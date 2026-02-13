عربي
ماكرون يعلن عن قراره إنشاء قناة اتصال مباشرة مع روسيا
ماكرون يعلن عن قراره إنشاء قناة اتصال مباشرة مع روسيا
ماكرون يعلن عن قراره إنشاء قناة اتصال مباشرة مع روسيا

20:00 GMT 13.02.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، قراره بإنشاء "قناة اتصال مباشرة مع روسيا"، مؤكدًا أن تحقيق السلام في أوكرانيا لا يمكن أن يتم من دون مشاركة الأوروبيين.
وقال ماكرون خلال كلمته في مؤتمر ميونخ للأمن، إن التوصل إلى سلام في أوكرانيا "غير ممكن من دون مشاركة الأوروبيين".

وتابع: "لذلك، قررت إنشاء قناة اتصال مباشرة مع روسيا، بشفافية كاملة تجاه أوكرانيا وشركائنا الأوروبيين وحلفائنا الأمريكيين".

زعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
إعلام: الدول الأوروبية تدعم استئناف الحوار مع روسيا
6 فبراير, 11:43 GMT
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن المناقشات على المستوى الفني تجري للتحضير لاتصاله بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبدوره، أكّد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنّ موسكو وباريس لديهما اتصالات على المستوى العملي، لكنها لا تزال عادية. وأوضح أيضا أنه لا توجد أوضاع ملموسة بشأن الاتصالات بين زعيمي البلدين.

وكان ماكرون قد دعا، في وقت سابق، إلى استئناف الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أنه اقترح على "عدد من القادة الأوروبيين" إعادة فتح قنوات التواصل مع موسكو.

من جهته، صرّح المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دميتري بوليانسكي بأن الأوروبيين، بعد محاولات طويلة وفاشلة لـ"إلغاء" روسيا، بدأوا يتحدثون عن حتمية الحوار مع موسكو، بعد أن لمسوا قرب انهيار أوكرانيا.
