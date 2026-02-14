https://sarabic.ae/20260214/أكبر-الدول-إنتاجا-للتمور-في-العالم-1110362028.html
أكبر الدول إنتاجا للتمور في العالم
سبوتنيك عربي
تتصدر جمهورية مصر العربية المرتبة الأولى عالميا في إنتاج التمور، إذ تستحوذ على نحو 19-20% من الإنتاج العالمي بإنتاج سنوي يتجاوز 2 مليون طن، وتمتلك أكثر من 24... 14.02.2026, سبوتنيك عربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0e/1110361711_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_6530a10417f62803e639f069c778952b.png
تتصدر جمهورية مصر العربية المرتبة الأولى عالميا في إنتاج التمور، إذ تستحوذ على نحو 19-20% من الإنتاج العالمي بإنتاج سنوي يتجاوز 2 مليون طن، وتمتلك أكثر من 24 مليون نخلة، تليها في القائمة المملكة العربية السعودية، ثم الجزائر، إيران، وباكستان كأكبر المنتجين.