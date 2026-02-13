عربي
https://sarabic.ae/20260213/مجلس-الأمن-الدولي-يحذر-من-تصاعد-العنف-في-جنوب-السودان-1110346253.html
مجلس الأمن الدولي يحذر من تصاعد العنف في جنوب السودان
مجلس الأمن الدولي يحذر من تصاعد العنف في جنوب السودان
سبوتنيك عربي
أعرب مجلس الأمن الدولي الجمعة عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في ولايتي جونقلي وشرق الاستوائية في جنوب السودان وفي أنحاء البلاد كافة، وحذر من أن أولئك الذين... 13.02.2026
2026-02-13T23:59+0000
2026-02-13T23:59+0000
أخبار جنوب السودان
مجلس الامن
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101949/06/1019490618_0:0:1066:600_1920x0_80_0_0_58d44178392fc15680990ad06df1701d.jpg
ودعا بيان صادر عن المجلس كافة الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية المستمرة وحل القضايا عبر الحوار. وأشار البيان إلى أن تدهور الوضع الأمني يفاقم الاحتياجات الإنسانية ويقوض قدرة بعثة الأمم المتحدة هناك على تنفيذ المهام المكلفة بها.وجاء في البيان أن أعضاء المجلس شددوا على ضرورة استمرار التعاون البنّاء بين الحكومة وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس).وعبر الأعضاء أيضًا عن قلقهم إزاء المطالب بإغلاق القواعد الحيوية في مدينتي واو وبانتيو، وقالوا إن ذلك من شأنه أن يشكل تهديدًا خطيرًا لبعثة يونميس وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، وسيقوض قدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم.وأشار البيان إلى أن الأعضاء دعوا قادة جنوب السودان إلى الانخراط في حوار حقيقي مع الأحزاب حول التغييرات المحتملة لاتفاقية السلام لعام 2018، عبر عملية شاملة وشفافة.ويشهد جنوب السودان منذ أشهر اشتباكات عنيفة تصفها الأمم المتحدة بأنها غير مسبوقة منذ عام 2017، مما يثير مخاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة في الدولة الأفريقية التي تأسست حديثًا.واندلعت معارك عنيفة في جونقلي، الواقعة في شرق البلاد على الحدود مع إثيوبيا، حيث تسعى القوات الحكومية إلى وقف هجوم يشنه مقاتلون موالون للجيش الشعبي لتحرير السودان.
https://sarabic.ae/20260208/غوتيريش-يحذر-من-تصاعد-العنف-في-جنوب-السودان-1110150647.html
أخبار جنوب السودان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101949/06/1019490618_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_c3c4ec9d588ffb48313adc39bc9d30b9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار جنوب السودان, مجلس الامن, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار جنوب السودان, مجلس الامن, العالم, أخبار العالم الآن

مجلس الأمن الدولي يحذر من تصاعد العنف في جنوب السودان

23:59 GMT 13.02.2026
© REUTERSمسلحون في جنوب السودان
مسلحون في جنوب السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
© REUTERS
تابعنا عبر
أعرب مجلس الأمن الدولي الجمعة عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في ولايتي جونقلي وشرق الاستوائية في جنوب السودان وفي أنحاء البلاد كافة، وحذر من أن أولئك الذين يصدرون أوامر بارتكاب جرائم حرب قد يُحاسبون بموجب القانون الدولي.
ودعا بيان صادر عن المجلس كافة الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية المستمرة وحل القضايا عبر الحوار. وأشار البيان إلى أن تدهور الوضع الأمني يفاقم الاحتياجات الإنسانية ويقوض قدرة بعثة الأمم المتحدة هناك على تنفيذ المهام المكلفة بها.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
غوتيريش يحذر من تصاعد العنف في جنوب السودان
8 فبراير, 18:05 GMT
وجاء في البيان أن أعضاء المجلس شددوا على ضرورة استمرار التعاون البنّاء بين الحكومة وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس).
وعبر الأعضاء أيضًا عن قلقهم إزاء المطالب بإغلاق القواعد الحيوية في مدينتي واو وبانتيو، وقالوا إن ذلك من شأنه أن يشكل تهديدًا خطيرًا لبعثة يونميس وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، وسيقوض قدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم.
وأشار البيان إلى أن الأعضاء دعوا قادة جنوب السودان إلى الانخراط في حوار حقيقي مع الأحزاب حول التغييرات المحتملة لاتفاقية السلام لعام 2018، عبر عملية شاملة وشفافة.
ويشهد جنوب السودان منذ أشهر اشتباكات عنيفة تصفها الأمم المتحدة بأنها غير مسبوقة منذ عام 2017، مما يثير مخاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة في الدولة الأفريقية التي تأسست حديثًا.
واندلعت معارك عنيفة في جونقلي، الواقعة في شرق البلاد على الحدود مع إثيوبيا، حيث تسعى القوات الحكومية إلى وقف هجوم يشنه مقاتلون موالون للجيش الشعبي لتحرير السودان.
