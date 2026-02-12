سياسي سلوفاكي: العقوبات ضد روسيا تضر برفاه الأوروبيين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260212/سياسي-سلوفاكي-العقوبات-ضد-روسيا-تضر-برفاه-الأوروبيين--1110297751.html
سياسي سلوفاكي: العقوبات ضد روسيا تضر برفاه الأوروبيين
سياسي سلوفاكي: العقوبات ضد روسيا تضر برفاه الأوروبيين
سبوتنيك عربي
صرح رئيس حزب "دوموف" السلوفاكي بافول سلوتا، اليوم الخميس، لوكالة "سبوتنيك"، بأن العقوبات الأوروبية ضد روسيا تضر باقتصاد الاتحاد الأوروبي، وتؤثر سلبا على رفاه... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T15:51+0000
2026-02-12T15:51+0000
عالم سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/12/1077186966_0:106:3265:1943_1920x0_80_0_0_05b8d37121e015a696dc5b21f0a7ab2b.jpg
ونقلت الوكالة عن سلوتا قوله: "أنتقد العقوبات ضد روسيا منذ وقت طويل"، مشيرا إلى الأضرار التي لحقت باقتصادات سلوفاكيا والاتحاد الأوروبي جراء العقوبات. إذ تؤدي هذه العقوبات إلى تدهور الاقتصاد وتدفق رأس المال من مراكز صناعية رئيسية إلى الولايات المتحدة والهند والصين. ويشعر سكان الاتحاد الأوروبي بثقل هذه العقوبات، إذ إنها تسهم في تدهور وضعهم المالي ورفاههم، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة وفقدان إمكانية تصدير هذه الطاقة إلى روسيا".وأكد رئيس الحزب السلوفاكي أن هذا الوضع يؤثر على كل المنتجات الصناعية بشكل سلبي، كما أن فقدان الموارد الجيدة والمتاحة يولد ضغطا إضافيا على القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح سابقا بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة موجعة للاقتصاد العالمي بأسره، مؤكدا أن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة ملايين البشر.
https://sarabic.ae/20260205/رئيس-إستونيا-سياسة-العزلة-والعقوبات-الغربية-ضد-روسيا-لم-تنجح-1110039126.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/12/1077186966_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_1ddb392cfef3a2170c32b4fdead43e34.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
عالم سبوتنيك
عالم سبوتنيك

سياسي سلوفاكي: العقوبات ضد روسيا تضر برفاه الأوروبيين

15:51 GMT 12.02.2026
© Sputnik . Алексей Витвицкийأعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© Sputnik . Алексей Витвицкий
تابعنا عبر
صرح رئيس حزب "دوموف" السلوفاكي بافول سلوتا، اليوم الخميس، لوكالة "سبوتنيك"، بأن العقوبات الأوروبية ضد روسيا تضر باقتصاد الاتحاد الأوروبي، وتؤثر سلبا على رفاه سكان هذا الاتحاد السياسي.
ونقلت الوكالة عن سلوتا قوله: "أنتقد العقوبات ضد روسيا منذ وقت طويل"، مشيرا إلى الأضرار التي لحقت باقتصادات سلوفاكيا والاتحاد الأوروبي جراء العقوبات. إذ تؤدي هذه العقوبات إلى تدهور الاقتصاد وتدفق رأس المال من مراكز صناعية رئيسية إلى الولايات المتحدة والهند والصين. ويشعر سكان الاتحاد الأوروبي بثقل هذه العقوبات، إذ إنها تسهم في تدهور وضعهم المالي ورفاههم، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة وفقدان إمكانية تصدير هذه الطاقة إلى روسيا".
وأكد رئيس الحزب السلوفاكي أن هذا الوضع يؤثر على كل المنتجات الصناعية بشكل سلبي، كما أن فقدان الموارد الجيدة والمتاحة يولد ضغطا إضافيا على القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي.

وأنهى سلوتا قوله: "إذا تفاعلت هذه العوامل، فأثر ذلك على حياة الناس العاديين سيكون سلبيا جدا، وسيسهم في تدهور مستوى المعيشة الذي اعتاده الأوروبيون".

Alar Karis - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
رئيس إستونيا: سياسة العزلة والعقوبات الغربية ضد روسيا لم تنجح
5 فبراير, 23:50 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح سابقا بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة موجعة للاقتصاد العالمي بأسره، مؤكدا أن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة ملايين البشر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала