دميترييف يعلق على تصريح ماكرون بشأن قناة الاتصال مع روسيا
علّق رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، على إعلان الرئيس الفرنسي... 13.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-13T20:47+0000
2026-02-13T20:47+0000
2026-02-13T20:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
وكتب دميترييف على تطبيق في "تلغرام": "بدأت أوروبا تغير نهجها، خشية من التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية".وقال ماكرون خلال كلمته في مؤتمر ميونخ للأمن، إن التوصل إلى سلام في أوكرانيا "غير ممكن من دون مشاركة الأوروبيين".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن المناقشات على المستوى الفني تجري للتحضير لاتصاله بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبدوره، أكّد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنّ موسكو وباريس لديهما اتصالات على المستوى العملي، لكنها لا تزال عادية. وأوضح أيضا أنه لا توجد أوضاع ملموسة بشأن الاتصالات بين زعيمي البلدين.من جهته، صرّح المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دميتري بوليانسكي بأن الأوروبيين، بعد محاولات طويلة وفاشلة لـ"إلغاء" روسيا، بدأوا يتحدثون عن حتمية الحوار مع موسكو، بعد أن لمسوا قرب انهيار أوكرانيا.إعلام: الدول الأوروبية تدعم استئناف الحوار مع روسيا
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
علّق رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنشاء قناة اتصال مباشرة مع موسكو، معتبرا أن أوروبا بدأت تغير مقاربتها.
وكتب دميترييف على تطبيق في "تلغرام": "بدأت أوروبا تغير نهجها، خشية من التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قراره بإنشاء "قناة اتصال مباشرة مع روسيا"، مؤكدًا أن تحقيق السلام في أوكرانيا لا يمكن أن يتم من دون مشاركة الأوروبيين.
وقال ماكرون خلال كلمته في مؤتمر ميونخ للأمن، إن التوصل إلى سلام في أوكرانيا "غير ممكن من دون مشاركة الأوروبيين".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن المناقشات على المستوى الفني تجري للتحضير
لاتصاله بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبدوره، أكّد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنّ موسكو وباريس لديهما اتصالات على المستوى العملي، لكنها لا تزال عادية. وأوضح أيضا أنه لا توجد أوضاع ملموسة بشأن الاتصالات بين زعيمي البلدين.
وكان ماكرون قد دعا، في وقت سابق، إلى استئناف الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أنه اقترح على "عدد من القادة الأوروبيين" إعادة فتح قنوات التواصل مع موسكو.
من جهته، صرّح المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دميتري بوليانسكي بأن الأوروبيين، بعد محاولات طويلة وفاشلة لـ"إلغاء" روسيا، بدأوا يتحدثون عن حتمية الحوار مع موسكو، بعد أن لمسوا قرب انهيار أوكرانيا.