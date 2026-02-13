أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع

حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ25، في ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو الإيطالية. وستقام الألعاب في الفترة من 6 إلى 22 فبراير/ شباط الجاري، في مدينتي ميلانو وكورتينا دامبيتزو
جانب من العمل القتالي لطاقم مدفع هاوتزر "D-30" لمجموعة المدفعية التابعة لقوات "أخمات" الخاصة التابعة لوزارة الدفاع الروسية، في اتجاه مقاطعة سومي
يحتمي الناس من الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، خلال تظاهرة نظمتها النقابات العمالية والمعارضة احتجاجًا على مشروع قانون إصلاح العمل، الذي اقترحته حكومة الرئيس خافيير ميلي، في بوينس آيرس، الأرجنتين
صورة لفلسطينين يلعبون كرة القدم، على ملعب بالقرب من مبانٍ دُمرت خلال العدوان الإسرائيلي الذي استمر عامين، في مدينة غزة
صورة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وهي تتحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،، خلال قمة الاتحاد الأوروبي في قلعة "ألدن بيزن"، بلجيكا
تصاعد للدخان واللهب، جراء غارة إسرائيلية على مبنى في حي "الزيتون" بمدينة غزة
أولمبياد ميلانو كورتينا 2026 - التزلج الفني - التزلج الفردي للرجال - البرنامج القصير - حلبة ميلانو للتزلج على الجليد، إيطاليا 10 فبراير 2026. أندرو تورغاشيف، من الولايات المتحدة يؤدي فقرة خلال البرنامج القصير
مواطنون بنغلاديشيون يغادرون مدينة دكا ويسافرون على سطح القطار، في محطة "كام لابور" للسكك الحديدية في دكا، بنغلاديش، متجهين إلى مسقط رأسهم للإدلاء بأصواتهم قبل انتخابات البرلمان البنغلاديشي
امرأة ترتدي زيًا تقليديًا محليًا، تقفز فوق نار مشتعلة، خلال فعاليات "سالتو ديل بيورنو" في مهرجان لاس أغيداس، في أندافياس، إسبانيا. ويعرف هذا الاحتفال أيضًا باسم "يوم المرأة"، وهو تقليد عريق في المناطق الريفية. ويستمر الاحتفال لمدة 7 أيام تقريبًا، حيث يرقص الحضور ويأكلون ويغنون، بل ويقفزون فوق النار
صورة جوية تظهر جزءًا كبيرًا منهارًا من طريق "كوملوجا - كيمر"، إثرانهيار أرضي، بينما تتواصل أعمال الإصلاح والتدعيم بالقرب من الموقع في أنطاليا، تركيا
ليدي غاغا تؤدي عرضًا خلال استراحة الشوطين لمباراة كرة القدم، التي جرت بين كل من فريقي نيو إنغلاند باتريوتس وسياتل سي هوكس الأمريكيين في ملعب "ليفاي"، سانتا كلارا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية
يشاهد السياح عرضًا لطيور البطريق في حديقة هاربين القطبية مع اقتراب عيد الربيع في 10 فبراير 2026 في هاربين، بمقاطعة هيلونغجيانغ الصينية، وترتدي طيور البطريق أزياء "تانغ" الحمراء، وهي أزياء صينية تقليدية، احتفالًا بقدوم عيد الربيع
إطلاق مركبة "بروتون-إم"، حاملة قمر الرصد "إلكترو-إل"، من قاعدة "بايكونور" الفضائية، في كازاخستان
قطط "سفينكس" في معرض "كوشاريكي"، في موسكو
إعصار ثلجي يضرب يوجنو - ساخالينسك. في السادس من فبراير الجاري، حيث ضربت عاصفة ثلجية قوية جزيرة "ساخالين" الروسية، مصحوبة برياح عاتية، بلغت سرعتها 20-25 مترًا في الثانية. ولا يزال خطر الانهيارات الثلجية قائمًا في بعض المناطق، وانخفضت الرؤية على الطرق إلى 500 متر
صورة تظهرالمحتفلين بانطلاق "كرنفال الشوارع"، في السوق القديمة، بمدينة كولونيا الألمانية
صورة لراعي أغنام فلسطيني، وهو يرعى قطيعه في وادي الأردن بالضفة الغربية
صورة تظهر محاولة السكان استعادة ممتلكاتهم من منازلهم، التي غمرتها الفيضانات، بعد أن تسببت الأمطار في فيضان نهر "سينو" في مونتيريا، كولومبيا
صورة لعارضة أزياء وهي تستعرض تصميمًا من مجموعة "كريستيان سيريانو" لخريف وشتاء 2026، خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية
