أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20260213/أكثر-الصور-إثارة-لهذا-الأسبوع-1110317108.html
أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع
أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق وكالة تحرير "سبوتنيك"، مجموعة من أبرز الصور التي تم التقاطها خلال الأسبوع. 13.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-13T09:06+0000
2026-02-13T09:06+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0d/1110317278_0:175:3021:1874_1920x0_80_0_0_d58866d175bce1207e041835b89ad8da.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0d/1110317278_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_059b960e10d79bf3adc2c6e4aa4a2103.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع

09:06 GMT 13.02.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق وكالة تحرير "سبوتنيك"، مجموعة من أبرز الصور التي تم التقاطها خلال الأسبوع.
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ25، في ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو الإيطالية. وستقام الألعاب في الفترة من 6 إلى 22 فبراير/ شباط الجاري، في مدينتي ميلانو وكورتينا دامبيتزو

حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ25، في ملعب &quot;سان سيرو&quot; بمدينة ميلانو الإيطالية. وستقام الألعاب في الفترة من 6 إلى 22 فبراير/ شباط الجاري، في مدينتي ميلانو وكورتينا دامبيتزو - سبوتنيك عربي
1/20
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ25، في ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو الإيطالية. وستقام الألعاب في الفترة من 6 إلى 22 فبراير/ شباط الجاري، في مدينتي ميلانو وكورتينا دامبيتزو

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

جانب من العمل القتالي لطاقم مدفع هاوتزر "D-30" لمجموعة المدفعية التابعة لقوات "أخمات" الخاصة التابعة لوزارة الدفاع الروسية، في اتجاه مقاطعة سومي

جانب من العمل القتالي لطاقم مدفع هاوتزر &quot;D-30&quot; لمجموعة المدفعية التابعة لقوات &quot;أخمات&quot; الخاصة التابعة لوزارة الدفاع الروسية، في اتجاه مقاطعة سومي - سبوتنيك عربي
2/20
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

جانب من العمل القتالي لطاقم مدفع هاوتزر "D-30" لمجموعة المدفعية التابعة لقوات "أخمات" الخاصة التابعة لوزارة الدفاع الروسية، في اتجاه مقاطعة سومي

© AP Photo / Rodrigo Abd

يحتمي الناس من الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، خلال تظاهرة نظمتها النقابات العمالية والمعارضة احتجاجًا على مشروع قانون إصلاح العمل، الذي اقترحته حكومة الرئيس خافيير ميلي، في بوينس آيرس، الأرجنتين

يحتمي الناس من الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، خلال تظاهرة نظمتها النقابات العمالية والمعارضة احتجاجًا على مشروع قانون إصلاح العمل، الذي اقترحته حكومة الرئيس خافيير ميلي، في بوينس آيرس، الأرجنتين - سبوتنيك عربي
3/20
© AP Photo / Rodrigo Abd

يحتمي الناس من الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، خلال تظاهرة نظمتها النقابات العمالية والمعارضة احتجاجًا على مشروع قانون إصلاح العمل، الذي اقترحته حكومة الرئيس خافيير ميلي، في بوينس آيرس، الأرجنتين

© REUTERS Mahmoud Issa

صورة لفلسطينين يلعبون كرة القدم، على ملعب بالقرب من مبانٍ دُمرت خلال العدوان الإسرائيلي الذي استمر عامين، في مدينة غزة

صورة لفلسطينين يلعبون كرة القدم، على ملعب بالقرب من مبانٍ دُمرت خلال العدوان الإسرائيلي الذي استمر عامين، في مدينة غزة - سبوتنيك عربي
4/20
© REUTERS Mahmoud Issa

صورة لفلسطينين يلعبون كرة القدم، على ملعب بالقرب من مبانٍ دُمرت خلال العدوان الإسرائيلي الذي استمر عامين، في مدينة غزة

© AP Photo / Omar Havana

صورة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وهي تتحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،، خلال قمة الاتحاد الأوروبي في قلعة "ألدن بيزن"، بلجيكا

صورة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وهي تتحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،، خلال قمة الاتحاد الأوروبي في قلعة &quot;ألدن بيزن&quot;، بلجيكا - سبوتنيك عربي
5/20
© AP Photo / Omar Havana

صورة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وهي تتحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،، خلال قمة الاتحاد الأوروبي في قلعة "ألدن بيزن"، بلجيكا

© AP Photo / Jehad Alshrafi

تصاعد للدخان واللهب، جراء غارة إسرائيلية على مبنى في حي "الزيتون" بمدينة غزة

تصاعد للدخان واللهب، جراء غارة إسرائيلية على مبنى في حي &quot;الزيتون&quot; بمدينة غزة - سبوتنيك عربي
6/20
© AP Photo / Jehad Alshrafi

تصاعد للدخان واللهب، جراء غارة إسرائيلية على مبنى في حي "الزيتون" بمدينة غزة

© REUTERS Claudia Greco

أولمبياد ميلانو كورتينا 2026 - التزلج الفني - التزلج الفردي للرجال - البرنامج القصير - حلبة ميلانو للتزلج على الجليد، إيطاليا 10 فبراير 2026. أندرو تورغاشيف، من الولايات المتحدة يؤدي فقرة خلال البرنامج القصير

أولمبياد ميلانو كورتينا 2026 - التزلج الفني - التزلج الفردي للرجال - البرنامج القصير - حلبة ميلانو للتزلج على الجليد، إيطاليا 10 فبراير 2026. أندرو تورغاشيف، من الولايات المتحدة يؤدي فقرة خلال البرنامج القصير - سبوتنيك عربي
7/20
© REUTERS Claudia Greco

أولمبياد ميلانو كورتينا 2026 - التزلج الفني - التزلج الفردي للرجال - البرنامج القصير - حلبة ميلانو للتزلج على الجليد، إيطاليا 10 فبراير 2026. أندرو تورغاشيف، من الولايات المتحدة يؤدي فقرة خلال البرنامج القصير

© Getty Images / NurPhoto/Zabed Hasnain Chowdhury

مواطنون بنغلاديشيون يغادرون مدينة دكا ويسافرون على سطح القطار، في محطة "كام لابور" للسكك الحديدية في دكا، بنغلاديش، متجهين إلى مسقط رأسهم للإدلاء بأصواتهم قبل انتخابات البرلمان البنغلاديشي

مواطنون بنغلاديشيون يغادرون مدينة دكا ويسافرون على سطح القطار، في محطة &quot;كام لابور&quot; للسكك الحديدية في دكا، بنغلاديش، متجهين إلى مسقط رأسهم للإدلاء بأصواتهم قبل انتخابات البرلمان البنغلاديشي - سبوتنيك عربي
8/20
© Getty Images / NurPhoto/Zabed Hasnain Chowdhury

مواطنون بنغلاديشيون يغادرون مدينة دكا ويسافرون على سطح القطار، في محطة "كام لابور" للسكك الحديدية في دكا، بنغلاديش، متجهين إلى مسقط رأسهم للإدلاء بأصواتهم قبل انتخابات البرلمان البنغلاديشي

© Getty Images / Europa Press News/Emilio Fraile

امرأة ترتدي زيًا تقليديًا محليًا، تقفز فوق نار مشتعلة، خلال فعاليات "سالتو ديل بيورنو" في مهرجان لاس أغيداس، في أندافياس، إسبانيا. ويعرف هذا الاحتفال أيضًا باسم "يوم المرأة"، وهو تقليد عريق في المناطق الريفية. ويستمر الاحتفال لمدة 7 أيام تقريبًا، حيث يرقص الحضور ويأكلون ويغنون، بل ويقفزون فوق النار

امرأة ترتدي زيًا تقليديًا محليًا، تقفز فوق نار مشتعلة، خلال فعاليات &quot;سالتو ديل بيورنو&quot; في مهرجان لاس أغيداس، في أندافياس، إسبانيا. ويعرف هذا الاحتفال أيضًا باسم &quot;يوم المرأة&quot;، وهو تقليد عريق في المناطق الريفية. ويستمر الاحتفال لمدة 7 أيام تقريبًا، حيث يرقص الحضور ويأكلون ويغنون، بل ويقفزون فوق النار - سبوتنيك عربي
9/20
© Getty Images / Europa Press News/Emilio Fraile

امرأة ترتدي زيًا تقليديًا محليًا، تقفز فوق نار مشتعلة، خلال فعاليات "سالتو ديل بيورنو" في مهرجان لاس أغيداس، في أندافياس، إسبانيا. ويعرف هذا الاحتفال أيضًا باسم "يوم المرأة"، وهو تقليد عريق في المناطق الريفية. ويستمر الاحتفال لمدة 7 أيام تقريبًا، حيث يرقص الحضور ويأكلون ويغنون، بل ويقفزون فوق النار

© Getty Images / Anadolu/Orhan Cicek

صورة جوية تظهر جزءًا كبيرًا منهارًا من طريق "كوملوجا - كيمر"، إثرانهيار أرضي، بينما تتواصل أعمال الإصلاح والتدعيم بالقرب من الموقع في أنطاليا، تركيا

صورة جوية تظهر جزءًا كبيرًا منهارًا من طريق &quot;كوملوجا - كيمر&quot;، إثرانهيار أرضي، بينما تتواصل أعمال الإصلاح والتدعيم بالقرب من الموقع في أنطاليا، تركيا - سبوتنيك عربي
10/20
© Getty Images / Anadolu/Orhan Cicek

صورة جوية تظهر جزءًا كبيرًا منهارًا من طريق "كوملوجا - كيمر"، إثرانهيار أرضي، بينما تتواصل أعمال الإصلاح والتدعيم بالقرب من الموقع في أنطاليا، تركيا

© REUTERS Carlos Barria

ليدي غاغا تؤدي عرضًا خلال استراحة الشوطين لمباراة كرة القدم، التي جرت بين كل من فريقي نيو إنغلاند باتريوتس وسياتل سي هوكس الأمريكيين في ملعب "ليفاي"، سانتا كلارا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية

ليدي غاغا تؤدي عرضًا خلال استراحة الشوطين لمباراة كرة القدم، التي جرت بين كل من فريقي نيو إنغلاند باتريوتس وسياتل سي هوكس الأمريكيين في ملعب &quot;ليفاي&quot;، سانتا كلارا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي
11/20
© REUTERS Carlos Barria

ليدي غاغا تؤدي عرضًا خلال استراحة الشوطين لمباراة كرة القدم، التي جرت بين كل من فريقي نيو إنغلاند باتريوتس وسياتل سي هوكس الأمريكيين في ملعب "ليفاي"، سانتا كلارا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية

© Getty Images / VCG/China News Service/Zhao Yuhang

يشاهد السياح عرضًا لطيور البطريق في حديقة هاربين القطبية مع اقتراب عيد الربيع في 10 فبراير 2026 في هاربين، بمقاطعة هيلونغجيانغ الصينية، وترتدي طيور البطريق أزياء "تانغ" الحمراء، وهي أزياء صينية تقليدية، احتفالًا بقدوم عيد الربيع

يشاهد السياح عرضًا لطيور البطريق في حديقة هاربين القطبية مع اقتراب عيد الربيع في 10 فبراير 2026 في هاربين، بمقاطعة هيلونغجيانغ الصينية، وترتدي طيور البطريق أزياء &quot;تانغ&quot; الحمراء، وهي أزياء صينية تقليدية، احتفالًا بقدوم عيد الربيع - سبوتنيك عربي
12/20
© Getty Images / VCG/China News Service/Zhao Yuhang

يشاهد السياح عرضًا لطيور البطريق في حديقة هاربين القطبية مع اقتراب عيد الربيع في 10 فبراير 2026 في هاربين، بمقاطعة هيلونغجيانغ الصينية، وترتدي طيور البطريق أزياء "تانغ" الحمراء، وهي أزياء صينية تقليدية، احتفالًا بقدوم عيد الربيع

© Sputnik . Roscosmos/Ivan Timoshenko / الانتقال إلى بنك الصور

إطلاق مركبة "بروتون-إم"، حاملة قمر الرصد "إلكترو-إل"، من قاعدة "بايكونور" الفضائية، في كازاخستان

إطلاق مركبة &quot;بروتون-إم&quot;، حاملة قمر الرصد &quot;إلكترو-إل&quot;، من قاعدة &quot;بايكونور&quot; الفضائية، في كازاخستان - سبوتنيك عربي
13/20
© Sputnik . Roscosmos/Ivan Timoshenko
/
الانتقال إلى بنك الصور

إطلاق مركبة "بروتون-إم"، حاملة قمر الرصد "إلكترو-إل"، من قاعدة "بايكونور" الفضائية، في كازاخستان

© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصور

قطط "سفينكس" في معرض "كوشاريكي"، في موسكو

قطط &quot;سفينكس&quot; في معرض &quot;كوشاريكي&quot;، في موسكو - سبوتنيك عربي
14/20
© Sputnik . Natalia Seliverstova
/
الانتقال إلى بنك الصور

قطط "سفينكس" في معرض "كوشاريكي"، في موسكو

© REUTERS Lisa Leutner

راقصون يؤدون عرضًا خلال بروفا عامة لحفل الأوبرا التقليدي في فيينا، النمسا

راقصون يؤدون عرضًا خلال بروفا عامة لحفل الأوبرا التقليدي في فيينا، النمسا - سبوتنيك عربي
15/20
© REUTERS Lisa Leutner

راقصون يؤدون عرضًا خلال بروفا عامة لحفل الأوبرا التقليدي في فيينا، النمسا

© Sputnik . Sergei Krasnouhov / الانتقال إلى بنك الصور

إعصار ثلجي يضرب يوجنو - ساخالينسك. في السادس من فبراير الجاري، حيث ضربت عاصفة ثلجية قوية جزيرة "ساخالين" الروسية، مصحوبة برياح عاتية، بلغت سرعتها 20-25 مترًا في الثانية. ولا يزال خطر الانهيارات الثلجية قائمًا في بعض المناطق، وانخفضت الرؤية على الطرق إلى 500 متر

إعصار ثلجي يضرب يوجنو - ساخالينسك. في السادس من فبراير الجاري، حيث ضربت عاصفة ثلجية قوية جزيرة &quot;ساخالين&quot; الروسية، مصحوبة برياح عاتية، بلغت سرعتها 20-25 مترًا في الثانية. ولا يزال خطر الانهيارات الثلجية قائمًا في بعض المناطق، وانخفضت الرؤية على الطرق إلى 500 متر - سبوتنيك عربي
16/20
© Sputnik . Sergei Krasnouhov
/
الانتقال إلى بنك الصور

إعصار ثلجي يضرب يوجنو - ساخالينسك. في السادس من فبراير الجاري، حيث ضربت عاصفة ثلجية قوية جزيرة "ساخالين" الروسية، مصحوبة برياح عاتية، بلغت سرعتها 20-25 مترًا في الثانية. ولا يزال خطر الانهيارات الثلجية قائمًا في بعض المناطق، وانخفضت الرؤية على الطرق إلى 500 متر

© AP Photo / Martin Meissner

صورة تظهرالمحتفلين بانطلاق "كرنفال الشوارع"، في السوق القديمة، بمدينة كولونيا الألمانية

صورة تظهرالمحتفلين بانطلاق &quot;كرنفال الشوارع&quot;، في السوق القديمة، بمدينة كولونيا الألمانية - سبوتنيك عربي
17/20
© AP Photo / Martin Meissner

صورة تظهرالمحتفلين بانطلاق "كرنفال الشوارع"، في السوق القديمة، بمدينة كولونيا الألمانية

© AP Photo / Ohad Zwigenberg

صورة لراعي أغنام فلسطيني، وهو يرعى قطيعه في وادي الأردن بالضفة الغربية

صورة لراعي أغنام فلسطيني، وهو يرعى قطيعه في وادي الأردن بالضفة الغربية - سبوتنيك عربي
18/20
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

صورة لراعي أغنام فلسطيني، وهو يرعى قطيعه في وادي الأردن بالضفة الغربية

© AP Photo / Fernando Vergara

صورة تظهر محاولة السكان استعادة ممتلكاتهم من منازلهم، التي غمرتها الفيضانات، بعد أن تسببت الأمطار في فيضان نهر "سينو" في مونتيريا، كولومبيا

صورة تظهر محاولة السكان استعادة ممتلكاتهم من منازلهم، التي غمرتها الفيضانات، بعد أن تسببت الأمطار في فيضان نهر &quot;سينو&quot; في مونتيريا، كولومبيا - سبوتنيك عربي
19/20
© AP Photo / Fernando Vergara

صورة تظهر محاولة السكان استعادة ممتلكاتهم من منازلهم، التي غمرتها الفيضانات، بعد أن تسببت الأمطار في فيضان نهر "سينو" في مونتيريا، كولومبيا

© REUTERS Angelina Katsanis

صورة لعارضة أزياء وهي تستعرض تصميمًا من مجموعة "كريستيان سيريانو" لخريف وشتاء 2026، خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية

صورة لعارضة أزياء وهي تستعرض تصميمًا من مجموعة &quot;كريستيان سيريانو&quot; لخريف وشتاء 2026، خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي
20/20
© REUTERS Angelina Katsanis

صورة لعارضة أزياء وهي تستعرض تصميمًا من مجموعة "كريستيان سيريانو" لخريف وشتاء 2026، خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала