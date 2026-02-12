https://sarabic.ae/20260212/موسكو-روسيا-لم-تبدأ-الحروب-على-الإطلاق-بل-سعت-لإنهائها-1110301921.html
موسكو: روسيا لم تبدأ الحروب على الإطلاق بل سعت لإنهائها
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا لم تتصرف قط كمعتدٍ عالمي أو تشعل حروبًا، بل أنهتها فقط وخرجت منتصرة إلى جانب الحق والعدل. 12.02.2026, سبوتنيك عربي
وقالت زاخاروفا في مقابلة مع ناتاليا لوكتيفا، عضوة لجنة "الأسرة" في مجلس الدولة الروسي ومديرة معهد دعم مدونات الأطفال، وهي منظمة مستقلة غير ربحية: "تاريخيًا، لم نتصرف قط كمعتدين عالميين؛ لم نشعل أي حروب عالمية. بل أنهيناها فقط، وخرجنا منتصرين إلى جانب الحق والعدل من هذه المعارك العالمية نفسها".وأشارت إلى أن "روسيا لم تكن يومًا إمبراطورية استعمارية، تغزو دولًا وأراضي وقارات أخرى لمجرد استغلال مواردها".وأوضحت زاخاروفا: "على النقيض من ذلك، فإن النفوذ الروسي انطلق من خلال المعرفة، عن طريق إنشاء فروع كاملة من العلوم والصناعة والهندسة والتكنولوجيا، وما إلى ذلك. ثم، عندما انطلقوا بمفردهم، اكتسبوا نظاماً متنوعاً للدولة والاقتصاد والصناعة والتعليم... لذلك، نحن جزء مهم من الحضارة العالمية، تاريخياً وفي السياق الحالي".
