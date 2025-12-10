https://sarabic.ae/20251210/حطام-سفينة-ترفيهية-يعود-لـ2000-عام-كشف-أثري-بالإسكندرية-يكشف-جانبا-غامضا-من-حياة-مصر-الرومانية--1108012426.html
حطام "سفينة ترفيهية" يعود لـ2000 عام.. كشف أثري بالإسكندرية يكشف جانبا غامضا من حياة مصر الرومانية
ويُعدّ هذا الاكتشاف الأول من نوعه في مصر، حيث يُلقي الضوء على جوانب غامضة من الحياة الاجتماعية والترفيهية في عصر الرومان، بعيدًا عن التركيز التقليدي على المعابد والمقابر، بحسب ماذكرت جريدة "الشروق" المصرية. وأوضح المصدر: "الصور الأولية والمسح بالسونار تكشف عن مقصورة مركزية مزخرفة بأناقة، مما يؤكد طابعها الفاخر ويعكس مستوى الثراء، الذي كانت تتمتع به طبقة معينة في الإسكندرية الرومانية"، مشيرًا إلى أن "بقايا نقوش يونانية محفورة على ألواح خشبية تشير إلى ارتباطها بالعهد الروماني، حين كانت المدينة مركزًا حضاريًا نابضًا بالحياة في حوض المتوسط". ويأتي هذا الاكتشاف في منطقة غنية بالمواقع الغارقة، يُعتقد أنها جزء من حي ملكي قديم يضم قصورًا ومبانٍ دينية، ما يفتح آفاقًا جديدة لفهم الديناميكيات الاجتماعية في مصر الرومانية. ومن المتوقع أن تنطلق حملة توثيق شاملة خلال الأسابيع المقبلة، باستخدام تقنيات متقدمة مثل التصوير ثلاثي الأبعاد والتحليل الكيميائي للأخشاب والنقوش، لاستخراج المزيد من التفاصيل. وأكد المصدر أن الجهات المختصة ستعلن قريبًا عن نتائج إضافية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الموقع من أي تدخل غير مصرح به.
أعلن فريق من الغواصين والباحثين المتخصصين في الآثار البحرية بمدينة الإسكندرية المصرية، عن اكتشاف استثنائي يُعيد كتابة صفحات من تاريخ مصر القديمة، وهو عبارة عن حطام "سفينة ترفيهية" تعود إلى نحو ألفي عام، مدفونة في أعماق البحر المتوسط قبالة شواطئ المدينة الساحلية.
ويُعدّ هذا الاكتشاف الأول من نوعه في مصر، حيث يُلقي الضوء على جوانب غامضة من الحياة الاجتماعية والترفيهية في عصر الرومان
، بعيدًا عن التركيز التقليدي على المعابد والمقابر، بحسب ماذكرت جريدة "الشروق" المصرية.
ووفقًا لمصدر مسؤول في إدارة الآثار الغارقة بالإسكندرية، الذي تحدث للجريدة المصرية، يبلغ طول السفينة المكتشفة نحو 35 مترًا وعرضها 7 أمتار، ويُرجّح أنها كانت مخصصة للاحتفالات الخاصة بالنخبة الاجتماعية، لا للأغراض التجارية أو النقل البحري العادي.
وأوضح المصدر: "الصور الأولية والمسح بالسونار تكشف عن مقصورة مركزية مزخرفة بأناقة، مما يؤكد طابعها الفاخر ويعكس مستوى الثراء، الذي كانت تتمتع به طبقة معينة في الإسكندرية
الرومانية"، مشيرًا إلى أن "بقايا نقوش يونانية محفورة على ألواح خشبية تشير إلى ارتباطها بالعهد الروماني، حين كانت المدينة مركزًا حضاريًا نابضًا بالحياة في حوض المتوسط".
ويأتي هذا الاكتشاف في منطقة غنية بالمواقع الغارقة، يُعتقد أنها جزء من حي ملكي قديم يضم قصورًا ومبانٍ دينية، ما يفتح آفاقًا جديدة لفهم الديناميكيات الاجتماعية في مصر الرومانية.
وأضاف المسؤول المصري: "هذا ليس مجرد حطام، بل نافذة على عالم الرفاهية والاحتفالات الخاصة، يُعيد تشكيل صورة الإسكندرية كمدينة ليست فقط تجارية بل ثقافية وترفيهية"، محذرًا من أن الانهيار الطبيعي للسفينة ربما ناتج عن زلازل بحرية أو تآكل الأعماق.
ومن المتوقع أن تنطلق حملة توثيق شاملة خلال الأسابيع المقبلة، باستخدام تقنيات متقدمة مثل التصوير ثلاثي الأبعاد والتحليل الكيميائي للأخشاب والنقوش، لاستخراج المزيد من التفاصيل.
وأكد المصدر أن الجهات المختصة ستعلن قريبًا عن نتائج إضافية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الموقع من أي تدخل غير مصرح به.