الجزائر تبدأ أول عملية لتطهير موقع تفجيرات نووية فرنسية

باشرت الجزائر أول عملية تطهير جزئي في أحد مواقع التفجيرات النووية، التي نفذتها فرنسا في صحراء البلاد، خلال ستينيات القرن الماضي إبان الاستعمار. 14.02.2026, سبوتنيك عربي

وتستهدف العملية التي انطلقت، أمس الجمعة، موقع تفجير "بيريل" في منطقة تاوريرت تان أفلا – إن إكر بولاية تمنراست أقصى الجنوب، وذلك بعد سنوات طويلة من الدراسات والتخطيط وباعتماد إمكانات وخبرات وطنية.وجرى الإعلان عن الخطوة عبر وثائقي تزامن مع إحياء الذكرى الـ66 للتفجيرات النووية الفرنسية، التي ما تزال آثارها البيئية والصحية ممتدة، متسببة في تلوث مساحات واسعة وإصابات مستديمة لبعض السكان، وفقا لموقع التلفزيون الجزائري.وتأتي العملية بعد مطالب جزائرية متكررة لفرنسا بتسليم خرائط مواقع دفن النفايات النووية، في ظل استمرار رفض تسليم الأرشيف التقني، ما يصعّب تحديد المناطق الملوثة بدقة.وتعتمد الخطة على استخدام معدات متخصصة لجمع النفايات المشعة وتخزينها في حاويات خرسانية وفق معايير صارمة للسلامة، مع إنشاء مخيم يُعدّ الأول من نوعه كنموذج لإعادة تأهيل أشمل مستقبلًا.وتعتبر الجزائر هذه التجارب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد صادق برلمانها في الآونة الأخيرة على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي (1830-1962)، مُدرجا التفجيرات النووية ضمن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الجزائري.

