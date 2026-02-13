https://sarabic.ae/20260213/ماكرون-يعلن-عن-قراره-إنشاء-قناة-اتصال-مباشرة-مع-روسيا-1110340996.html
ماكرون يعلن عن قراره إنشاء قناة اتصال مباشرة مع روسيا
ماكرون يعلن عن قراره إنشاء قناة اتصال مباشرة مع روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، قراره بإنشاء "قناة اتصال مباشرة مع روسيا"، مؤكدًا أن تحقيق السلام في أوكرانيا لا يمكن أن يتم من دون مشاركة... 13.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-13T20:00+0000
2026-02-13T20:00+0000
2026-02-13T20:00+0000
روسيا
أخبار فرنسا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099255924_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_a4b45b879d6299935298541acb2f86cf.jpg
وقال ماكرون خلال كلمته في مؤتمر ميونخ للأمن، إن التوصل إلى سلام في أوكرانيا "غير ممكن من دون مشاركة الأوروبيين".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن المناقشات على المستوى الفني تجري للتحضير لاتصاله بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبدوره، أكّد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنّ موسكو وباريس لديهما اتصالات على المستوى العملي، لكنها لا تزال عادية. وأوضح أيضا أنه لا توجد أوضاع ملموسة بشأن الاتصالات بين زعيمي البلدين.من جهته، صرّح المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دميتري بوليانسكي بأن الأوروبيين، بعد محاولات طويلة وفاشلة لـ"إلغاء" روسيا، بدأوا يتحدثون عن حتمية الحوار مع موسكو، بعد أن لمسوا قرب انهيار أوكرانيا.إعلام: الدول الأوروبية تدعم استئناف الحوار مع روسيا
https://sarabic.ae/20260206/إعلام-الدول-الأوروبية-تدعم-استئناف-الحوار-مع-روسيا-1110059071.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099255924_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_7342fcc64c35a8e2764cd54e309b1d92.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
ماكرون يعلن عن قراره إنشاء قناة اتصال مباشرة مع روسيا
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، قراره بإنشاء "قناة اتصال مباشرة مع روسيا"، مؤكدًا أن تحقيق السلام في أوكرانيا لا يمكن أن يتم من دون مشاركة الأوروبيين.
وقال ماكرون خلال كلمته في مؤتمر ميونخ للأمن، إن التوصل إلى سلام في أوكرانيا "غير ممكن من دون مشاركة الأوروبيين".
وتابع: "لذلك، قررت إنشاء قناة اتصال مباشرة مع روسيا، بشفافية كاملة تجاه أوكرانيا وشركائنا الأوروبيين وحلفائنا الأمريكيين".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن المناقشات على المستوى الفني تجري للتحضير
لاتصاله بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبدوره، أكّد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنّ موسكو وباريس لديهما اتصالات على المستوى العملي، لكنها لا تزال عادية. وأوضح أيضا أنه لا توجد أوضاع ملموسة بشأن الاتصالات بين زعيمي البلدين.
وكان ماكرون قد دعا، في وقت سابق، إلى استئناف الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أنه اقترح على "عدد من القادة الأوروبيين" إعادة فتح قنوات التواصل مع موسكو.
من جهته، صرّح المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دميتري بوليانسكي بأن الأوروبيين، بعد محاولات طويلة وفاشلة لـ"إلغاء" روسيا، بدأوا يتحدثون عن حتمية الحوار مع موسكو، بعد أن لمسوا قرب انهيار أوكرانيا.