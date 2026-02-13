إعلام: ترامب يرسل حاملة طائرات شاركت في قصف فنزويلا إلى الشرق الأوسط

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: ترامب يرسل حاملة طائرات شاركت في قصف فنزويلا إلى الشرق الأوسط
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن حاملة الطائرات "جيرالد فورد" ومجموعتها الضاربة، المنتشرة حاليًا في منطقة بحر الكاريبي، "سيتم إرسالها إلى الشرق... 13.02.2026, سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
05:51 GMT 13.02.2026 (تم التحديث: 05:57 GMT 13.02.2026)
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن حاملة الطائرات "جيرالد فورد" ومجموعتها الضاربة، المنتشرة حاليًا في منطقة بحر الكاريبي، "سيتم إرسالها إلى الشرق الأوسط"، وسط مواصلة الرئيس دونالد ترامب، التلويح بعمل عسكري ضد إيران.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين أمريكيين، أن "الحاملة وسفنها المرافقة، المنتشرة في البحر الكاريبي، ستتجه إلى الشرق الأوسط، ومن غير المتوقع أن تعود إلى قواعدها حتى أواخر أبريل (نيسان) أو أوائل مايو (أيار المقبلين)".
ووفقًا لأربعة مسؤولين أمريكيين تحدثوا، بشرط عدم الكشف عن هويتهم، لعدم السماح لهم بالتصريح علنًا عن القرار، تم إبلاغ طاقم الحاملة بالقرار.
وستنضم المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات "فورد" بموجب الأوامر الجديدة إلى مجموعة ضاربة لحاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لنكولن" في الخليج، كجزء من حملة الضغط المتجددة للرئيس ترامب على قادة إيران.
ويوم أمس الخميس، هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران، بتداعيات "مؤلمة جدًا" في حال فشلها في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، معربًا عن أمله في "الحصول على نتيجة خلال الشهر المقبل"، وفق تعبيره.
وقال ترامب، ردًا على سؤال مرتبط بمحادثاته حول المسألة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "علينا التوصل إلى اتفاق، وإلا فسيكون الأمر مؤلمًا جدًا.. لا أريد أن يحصل ذلك، لكن علينا التوصل إلى اتفاق".
وأضاف: "سيكون عدم التوصل إلى اتفاق أمرًا مؤلمًا جدًا بالنسبة إلى إيران".
يشار إلى أن طائرات الحاملة شاركت في هجوم 3 يناير/ كانون الثاني الماضي على كاراكاس، الذي أسفر عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو. وقد تم تمديد مهمة المجموعة الحالية بالفعل مرة واحدة، وكان من المتوقع أن يعود البحارة إلى الولايات المتحدة في أوائل مارس/آذار.
وجرت في العاصمة العُمانية مسقط، في 6 فبراير/ شباط الجاري، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي الولايات المتحدة وإيران، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنها "سارت بشكل جيد وستستمر".
وفي الوقت ذاته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في الثامن من الشهر الجاري، أن "إيران تُصرّ على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى حرب".
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".
