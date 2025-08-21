مصر تكشف عن آثار عمرها 2000 عام في مياه الإسكندرية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
واشنطن تستهدف الجنائية الدولية... صراع قانوني أم سياسي؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250821/مصر-تكشف-عن-آثار-عمرها-2000-عام-في-مياه-الإسكندرية-1103998574.html
مصر تكشف عن آثار عمرها 2000 عام في مياه الإسكندرية
مصر تكشف عن آثار عمرها 2000 عام في مياه الإسكندرية
سبوتنيك عربي
كشفت مصر، اليوم الخميس، عن أجزاء من مدينة أثرية غارقة قبالة سواحل الإسكندرية، تعود لأكثر من 2000 عام، وتضم مبان وقطعا أثرية ورصيفا قديما. 21.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-21T14:18+0000
2025-08-21T14:18+0000
مجتمع
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098551310_0:138:1479:969_1920x0_80_0_0_92a656eef23657d3333ef3b6e922e461.jpg
ويعتقد أن الموقع هو امتداد لمدينة كانوب القديمة، التي ازدهرت في العصرين البطلمي والروماني.وغُمرت المدينة بسبب الزلازل وارتفاع منسوب مياه البحر، مما حافظ على كنوز أثرية استُخرجت مؤخرا، بما في ذلك تماثيل ومبانٍ حجرية كانت تستخدم للعبادة والسكن والتجارة.ومن الاكتشافات البارزة الأخرى، تماثيل لشخصيات ملكية وأبو الهول من عصر ما قبل الرومان، بما في ذلك أبو الهول محفوظ جزئيا يحمل خرطوش رمسيس الثاني، أحد أشهر الفراعنة القدماء وأطولهم حكما في مصر. وكان هناك العديد من التماثيل مفقودة أجزاء من أجسادها، بما في ذلك تمثال بطلمي مقطوع الرأس مصنوع من الجرانيت، والنصف السفلي من تمثال لأحد النبلاء الرومانيين منحوت من الرخام.وأكد وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، أن جزءا من التراث سيُترك تحت الماء كإرث غارق.كما حذر من خطر ارتفاع منسوب مياه البحر على الإسكندرية، التي تغرق تدريجيا وقد تتأثر بشكل كبير بحلول 2050.
https://sarabic.ae/20250228/عمره-أكثر-من-2000-عام-مصر-تعثر-على-كنز-فرعوني-من-الذهب-1098265544.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098551310_0:0:1477:1108_1920x0_80_0_0_93b471fb2e7404e81b77e7a01b33af4b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

مصر تكشف عن آثار عمرها 2000 عام في مياه الإسكندرية

14:18 GMT 21.08.2025
© Photo / Unsplash/ Flo P مدينة الإسكندرية، مصر
مدينة الإسكندرية، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
© Photo / Unsplash/ Flo P
تابعنا عبر
كشفت مصر، اليوم الخميس، عن أجزاء من مدينة أثرية غارقة قبالة سواحل الإسكندرية، تعود لأكثر من 2000 عام، وتضم مبان وقطعا أثرية ورصيفا قديما.
ويعتقد أن الموقع هو امتداد لمدينة كانوب القديمة، التي ازدهرت في العصرين البطلمي والروماني.
وغُمرت المدينة بسبب الزلازل وارتفاع منسوب مياه البحر، مما حافظ على كنوز أثرية استُخرجت مؤخرا، بما في ذلك تماثيل ومبانٍ حجرية كانت تستخدم للعبادة والسكن والتجارة.
ومن الاكتشافات البارزة الأخرى، تماثيل لشخصيات ملكية وأبو الهول من عصر ما قبل الرومان، بما في ذلك أبو الهول محفوظ جزئيا يحمل خرطوش رمسيس الثاني، أحد أشهر الفراعنة القدماء وأطولهم حكما في مصر.
وكان هناك العديد من التماثيل مفقودة أجزاء من أجسادها، بما في ذلك تمثال بطلمي مقطوع الرأس مصنوع من الجرانيت، والنصف السفلي من تمثال لأحد النبلاء الرومانيين منحوت من الرخام.
مقبرة توت عنخ آمون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
مجتمع
عمره أكثر من 2000 عام... مصر تعثر على كنز فرعوني من الذهب
28 فبراير, 13:26 GMT
وأكد وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، أن جزءا من التراث سيُترك تحت الماء كإرث غارق.
كما حذر من خطر ارتفاع منسوب مياه البحر على الإسكندرية، التي تغرق تدريجيا وقد تتأثر بشكل كبير بحلول 2050.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала