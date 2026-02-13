https://sarabic.ae/20260213/غروسي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تستأنف-محادثاتها-مع-طهران--1110334464.html
غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستأنف محادثاتها مع طهران
غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستأنف محادثاتها مع طهران
سبوتنيك عربي
أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، أن الحوار مع طهران عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على أهداف إيرانية، هو حوار "معقد... 13.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-13T16:46+0000
2026-02-13T16:46+0000
2026-02-13T16:46+0000
العالم
أخبار إيران
مؤتمر ميونخ للأمن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101217939_0:17:1014:587_1920x0_80_0_0_81f6eca07aee539f39c3cb8fcddf3eae.jpg
وأضاف غروسي، متحدثًا على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "لسنا غائبين عن الساحة، فقد عدنا (بعد قصف الأهداف الإيرانية)، وهذا أمر بالغ الأهمية. قال كثيرون إن المراقبة في إيران ستكون مستحيلة بعد الحرب، لكننا تمكنا من استئناف العمل وإقامة حوار... حوار غير كامل ومعقد وصعب للغاية، ولكنه قائم".وفي ليلة 13 يونيو/حزيران 2025، شنت إسرائيل عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بالسعي وراء برنامج نووي عسكري سري. استهدفت الغارات الجوية منشآت نووية إيرانية وقادة عسكريين وفيزيائيين نوويين بارزين وقواعد جوية. وفي مساء 23 يونيو/حزيران، شنت الجمهورية الإسلامية ضربات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مؤكدة أن إيران لا تنوي المزيد من التصعيد.
https://sarabic.ae/20260213/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-أعد-خططا-عملياتية-جديدة-لمواجهة-إيران-1110316077.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101217939_40:0:989:712_1920x0_80_0_0_a48d4b63a99c5728ec1faa92ba8be5c2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار إيران, مؤتمر ميونخ للأمن
العالم, أخبار إيران, مؤتمر ميونخ للأمن
غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستأنف محادثاتها مع طهران
أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، أن الحوار مع طهران عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على أهداف إيرانية، هو حوار "معقد ولكنه مستمر"، مشيرا إلى إمكانية اتخاذ قرار بشأن الخطوات اللاحقة خلال الأيام المقبلة.
وأضاف غروسي، متحدثًا على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "لسنا غائبين عن الساحة، فقد عدنا (بعد قصف الأهداف الإيرانية)، وهذا أمر بالغ الأهمية. قال كثيرون إن المراقبة في إيران ستكون مستحيلة بعد الحرب، لكننا تمكنا من استئناف العمل وإقامة حوار... حوار غير كامل ومعقد وصعب للغاية، ولكنه قائم".
وأكد أن السؤال الرئيسي الآن هو كيفية تحديد الخطوات التالية، موضحا: "نحن ندرك تمامًا ما يجب التحقق منه وكيفية ذلك. لكنني أقول إننا في لحظة حاسمة. نحن نتحدث عن الأيام القادمة، لا الأسابيع أو الأشهر، حيث قد يلوح في الأفق بصيص أمل وفرصة للتوصل إلى اتفاق".
وفي ليلة 13 يونيو/حزيران 2025، شنت إسرائيل عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بالسعي وراء برنامج نووي عسكري سري. استهدفت الغارات الجوية منشآت نووية إيرانية وقادة عسكريين وفيزيائيين نوويين بارزين وقواعد جوية.
من جهتها نفت إيران هذه الاتهامات وردت بهجمات مضادة. وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت الولايات المتحدة إلى الهجوم، حيث شنت هجومًا واحدًا على المنشآت النووية الإيرانية ليلة 22 يونيو.
وفي مساء 23 يونيو/حزيران، شنت الجمهورية الإسلامية ضربات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مؤكدة أن إيران لا تنوي المزيد من التصعيد.