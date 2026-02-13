https://sarabic.ae/20260213/ترامب-يرسل-حاملة-طائرات-شاركت-في-قصف-فنزويلا-إلى-الشرق-الأوسط-1110315426.html

إعلام: ترامب يرسل حاملة طائرات شاركت في قصف فنزويلا إلى الشرق الأوسط

إعلام: ترامب يرسل حاملة طائرات شاركت في قصف فنزويلا إلى الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن حاملة الطائرات "جيرالد فورد" ومجموعتها الضاربة، المنتشرة حاليًا في منطقة بحر الكاريبي، "سيتم إرسالها إلى الشرق... 13.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-13T05:51+0000

2026-02-13T05:51+0000

2026-02-13T05:57+0000

ترامب

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102437/57/1024375792_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6a675a1e7c7f142edfcc083752154a37.jpg

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين أمريكيين، أن "الحاملة وسفنها المرافقة، المنتشرة في البحر الكاريبي، ستتجه إلى الشرق الأوسط، ومن غير المتوقع أن تعود إلى قواعدها حتى أواخر أبريل (نيسان) أو أوائل مايو (أيار المقبلين)".ووفقًا لأربعة مسؤولين أمريكيين تحدثوا، بشرط عدم الكشف عن هويتهم، لعدم السماح لهم بالتصريح علنًا عن القرار، تم إبلاغ طاقم الحاملة بالقرار.وستنضم المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات "فورد" بموجب الأوامر الجديدة إلى مجموعة ضاربة لحاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لنكولن" في الخليج، كجزء من حملة الضغط المتجددة للرئيس ترامب على قادة إيران.وقال ترامب، ردًا على سؤال مرتبط بمحادثاته حول المسألة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "علينا التوصل إلى اتفاق، وإلا فسيكون الأمر مؤلمًا جدًا.. لا أريد أن يحصل ذلك، لكن علينا التوصل إلى اتفاق".يشار إلى أن طائرات الحاملة شاركت في هجوم 3 يناير/ كانون الثاني الماضي على كاراكاس، الذي أسفر عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو. وقد تم تمديد مهمة المجموعة الحالية بالفعل مرة واحدة، وكان من المتوقع أن يعود البحارة إلى الولايات المتحدة في أوائل مارس/آذار.وجرت في العاصمة العُمانية مسقط، في 6 فبراير/ شباط الجاري، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي الولايات المتحدة وإيران، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنها "سارت بشكل جيد وستستمر".وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".

https://sarabic.ae/20260212/ترامب-يحذر-إيران-بتداعيات-مؤلمة-جدا-في-حال-فشل-الاتفاق-النووي-1110310243.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية