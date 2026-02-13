القيادة المركزية الأمريكية تعلن انطلاق سرب مروحيات قتالية من حاملة طائرات في الخليج

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
القيادة المركزية الأمريكية تعلن انطلاق سرب مروحيات قتالية من حاملة طائرات في الخليج
القيادة المركزية الأمريكية تعلن انطلاق سرب مروحيات قتالية من حاملة طائرات في الخليج
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن سرب المروحيات القتالية البحري 21 أقلع من على متن الحاملة "يو إس إس سانتا باربرا" لتنفيذ مهام عملياتية في... 13.02.2026
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
وجاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية على منصة "إكس": "انطلق سرب المروحيات القتالية البحري 21 من على متن حاملة الطائرات "يو إس إس سانتا باربرا" في الخليج العربي".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صحة تقارير تفيد بأن وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون"، وجهت حاملة طائرات ثانية للاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط، في إطار جهود التخطيط العسكري لتمركز القوات، وسط تصاعد التوترات مع إيران.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح، يوم الثلاثاء الماضي، بأنه يدرس إرسال حاملة طائرات أخرى إلى المنطقة استعدادا لأي عمل عسكري محتمل في حال فشل المفاوضات النووية مع إيران.
الولايات المتحدة الأمريكية
القيادة المركزية الأمريكية تعلن انطلاق سرب مروحيات قتالية من حاملة طائرات في الخليج

18:53 GMT 13.02.2026 (تم التحديث: 18:56 GMT 13.02.2026)
حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس كارل فينسون"
حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس كارل فينسون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
© Photo / Wikipedia
تابعنا عبر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن سرب المروحيات القتالية البحري 21 أقلع من على متن الحاملة "يو إس إس سانتا باربرا" لتنفيذ مهام عملياتية في منطقة الخليج، تشمل مكافحة الألغام وعمليات البحث والإنقاذ.
وجاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية على منصة "إكس": "انطلق سرب المروحيات القتالية البحري 21 من على متن حاملة الطائرات "يو إس إس سانتا باربرا" في الخليج العربي".

وتابع البيان "تشمل مهام السرب الذي أقلع مكافحة الألغام، وعمليات البحث والإنقاذ، ومجموعة متنوعة من المهام اللوجستية الأخرى".

إعلام: ترامب يرسل حاملة طائرات شاركت في قصف فنزويلا إلى الشرق الأوسط
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صحة تقارير تفيد بأن وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون"، وجهت حاملة طائرات ثانية للاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط، في إطار جهود التخطيط العسكري لتمركز القوات، وسط تصاعد التوترات مع إيران.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح، يوم الثلاثاء الماضي، بأنه يدرس إرسال حاملة طائرات أخرى إلى المنطقة استعدادا لأي عمل عسكري محتمل في حال فشل المفاوضات النووية مع إيران.
