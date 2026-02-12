https://sarabic.ae/20260212/رجل-تركي-حياته-تتحول-إلى-جحيم-بسبب-الشبه-الذي-يجمعه-بإبستين-1110303076.html
رجل تركي حياته تتحول إلى جحيم بسبب الشبه الذي يجمعه بإبستين
رجل تركي حياته تتحول إلى جحيم بسبب الشبه الذي يجمعه بإبستين
صرح رفعت أوزدمير، المقيم في تركيا والذي يواجه مشاكل في بلاده بسبب شبهه بالممول الأمريكي المثير للجدل جيفري إبستين، أنه ألغى خططه للسفر إلى الخارج بسبب الوضع...
وقال أوزدمير لوكالة "سبوتنيك": "كنت أخطط للسفر إلى الخارج، لكن جميع خططي أُلغيت الآن بسبب قضية إبستين. هنا في تركيا، يمكنني على الأقل أن أشرح موقفي إذا ظن الناس أنني هذا الوغد، لكن في الخارج قد أواجه أشخاصاً متأثرين بشدة بهذه القصة وقد يرغبون في مهاجمتي. كيف لي أن أشرح لهم أنني لست هو؟".في عام 2019، وُجهت إلى إبستين تهمة الاتجار الجنسي بالقاصرين في الولايات المتحدة. وفي يوليو/تموز من العام نفسه، توفي في السجن، وخلص التحقيق إلى أنه انتحر.
وقال أوزدمير لوكالة "سبوتنيك": "كنت أخطط للسفر إلى الخارج، لكن جميع خططي أُلغيت الآن بسبب قضية إبستين. هنا في تركيا، يمكنني على الأقل أن أشرح موقفي إذا ظن الناس أنني هذا الوغد، لكن في الخارج قد أواجه أشخاصاً متأثرين بشدة بهذه القصة وقد يرغبون في مهاجمتي. كيف لي أن أشرح لهم أنني لست هو؟".
وفي وقت سابق، صرح أوزدمير لوسائل الإعلام المحلية أن الناس في الشارع بدأوا مؤخراً ينظرون إليه نظرات عدائية، وأن حياته أصبحت "كابوساً".
في 30 يناير/ كانون الثاني الفائت، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش اكتمال الإفراج عن المواد المتعلقة بقضية إبستين.
في عام 2019، وُجهت إلى إبستين تهمة الاتجار الجنسي بالقاصرين في الولايات المتحدة. وفي يوليو/تموز من العام نفسه، توفي في السجن، وخلص التحقيق إلى أنه انتحر.