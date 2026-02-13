عربي
وزير الخارجية الروسي يناقش مع نظيره السعودي الوضع في الشرق الأوسط
أمساليوم
بث مباشر
سبوتنيك عربي
مجتمع
"عمى جماعي" يصيب عددا من المواطنين في دولة عربية.. وإحالة 10 مسؤولين للمحاكمة
"عمى جماعي" يصيب عددا من المواطنين في دولة عربية.. وإحالة 10 مسؤولين للمحاكمة
سبوتنيك عربي
أحالت النيابة المصرية 10 أطباء ومسؤولين بمستشفى "6 أكتوبر" للتأمين الصحي إلى المحاكمة، بتهمة الإهمال والتسبب في إصابة 75 مريضا بعاهات مستديمة في الأعين. 13.02.2026, سبوتنيك عربي
وأفادت بوابة "الأهرام"، مساء أمس الخميس، بأن تحقيقات النيابة أسفرت عن أن المرضى أصيبوا بعدوى بكتيرية شديدة داخل مقلة العين بعد خضوعهم لعمليات إزالة المياه البيضاء، في أغسطس/ آب 2025.وذكرت البوابة أن العدوى تسبب في التهاب حاد وفقدان البصر، بلغ في بعض الحالات إلى "تفريغ العين" بالكامل.وأكدت البوابة أن أبناء الضحايا نشروا شهادات مؤلمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رووا خلالها تفاصيل فقدان ذويهم لأبصارهم بعد عمليات بالمستشفى ذاته، ووصفوا معاناتهم من آلام مبرحة أدت في النهاية إلى استئصال العين لمنع انتشار العدوى.وتواصل النيابة العامة المصرية تحقيقاتها في القضية، التي تُعد من أبرز وقائع الإهمال الطبي الجماعي في مصر، مع التأكيد على محاسبة المتورطين واتخاذ إجراءات لمنع تكرارها.
11:41 GMT 13.02.2026
أحالت النيابة المصرية 10 أطباء ومسؤولين بمستشفى "6 أكتوبر" للتأمين الصحي إلى المحاكمة، بتهمة الإهمال والتسبب في إصابة 75 مريضا بعاهات مستديمة في الأعين.
وأفادت بوابة "الأهرام"، مساء أمس الخميس، بأن تحقيقات النيابة أسفرت عن أن المرضى أصيبوا بعدوى بكتيرية شديدة داخل مقلة العين بعد خضوعهم لعمليات إزالة المياه البيضاء، في أغسطس/ آب 2025.
سيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
مصرع 3 وإصابة 32 إثر حريق في مستشفى بالعاصمة المصرية
1 فبراير 2023, 16:22 GMT
وذكرت البوابة أن العدوى تسبب في التهاب حاد وفقدان البصر، بلغ في بعض الحالات إلى "تفريغ العين" بالكامل.

وكشفت التحريات المصرية عن إهمال جسيم وقصور فني وإداري في منظومة التعقيم، تمثل في عدم تعقيم الأدوات والمحاليل بشكل كافٍ وعدم الالتزام ببروتوكولات السلامة.

وأكدت البوابة أن أبناء الضحايا نشروا شهادات مؤلمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رووا خلالها تفاصيل فقدان ذويهم لأبصارهم بعد عمليات بالمستشفى ذاته، ووصفوا معاناتهم من آلام مبرحة أدت في النهاية إلى استئصال العين لمنع انتشار العدوى.
وتواصل النيابة العامة المصرية تحقيقاتها في القضية، التي تُعد من أبرز وقائع الإهمال الطبي الجماعي في مصر، مع التأكيد على محاسبة المتورطين واتخاذ إجراءات لمنع تكرارها.
