نقوش عمرها 10 آلاف عام تظهر في جنوب سيناء.. صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260212/نقوش-عمرها-10-آلاف-عام-تظهر-في-جنوب-سيناء-صور-1110297398.html
نقوش عمرها 10 آلاف عام تظهر في جنوب سيناء.. صور
نقوش عمرها 10 آلاف عام تظهر في جنوب سيناء.. صور
سبوتنيك عربي
أعلنت مصر، اليوم الخميس، اكتشاف موقع أثري جديد في جنوب سيناء يضم نقوشا ورسومات صخرية، تعود مبدئيا إلى الفترة بين 10 آلاف و5500 عام قبل الميلاد، وتجسد مشاهد... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T15:13+0000
2026-02-12T15:13+0000
مجتمع
مصر
أخبار مصر الآن
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/04/1101302110_0:21:390:240_1920x0_80_0_0_6625535ff3dcb256b6cf7642854c6c48.jpg
وذكرت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان لها، أن الموقع المعروف باسم "هضبة أم عِراك"، يقع قرب سرابيط الخادم، ويعد من أبرز اكتشافات الفن الصخري في السنوات الأخيرة، إذ يضم مأوى صخريا طبيعيا من الحجر الرملي يمتد لأكثر من 100 متر.كما أسفرت أعمال المسح عن العثور على أدوات حجرية وكسر فخارية، يعود بعضها إلى عصر الدولة الوسطى وأخرى إلى العصر الروماني، مما يشير إلى استمرار استخدام الموقع عبر آلاف السنين.وأكد وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، أن "الاكتشاف يمثل دليلا على تعاقب الحضارات في هذه المنطقة"، فيما أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، هشام الليثي، أن "الموقع يضم طبقات من النقوش تمتد من عصور ما قبل التاريخ حتى الفترات الإسلامية، ليشكل "متحفا طبيعيا مفتوحا" يوثق تطور التعبير الفني عبر العصور".وتتنوع النقوش بين التي تم تنفيذها بطريقة الحفر الغائر، وتُظهر صيادا يستخدم القوس في صيد الوعل، يصاحبه عدد من كلاب الصيد، في مشهد يعكس أنماط المعيشة والأنشطة الاقتصادية للمجتمعات البشرية الأولى.كما تشمل مجموعات أخرى من النقوش، "مناظر لجمال وخيول بأشكال متعددة يمتطيها أشخاص يحملون أدوات الحرب، ويرافق بعضها كتابات نبطية، بما يشير إلى فترات تاريخية لاحقة شهدت تفاعلات حضارية وثقافية متنوعة بالمنطقة"، بحسب بيان وزارة السياحة والآثار المصرية.وأضاف البيان أنه "تم توثيق مجموعة من الكتابات المنفذة باللغة العربية، تمثل شاهدا مهما على استمرارية استخدام الموقع خلال الفترات الإسلامية المبكرة وما تلاها".
https://sarabic.ae/20251210/حطام-سفينة-ترفيهية-يعود-لـ2000-عام-كشف-أثري-بالإسكندرية-يكشف-جانبا-غامضا-من-حياة-مصر-الرومانية--1108012426.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/04/1101302110_22:0:369:260_1920x0_80_0_0_16904ba34285ad28fcafdcc48fb3c56e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار

نقوش عمرها 10 آلاف عام تظهر في جنوب سيناء.. صور

15:13 GMT 12.02.2026
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمحافظة جنوب سيناء المصرية
محافظة جنوب سيناء المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
أعلنت مصر، اليوم الخميس، اكتشاف موقع أثري جديد في جنوب سيناء يضم نقوشا ورسومات صخرية، تعود مبدئيا إلى الفترة بين 10 آلاف و5500 عام قبل الميلاد، وتجسد مشاهد لحيوانات تعكس طبيعة الحياة في العصور المبكرة.
وذكرت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان لها، أن الموقع المعروف باسم "هضبة أم عِراك"، يقع قرب سرابيط الخادم، ويعد من أبرز اكتشافات الفن الصخري في السنوات الأخيرة، إذ يضم مأوى صخريا طبيعيا من الحجر الرملي يمتد لأكثر من 100 متر.
كما أسفرت أعمال المسح عن العثور على أدوات حجرية وكسر فخارية، يعود بعضها إلى عصر الدولة الوسطى وأخرى إلى العصر الروماني، مما يشير إلى استمرار استخدام الموقع عبر آلاف السنين.
وأكد وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، أن "الاكتشاف يمثل دليلا على تعاقب الحضارات في هذه المنطقة"، فيما أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، هشام الليثي، أن "الموقع يضم طبقات من النقوش تمتد من عصور ما قبل التاريخ حتى الفترات الإسلامية، ليشكل "متحفا طبيعيا مفتوحا" يوثق تطور التعبير الفني عبر العصور".
مدينة الإسكندرية، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
حطام "سفينة ترفيهية" يعود لـ2000 عام.. كشف أثري بالإسكندرية يكشف جانبا غامضا من حياة مصر الرومانية
10 ديسمبر 2025, 10:00 GMT
وتتنوع النقوش بين التي تم تنفيذها بطريقة الحفر الغائر، وتُظهر صيادا يستخدم القوس في صيد الوعل، يصاحبه عدد من كلاب الصيد، في مشهد يعكس أنماط المعيشة والأنشطة الاقتصادية للمجتمعات البشرية الأولى.
كما تشمل مجموعات أخرى من النقوش، "مناظر لجمال وخيول بأشكال متعددة يمتطيها أشخاص يحملون أدوات الحرب، ويرافق بعضها كتابات نبطية، بما يشير إلى فترات تاريخية لاحقة شهدت تفاعلات حضارية وثقافية متنوعة بالمنطقة"، بحسب بيان وزارة السياحة والآثار المصرية.
وأضاف البيان أنه "تم توثيق مجموعة من الكتابات المنفذة باللغة العربية، تمثل شاهدا مهما على استمرارية استخدام الموقع خلال الفترات الإسلامية المبكرة وما تلاها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала