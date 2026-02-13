بحركة واحدة.. طفلة تتسبب بحادث سير مخيف في ماليزيا.. فيديو
© Photo / xبحركة واحدة.. طفل يتسبب بحادث سير مخيف في ماليزيا.. فيديو
© Photo / x
تابعنا عبر
تسببت طفلة تبلغ من العمر عامين في وقوع حادث سير في ماليزيا، بعدما فتحت باب سيارة من الداخل بشكل مفاجئ، ما أدى إلى اصطدام دراجتين ناريتين بالباب المفتوح ووقوع سلسلة تصادمات شملت عدة مركبات.
ويظهر في الفيديو كيف فتحت الطفلة باب السيارة بشكل مفاجئ في مسار الدراجتين، ما أدى إلى ارتطام مباشر أعقبه فقدان السيطرة وانزلاق الدراجتين على الطريق، قبل أن تصطدم بهما 4 سيارات أخرى كانت تسير في الاتجاه ذاته.
🏍طفل يتسبب بحادث سير في ماليزيا— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 13, 2026
فتحت طفلة تبلغ من العمر عامين باب السيارة ما أدى لاصطدامه بدراجة نارية في ماليزيا.
وتشير التقارير الأولية إلى أن نظام قفل الباب لم يكن مُفعّلاً، مما سمح للطفلة بفتح الباب من الداخل. لم يُصب سائق الدراجة النارية الأمامي فقط، بل أصيب أيضاً سائق… pic.twitter.com/ZIpncFzqR7
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث شمل 6 مركبات في المجمل، بينها 4 سيارات، فيما باشرت السلطات التحقيق للوقوف على ملابساته وتحديد المسؤولية.