رجل تركي حياته تتحول إلى جحيم بسبب الشبه الذي يجمعه بإبستين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260212/رجل-تركي-حياته-تتحول-إلى-جحيم-بسبب-الشبه-الذي-يجمعه-بإبستين-1110303076.html
رجل تركي حياته تتحول إلى جحيم بسبب الشبه الذي يجمعه بإبستين
رجل تركي حياته تتحول إلى جحيم بسبب الشبه الذي يجمعه بإبستين
سبوتنيك عربي
صرح رفعت أوزدمير، المقيم في تركيا والذي يواجه مشاكل في بلاده بسبب شبهه بالممول الأمريكي المثير للجدل جيفري إبستين، أنه ألغى خططه للسفر إلى الخارج بسبب الوضع... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T18:30+0000
2026-02-12T18:30+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0c/1110302919_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3f55b3b54795afa81284c1dabd49efcd.jpg
وقال أوزدمير لوكالة "سبوتنيك": "كنت أخطط للسفر إلى الخارج، لكن جميع خططي أُلغيت الآن بسبب قضية إبستين. هنا في تركيا، يمكنني على الأقل أن أشرح موقفي إذا ظن الناس أنني هذا الوغد، لكن في الخارج قد أواجه أشخاصاً متأثرين بشدة بهذه القصة وقد يرغبون في مهاجمتي. كيف لي أن أشرح لهم أنني لست هو؟".في عام 2019، وُجهت إلى إبستين تهمة الاتجار الجنسي بالقاصرين في الولايات المتحدة. وفي يوليو/تموز من العام نفسه، توفي في السجن، وخلص التحقيق إلى أنه انتحر.
https://sarabic.ae/20260212/استقالة-3-وزراء-بريطانيين-خلال-أيام-ملفات-إبستين-تعصف-بحكومة-ستارمر-1110301108.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0c/1110302919_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_2a503d0a5c88ab8a2145c1db99b8767a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم

رجل تركي حياته تتحول إلى جحيم بسبب الشبه الذي يجمعه بإبستين

18:30 GMT 12.02.2026
© Photo / x.comرجل تركي حياته تتحول إلى جحيم بسبب الشبه الذي يجمعه بإبستين
رجل تركي حياته تتحول إلى جحيم بسبب الشبه الذي يجمعه بإبستين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© Photo / x.com
تابعنا عبر
صرح رفعت أوزدمير، المقيم في تركيا والذي يواجه مشاكل في بلاده بسبب شبهه بالممول الأمريكي المثير للجدل جيفري إبستين، أنه ألغى خططه للسفر إلى الخارج بسبب الوضع الراهن.
وقال أوزدمير لوكالة "سبوتنيك": "كنت أخطط للسفر إلى الخارج، لكن جميع خططي أُلغيت الآن بسبب قضية إبستين. هنا في تركيا، يمكنني على الأقل أن أشرح موقفي إذا ظن الناس أنني هذا الوغد، لكن في الخارج قد أواجه أشخاصاً متأثرين بشدة بهذه القصة وقد يرغبون في مهاجمتي. كيف لي أن أشرح لهم أنني لست هو؟".
وفي وقت سابق، صرح أوزدمير لوسائل الإعلام المحلية أن الناس في الشارع بدأوا مؤخراً ينظرون إليه نظرات عدائية، وأن حياته أصبحت "كابوساً".
رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
استقالة 3 وزراء بريطانيين خلال أيام.. ملفات إبستين تعصف بحكومة ستارمر
17:54 GMT
في 30 يناير/ كانون الثاني الفائت، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش اكتمال الإفراج عن المواد المتعلقة بقضية إبستين.
في عام 2019، وُجهت إلى إبستين تهمة الاتجار الجنسي بالقاصرين في الولايات المتحدة. وفي يوليو/تموز من العام نفسه، توفي في السجن، وخلص التحقيق إلى أنه انتحر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала