وزير الخارجية السعودي: دول العالم أصبحت أكثر صراحة مع بعضها
وزير الخارجية السعودي: دول العالم أصبحت أكثر صراحة مع بعضها
قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، إن "العالم يمر بمرحلة انتقالية بين نظام دولي آفل وآخر لم تتضح ملامحه بعد"، محذرا من أن "هذه
وأوضح الوزير السعودي خلال جلسة "نقطة التحول.. النظام الدولي بين الإصلاح والتدمير"، في مؤتمر ميونيخ للأمن، أن "التفاوت الاقتصادي وعدم المساواة، لا سيما الناتجين عن التطورات التكنولوجية، يمثلان تحديا خطيرا قد يسبب اضطرابات، لكنه قد يحمل أيضا فوائد على المدى الأطول".لكنه أشار إلى جانب إيجابي في المشهد الراهن، موضحا أن "النقاشات الجارية تبعث على قدر من التفاؤل، إذ باتت الأطراف أكثر صراحة ووضوحا في طرح مواقفها"، مضيفا: "إنهم، رغم استمرار الخلافات، يخوضون حوارا حقيقيا يعبّر فيه كل طرف بوضوح عن رؤيته لأوجه القصور في النظام الدولي من وجهة نظره"، وفقا لوسائل إعلام سعودية.وتابع ابن فرحان أن "مسألة تقاسم الأعباء بين الدول تم طرحها بوضوح من قبل أمريكا وأوروبا ودول العالم النامي، في إطار حوار أكثر واقعية يبتعد عن المجاملات".وأكد أن "التوصل إلى تصور مشترك لشكل النظام الدولي المقبل سيستغرق وقتا، خاصة فيما يتعلق بكيفية توزيع المسؤوليات وتحقيق قدر من العدالة بين الدول رغم تفاوت المصالح والقدرات".ويعقد مؤتمر ميونخ الدولي للأمن في الفترة من 13 إلى 15 فبراير/ شباط الجاري، حيث أكد 65 زعيما حضورهم، وفقا للمنظمين.
