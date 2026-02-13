السلطات: مقتل مدنيين وإصابة 3 آخرين في هجوم أوكراني على مدينة بيلغورود الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
السلطات: مقتل مدنيين وإصابة 3 آخرين في هجوم أوكراني على مدينة بيلغورود الروسية
السلطات: مقتل مدنيين وإصابة 3 آخرين في هجوم أوكراني على مدينة بيلغورود الروسية
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت غارة صاروخية على المقاطعة، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة ثلاثة... 13.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-13T18:49+0000
2026-02-13T18:49+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
قصف
مدنيين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/19/1077412045_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f48f5da9932b72ea2a4a5e3311922478.jpg
وكتب غلادكوف على تطبيق "تلغرام": "شن العدو غارة صاروخية على بيلغورود. قُتل مدنيان وأُصيب ثلاثة. ونتيجة للقصف الذي استهدف إحدى المنشآت، قُتل رجلان. أتقدم، باسمي وباسم جميع سكان مقاطعة بيلغورود، بخالص التعازي لأسر وأصدقاء الضحايا". وأوضح الحاكم أن ثلاثة رجال أصيبوا، أحدهم نُقل بسيارة إسعاف إلى المستشفى الإقليمي في حالة خطيرة، بينما نُقل اثنان آخران مصابان بشظايا إلى مستشفى مدينة بيلغورود رقم 2. وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
تابعنا عبر
أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت غارة صاروخية على المقاطعة، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين.
وكتب غلادكوف على تطبيق "تلغرام": "شن العدو غارة صاروخية على بيلغورود. قُتل مدنيان وأُصيب ثلاثة. ونتيجة للقصف الذي استهدف إحدى المنشآت، قُتل رجلان. أتقدم، باسمي وباسم جميع سكان مقاطعة بيلغورود، بخالص التعازي لأسر وأصدقاء الضحايا".

وأوضح الحاكم أن ثلاثة رجال أصيبوا، أحدهم نُقل بسيارة إسعاف إلى المستشفى الإقليمي في حالة خطيرة، بينما نُقل اثنان آخران مصابان بشظايا إلى مستشفى مدينة بيلغورود رقم 2.
سيارة اسعاف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
حاكم بيلغورود: مقتل مدنيين اثنين جراء هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة
5 يناير, 20:41 GMT
وأكد غلادكوف، قائلا: "تسبب القصف في أضرار جسيمة للبنية التحتية للطاقة، حيث انقطعت الكهرباء والتدفئة والمياه. كما تحطمت نوافذ ثلاثة مبانٍ سكنية، وتضررت واجهاتها، بالإضافة إلى تضرر السيارات المتوقفة".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
