موسكو: روسيا لم تبدأ الحروب على الإطلاق بل سعت لإنهائها

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
موسكو: روسيا لم تبدأ الحروب على الإطلاق بل سعت لإنهائها
موسكو: روسيا لم تبدأ الحروب على الإطلاق بل سعت لإنهائها
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا لم تتصرف قط كمعتدٍ عالمي أو تشعل حروبًا، بل أنهتها فقط وخرجت منتصرة إلى جانب الحق والعدل. 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T18:07+0000
2026-02-12T18:07+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقالت زاخاروفا في مقابلة مع ناتاليا لوكتيفا، عضوة لجنة "الأسرة" في مجلس الدولة الروسي ومديرة معهد دعم مدونات الأطفال، وهي منظمة مستقلة غير ربحية: "تاريخيًا، لم نتصرف قط كمعتدين عالميين؛ لم نشعل أي حروب عالمية. بل أنهيناها فقط، وخرجنا منتصرين إلى جانب الحق والعدل من هذه المعارك العالمية نفسها".وأشارت إلى أن "روسيا لم تكن يومًا إمبراطورية استعمارية، تغزو دولًا وأراضي وقارات أخرى لمجرد استغلال مواردها".وأوضحت زاخاروفا: "على النقيض من ذلك، فإن النفوذ الروسي انطلق من خلال المعرفة، عن طريق إنشاء فروع كاملة من العلوم والصناعة والهندسة والتكنولوجيا، وما إلى ذلك. ثم، عندما انطلقوا بمفردهم، اكتسبوا نظاماً متنوعاً للدولة والاقتصاد والصناعة والتعليم... لذلك، نحن جزء مهم من الحضارة العالمية، تاريخياً وفي السياق الحالي".
موسكو: روسيا لم تبدأ الحروب على الإطلاق بل سعت لإنهائها

18:07 GMT 12.02.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا لم تتصرف قط كمعتدٍ عالمي أو تشعل حروبًا، بل أنهتها فقط وخرجت منتصرة إلى جانب الحق والعدل.
وقالت زاخاروفا في مقابلة مع ناتاليا لوكتيفا، عضوة لجنة "الأسرة" في مجلس الدولة الروسي ومديرة معهد دعم مدونات الأطفال، وهي منظمة مستقلة غير ربحية: "تاريخيًا، لم نتصرف قط كمعتدين عالميين؛ لم نشعل أي حروب عالمية. بل أنهيناها فقط، وخرجنا منتصرين إلى جانب الحق والعدل من هذه المعارك العالمية نفسها".
وأشارت إلى أن "روسيا لم تكن يومًا إمبراطورية استعمارية، تغزو دولًا وأراضي وقارات أخرى لمجرد استغلال مواردها".
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
سياسي سلوفاكي: العقوبات ضد روسيا تضر برفاه الأوروبيين
15:51 GMT
وأوضحت زاخاروفا: "على النقيض من ذلك، فإن النفوذ الروسي انطلق من خلال المعرفة، عن طريق إنشاء فروع كاملة من العلوم والصناعة والهندسة والتكنولوجيا، وما إلى ذلك. ثم، عندما انطلقوا بمفردهم، اكتسبوا نظاماً متنوعاً للدولة والاقتصاد والصناعة والتعليم... لذلك، نحن جزء مهم من الحضارة العالمية، تاريخياً وفي السياق الحالي".
