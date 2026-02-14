عربي
"بنظارة سوداء"... رئيس مؤتمر ميونخ يسخر من ماكرون
"بنظارة سوداء"... رئيس مؤتمر ميونخ يسخر من ماكرون
"بنظارة سوداء"... رئيس مؤتمر ميونخ يسخر من ماكرون

13:05 GMT 14.02.2026
© REUTERS Liesa Johannssenرئيس مجلس مؤسسة مؤتمر ميونخ للأمن، فولفغانغ إيشينغر، خلال مؤتمر صحفي حول تقرير ميونخ الأمني ​​لعام 2026، في برلين، ألمانيا، 9 فبراير/ شباط 2026
رئيس مجلس مؤسسة مؤتمر ميونخ للأمن، فولفغانغ إيشينغر، خلال مؤتمر صحفي حول تقرير ميونخ الأمني ​​لعام 2026، في برلين، ألمانيا، 9 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
© REUTERS Liesa Johannssen
قرر رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن فولفغانغ إيشينغر، في لحظة طريفة أن يقلد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووضع نظارة شمسية سوداء أثناء إلقائه كلمته.
وبعدما ارتدى إيشينغر النظارة، قال للحاضرين مازحًا: "ما حدث في دافوس لا يجب أن يبقى في دافوس"، في إشارة إلى تقليد حركة ماكرون الشهيرة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.
وكان ارتداء ماكرون للنظارات الشمسية أثار جدلًا واسعًا حينها، إذ ارتدى بدلة زرقاء داكنة وقميصا أبيض وربطة عنق مزينة بمستطيلات زرقاء فاتحة، وأضاف إليها نظارات شمسية زرقاء لم يخلعها طوال خطابه على المنصة.
ولم يغب التعليق الأمريكي على نظارة ماكرون، إذ علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا: "رأيته بالأمس يرتدي تلك النظارات الشمسية الأنيقة، ما الذي حدث بحق الجحيم؟"، فيما علق بعض المتابعين في فرنسا ساخرين بأن ماكرون يحاول تقليد الممثل الأمريكي توم كروز، في فيلم "توب غان".
وفي رد رسمي، أصدر قصر الإليزيه بيانا لـ"طمأنة" الجمهور، موضحًا أن سبب ارتداء الرئيس الفرنسي للنظارات هو "مشكلة بسيطة في عينه اليمنى، ناجمة عن انفجار وعاء دموي، وأن الأمر لا يتعلق بأي مرض أو عدوى"، فيما أشار ماكرون نفسه إلى أن النظارة أصبحت رمزًا لما وصفه بـ"عين النمر" و"رمز العزيمة".
