسكو، بما يخدم المصالح المشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي والدولي".

وأشار إلى أن "التعاون بين مصر وروسيا يتجسد في مشروعات تنموية كبرى، على رأسها مشروع محطة الضبعة النووية، الذي يمثل أيقونة للشراكة المصرية الروسية، فضلًا عن تعزيز التبادل التجاري والبنية التحتية".
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
قال السفير الروسي في إثيوبيا، يفغيني تيريخين، إن "التعاون في القطاع النووي بين روسيا وإثيوبيا دخل مرحلة التنفيذ العملي، عقب توقيع خطة عمل بين مؤسسة "روساتوم" الحكومية ومؤسسة الطاقة الكهربائية الإثيوبية بموسكو، في 25 سبتمبر/ أيلول 2025"، وأشار إلى أن "الوثيقة لا تقتصر على تطوير محطة طاقة نووية روسية التصميم فحسب، بل تشمل برنامجًا تدريبيًا واسع النطاق للكوادر".
وحددت الوثيقة خارطة طريق مدتها 3 سنوات، تشمل تدريب المهندسين والفيزيائيين الإثيوبيين كأولوية مستقلة.

وأفاد السفير الروسي بأن وفدًا روسيًا يضم خبراء فنيين سيصل إلى الموقع في المستقبل القريب، لإجراء مسوحات هندسية وتقييم الموقع، ما سيشكل بداية مرحلة ما قبل الإنشاء.

واعتبر عضو مجلس النواب الإثيوبي محمد العروسي، أن "المشروع النووي الإثيوبي - الروسي، يمثل نموذجًا متقدمًا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين"، وأشار إلى أنه لا يقتصر على بناء محطة نووية فحسب، بل يشكل منصة متكاملة للتعاون في مجالات التقنية والطاقة والصناعة والتعليم.

وأوضح أن "الخبرة الروسية تمتد إلى تطوير منظومات التشغيل والصيانة والإدارة، ونقل أحدث تقنيات السلامة والإشراف البيئي، فضلًا عن تدريب مئات المهندسين والفنيين الإثيوبيين، بما يعزز قدرة البلاد على إدارة المشروع بشكل مستقل ومستدام".

في واحدة من أطول فترات إغلاق المدارس في العالم.. ملايين الأطفال السودانيين محرومون من الدراسة
حُرم ملايين الأطفال في السودان من التعليم لما يقرب من 500 يوم منذ اندلاع الحرب في البلاد، وتشير تقارير المنظمات الدولية إلى أن هذا الإغلاق قد يؤدي إلى حرمان جيل كامل من التعلم، إذا استمرت الحرب لأكثر من ذلك، في واحدة من أكثر الظروف وطأة في العالم.
ويمثل الأطفال المتضررون ما يقرب من نصف سكان السودان، معظمهم في سن الدراسة، حيث ألقت الحرب أضرارها على مدارسهم، وتسببت في نزوح العائلات، وتركت المعلمين من دون رواتب لأشهر عدة.
منظمة "أنقذوا الأطفال" وصفت الوضع بأنه "واحدة من أسوأ أزمات التعليم في العالم"، محذرة من أن ملايين الأطفال أصبحوا الآن "من غير المرجح بشكل متزايد أن يكملوا دراستهم على الإطلاق".

وأفاد المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين، سامي الباقر، بأن "قطاع التعليم في السودان يواجه واحدة من أعقد الأزمات في تاريخه الحديث"، موضحًا أن "أكثر من 8 ملايين طفل باتوا خارج المدارس، فيما توقفت الدراسة لنحو عام كامل قبل أن تعود بشكل جزئي في بعض الولايات".

وأشار الباقر إلى أن "امتحانات الشهادة الثانوية، التي تعد المدخل الأساسي للجامعات، تأثرت بشكل كبير، حيث انخفض عدد الطلاب الجالسين لها من أكثر من 570 ألفًا قبل الحرب إلى نحو 170–200 ألف فقط، ما يعني أن أكثر من 650 ألف طالبًا أصبحوا عرضة للتسرب وفقدان فرص التعليم الجامعي".
