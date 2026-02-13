https://sarabic.ae/20260213/عمى-جماعي-يصيب-عددا-من-المواطنين-في-دولة-عربية-وإحالة-10-مسؤولين-للمحاكمة-1110326182.html
"عمى جماعي" يصيب عددا من المواطنين في دولة عربية.. وإحالة 10 مسؤولين للمحاكمة
"عمى جماعي" يصيب عددا من المواطنين في دولة عربية.. وإحالة 10 مسؤولين للمحاكمة
سبوتنيك عربي
أحالت النيابة المصرية 10 أطباء ومسؤولين بمستشفى "6 أكتوبر" للتأمين الصحي إلى المحاكمة، بتهمة الإهمال والتسبب في إصابة 75 مريضا بعاهات مستديمة في الأعين. 13.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-13T11:41+0000
2026-02-13T11:41+0000
2026-02-13T11:41+0000
مجتمع
مصر
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/16/1091020732_0:1038:2048:2190_1920x0_80_0_0_2697beb4fd2edf3f575be6c1089fe3f2.jpg
وأفادت بوابة "الأهرام"، مساء أمس الخميس، بأن تحقيقات النيابة أسفرت عن أن المرضى أصيبوا بعدوى بكتيرية شديدة داخل مقلة العين بعد خضوعهم لعمليات إزالة المياه البيضاء، في أغسطس/ آب 2025.وذكرت البوابة أن العدوى تسبب في التهاب حاد وفقدان البصر، بلغ في بعض الحالات إلى "تفريغ العين" بالكامل.وأكدت البوابة أن أبناء الضحايا نشروا شهادات مؤلمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رووا خلالها تفاصيل فقدان ذويهم لأبصارهم بعد عمليات بالمستشفى ذاته، ووصفوا معاناتهم من آلام مبرحة أدت في النهاية إلى استئصال العين لمنع انتشار العدوى.وتواصل النيابة العامة المصرية تحقيقاتها في القضية، التي تُعد من أبرز وقائع الإهمال الطبي الجماعي في مصر، مع التأكيد على محاسبة المتورطين واتخاذ إجراءات لمنع تكرارها.
https://sarabic.ae/20230201/مصرع-3-وإصابة-32-إثر-حريق-في-مستشفى-بالعاصمة-المصرية--1073005889.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/16/1091020732_0:846:2048:2382_1920x0_80_0_0_ffeb6bb40deb6cdb99ad385dd9a95980.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, الأخبار
"عمى جماعي" يصيب عددا من المواطنين في دولة عربية.. وإحالة 10 مسؤولين للمحاكمة
أحالت النيابة المصرية 10 أطباء ومسؤولين بمستشفى "6 أكتوبر" للتأمين الصحي إلى المحاكمة، بتهمة الإهمال والتسبب في إصابة 75 مريضا بعاهات مستديمة في الأعين.
وأفادت بوابة
"الأهرام"، مساء أمس الخميس، بأن تحقيقات النيابة أسفرت عن أن المرضى أصيبوا بعدوى بكتيرية شديدة داخل مقلة العين بعد خضوعهم لعمليات إزالة المياه البيضاء، في أغسطس/ آب 2025.
وذكرت البوابة أن العدوى تسبب في التهاب حاد وفقدان البصر
، بلغ في بعض الحالات إلى "تفريغ العين" بالكامل.
وكشفت التحريات المصرية عن إهمال جسيم وقصور فني وإداري في منظومة التعقيم، تمثل في عدم تعقيم الأدوات والمحاليل بشكل كافٍ وعدم الالتزام ببروتوكولات السلامة.
وأكدت البوابة أن أبناء الضحايا نشروا شهادات مؤلمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي
، رووا خلالها تفاصيل فقدان ذويهم لأبصارهم بعد عمليات بالمستشفى ذاته، ووصفوا معاناتهم من آلام مبرحة أدت في النهاية إلى استئصال العين لمنع انتشار العدوى.
وتواصل النيابة العامة المصرية تحقيقاتها في القضية، التي تُعد من أبرز وقائع الإهمال الطبي الجماعي في مصر، مع التأكيد على محاسبة المتورطين واتخاذ إجراءات لمنع تكرارها.