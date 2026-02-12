"بلا بروتوكول"... رئيس وزراء لبنان يثير تفاعلا في مطار بيروت.. فيديو
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayنواف سلام خلال جلسة حوارية خاصة لمناقشة تداعيات انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الخامسة لوقوعه
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
انتشر فيديو لرئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء استعداده للمغادرة من مطار رفيق الحريري الدولي إلى ميونيخ، حيث غادر المطار من مبنى المسافرين وليس من قاعة الشرف.
ووثّق مقطع الفيديو كيف يتنقل سلام داخل مبنى المسافرين ومعه حقيبة السفر الخاصة به دون وجود أي مرافقة معه، ودون أن يلفت أي انتباه لدخوله المطار.
📹رئيس الوزراء اللبناني يغادر إلى ميونخ من مبنى المسافرين— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 12, 2026
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام وهو يغادر إلى مدينة ميونخ الالمانية للمشاركة في مؤتمر "ميونخ للأمن"، من مبنى المسافرين مباشرة في مطار بيروت الدولي مع حقيبة دون المرور… pic.twitter.com/aZ0yLiLgAz
وغادر رئيس الحكومة اللبنانية إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمر "ميونيخ للأمن"، وسيشارك به أيضا قائد الجيش العماد رودولف هيكل في هذا الاجتماع، ومن المقرر أن يعود الأحد قبل جلسة مجلس الوزراء، يوم الاثنين.