أكبر 10 دول امتلاكا لرؤوس الإبل في العالم
أفاد تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن إجمالي أعداد الإبل في أفريقيا وآسيا يبلغ نحو 42 مليون رأس، موزعة بنسبة 84% في أفريقيا، و16% في آسيا. 13.02.2026, سبوتنيك عربي
