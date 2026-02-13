https://sarabic.ae/20260213/مجلس-الأمن-الدولي-يحذر-من-تصاعد-العنف-في-جنوب-السودان-1110346253.html
مجلس الأمن الدولي يحذر من تصاعد العنف في جنوب السودان
أعرب مجلس الأمن الدولي الجمعة عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في ولايتي جونقلي وشرق الاستوائية في جنوب السودان وفي أنحاء البلاد كافة، وحذر من أن أولئك الذين يصدرون أوامر بارتكاب جرائم حرب قد يُحاسبون بموجب القانون الدولي.
ودعا بيان صادر عن المجلس كافة الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية المستمرة وحل القضايا عبر الحوار. وأشار البيان إلى أن تدهور الوضع الأمني يفاقم الاحتياجات الإنسانية ويقوض قدرة بعثة الأمم المتحدة هناك على تنفيذ المهام المكلفة بها.وجاء في البيان أن أعضاء المجلس شددوا على ضرورة استمرار التعاون البنّاء بين الحكومة وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس).وعبر الأعضاء أيضًا عن قلقهم إزاء المطالب بإغلاق القواعد الحيوية في مدينتي واو وبانتيو، وقالوا إن ذلك من شأنه أن يشكل تهديدًا خطيرًا لبعثة يونميس وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، وسيقوض قدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم.وأشار البيان إلى أن الأعضاء دعوا قادة جنوب السودان إلى الانخراط في حوار حقيقي مع الأحزاب حول التغييرات المحتملة لاتفاقية السلام لعام 2018، عبر عملية شاملة وشفافة.ويشهد جنوب السودان منذ أشهر اشتباكات عنيفة تصفها الأمم المتحدة بأنها غير مسبوقة منذ عام 2017، مما يثير مخاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة في الدولة الأفريقية التي تأسست حديثًا.واندلعت معارك عنيفة في جونقلي، الواقعة في شرق البلاد على الحدود مع إثيوبيا، حيث تسعى القوات الحكومية إلى وقف هجوم يشنه مقاتلون موالون للجيش الشعبي لتحرير السودان.
أعرب مجلس الأمن الدولي الجمعة عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في ولايتي جونقلي وشرق الاستوائية في جنوب السودان وفي أنحاء البلاد كافة، وحذر من أن أولئك الذين يصدرون أوامر بارتكاب جرائم حرب قد يُحاسبون بموجب القانون الدولي.
ودعا بيان صادر عن المجلس كافة الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية المستمرة وحل القضايا عبر الحوار. وأشار البيان إلى أن تدهور الوضع الأمني يفاقم الاحتياجات الإنسانية ويقوض قدرة بعثة الأمم المتحدة هناك على تنفيذ المهام المكلفة بها.
وجاء في البيان أن أعضاء المجلس شددوا على ضرورة استمرار التعاون البنّاء بين الحكومة وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس).
وعبر الأعضاء أيضًا عن قلقهم إزاء المطالب بإغلاق القواعد الحيوية في مدينتي واو وبانتيو، وقالوا إن ذلك من شأنه أن يشكل تهديدًا خطيرًا لبعثة يونميس وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، وسيقوض قدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم.
وأشار البيان إلى أن الأعضاء دعوا قادة جنوب السودان إلى الانخراط في حوار حقيقي مع الأحزاب حول التغييرات المحتملة لاتفاقية السلام لعام 2018، عبر عملية شاملة وشفافة.
ويشهد جنوب السودان منذ أشهر اشتباكات عنيفة
تصفها الأمم المتحدة بأنها غير مسبوقة منذ عام 2017، مما يثير مخاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة في الدولة الأفريقية التي تأسست حديثًا.
واندلعت معارك عنيفة في جونقلي، الواقعة في شرق البلاد على الحدود مع إثيوبيا، حيث تسعى القوات الحكومية إلى وقف هجوم يشنه مقاتلون موالون للجيش الشعبي لتحرير السودان.