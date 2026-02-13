وزير الخارجية السعودي: دول العالم أصبحت أكثر صراحة مع بعضها

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الخارجية السعودي: دول العالم أصبحت أكثر صراحة مع بعضها
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، إن "العالم يمر بمرحلة انتقالية بين نظام دولي آفل وآخر لم تتضح ملامحه بعد"، محذرا من أن "هذه...
وأوضح الوزير السعودي خلال جلسة "نقطة التحول.. النظام الدولي بين الإصلاح والتدمير"، في مؤتمر ميونيخ للأمن، أن "التفاوت الاقتصادي وعدم المساواة، لا سيما الناتجين عن التطورات التكنولوجية، يمثلان تحديا خطيرا قد يسبب اضطرابات، لكنه قد يحمل أيضا فوائد على المدى الأطول".لكنه أشار إلى جانب إيجابي في المشهد الراهن، موضحا أن "النقاشات الجارية تبعث على قدر من التفاؤل، إذ باتت الأطراف أكثر صراحة ووضوحا في طرح مواقفها"، مضيفا: "إنهم، رغم استمرار الخلافات، يخوضون حوارا حقيقيا يعبّر فيه كل طرف بوضوح عن رؤيته لأوجه القصور في النظام الدولي من وجهة نظره"، وفقا لوسائل إعلام سعودية.وتابع ابن فرحان أن "مسألة تقاسم الأعباء بين الدول تم طرحها بوضوح من قبل أمريكا وأوروبا ودول العالم النامي، في إطار حوار أكثر واقعية يبتعد عن المجاملات".وأكد أن "التوصل إلى تصور مشترك لشكل النظام الدولي المقبل سيستغرق وقتا، خاصة فيما يتعلق بكيفية توزيع المسؤوليات وتحقيق قدر من العدالة بين الدول رغم تفاوت المصالح والقدرات".ويعقد مؤتمر ميونخ الدولي للأمن في الفترة من 13 إلى 15 فبراير/ شباط الجاري، حيث أكد 65 زعيما حضورهم، وفقا للمنظمين.
وزير الخارجية السعودي: دول العالم أصبحت أكثر صراحة مع بعضها

15:46 GMT 13.02.2026
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان
قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، إن "العالم يمر بمرحلة انتقالية بين نظام دولي آفل وآخر لم تتضح ملامحه بعد"، محذرا من أن "هذه المرحلة تنطوي على مخاطر كبيرة في المدى القريب".
وأوضح الوزير السعودي خلال جلسة "نقطة التحول.. النظام الدولي بين الإصلاح والتدمير"، في مؤتمر ميونيخ للأمن، أن "التفاوت الاقتصادي وعدم المساواة، لا سيما الناتجين عن التطورات التكنولوجية، يمثلان تحديا خطيرا قد يسبب اضطرابات، لكنه قد يحمل أيضا فوائد على المدى الأطول".
لكنه أشار إلى جانب إيجابي في المشهد الراهن، موضحا أن "النقاشات الجارية تبعث على قدر من التفاؤل، إذ باتت الأطراف أكثر صراحة ووضوحا في طرح مواقفها"، مضيفا: "إنهم، رغم استمرار الخلافات، يخوضون حوارا حقيقيا يعبّر فيه كل طرف بوضوح عن رؤيته لأوجه القصور في النظام الدولي من وجهة نظره"، وفقا لوسائل إعلام سعودية.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
روبيو للأوروبيين في مؤتمر ميونيخ للأمن: العالم القديم لم يعد موجودا
05:45 GMT
وتابع ابن فرحان أن "مسألة تقاسم الأعباء بين الدول تم طرحها بوضوح من قبل أمريكا وأوروبا ودول العالم النامي، في إطار حوار أكثر واقعية يبتعد عن المجاملات".
وأكد أن "التوصل إلى تصور مشترك لشكل النظام الدولي المقبل سيستغرق وقتا، خاصة فيما يتعلق بكيفية توزيع المسؤوليات وتحقيق قدر من العدالة بين الدول رغم تفاوت المصالح والقدرات".
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
وزير الخارجية السعودي: نجاح المفاوضات بين واشنطن وطهران يعزز أمن المنطقة بالكامل
6 فبراير, 15:14 GMT
وختم وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بالإشارة إلى أن "دول العالم أصبحت أكثر صراحة مع بعضها"، وأن "الأزمة الأوكرانية دفعت أوروبا لاختبار مبدأ "حق القوة"، معربا عن اعتقاده بأن "العالم قد يصل في نهاية المطاف، وبعد قدر من المعاناة، إلى وضع أفضل".
ويعقد مؤتمر ميونخ الدولي للأمن في الفترة من 13 إلى 15 فبراير/ شباط الجاري، حيث أكد 65 زعيما حضورهم، وفقا للمنظمين.
