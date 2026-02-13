https://sarabic.ae/20260213/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-انطلاق-سرب-مروحيات-قتالية-من-حاملة-طائرات-في-الخليج-1110338839.html
القيادة المركزية الأمريكية تعلن انطلاق سرب مروحيات قتالية من حاملة طائرات في الخليج
القيادة المركزية الأمريكية تعلن انطلاق سرب مروحيات قتالية من حاملة طائرات في الخليج
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن سرب المروحيات القتالية البحري 21 أقلع من على متن الحاملة "يو إس إس سانتا باربرا" لتنفيذ مهام عملياتية في
وجاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية على منصة "إكس": "انطلق سرب المروحيات القتالية البحري 21 من على متن حاملة الطائرات "يو إس إس سانتا باربرا" في الخليج العربي".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صحة تقارير تفيد بأن وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون"، وجهت حاملة طائرات ثانية للاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط، في إطار جهود التخطيط العسكري لتمركز القوات، وسط تصاعد التوترات مع إيران.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح، يوم الثلاثاء الماضي، بأنه يدرس إرسال حاملة طائرات أخرى إلى المنطقة استعدادا لأي عمل عسكري محتمل في حال فشل المفاوضات النووية مع إيران.
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن سرب المروحيات القتالية البحري 21 أقلع من على متن الحاملة "يو إس إس سانتا باربرا" لتنفيذ مهام عملياتية في منطقة الخليج، تشمل مكافحة الألغام وعمليات البحث والإنقاذ.
وجاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية على منصة "إكس": "انطلق سرب المروحيات القتالية البحري 21 من على متن حاملة الطائرات "يو إس إس سانتا باربرا" في الخليج العربي".
وتابع البيان "تشمل مهام السرب الذي أقلع مكافحة الألغام، وعمليات البحث والإنقاذ، ومجموعة متنوعة من المهام اللوجستية الأخرى".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صحة تقارير تفيد بأن وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون"، وجهت حاملة طائرات ثانية للاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط، في إطار جهود التخطيط العسكري لتمركز القوات، وسط تصاعد التوترات مع إيران.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح، يوم الثلاثاء الماضي، بأنه يدرس إرسال حاملة طائرات أخرى إلى المنطقة استعدادا لأي عمل عسكري محتمل في حال فشل المفاوضات النووية مع إيران.