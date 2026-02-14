ماكرون: انتقادات حرية التعبير في الاتحاد الأوروبي مفهوم "قديم ومرهق"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
ماكرون: انتقادات حرية التعبير في الاتحاد الأوروبي مفهوم "قديم ومرهق"
ماكرون: انتقادات حرية التعبير في الاتحاد الأوروبي مفهوم "قديم ومرهق"
ماكرون: انتقادات حرية التعبير في الاتحاد الأوروبي مفهوم "قديم ومرهق"

00:30 GMT 14.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiberيظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، يوم الثلاثاء 20 يناير 2026.
يظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، يوم الثلاثاء 20 يناير 2026. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانتقادات الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي في مجال حرية التعبير بأنها مفهوم قديم ومُرهِق، ملمحًا إلى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي انتقد الاتحاد الأوروبي بشأن حرية التعبير.
وخلال كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن، أشار ماكرون، ملمحًا إلى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إلى أن الانتقادات الموجهة للاتحاد الأوروبي بشأن حرية التعبير تُعد تصورًا قديمًا ومثقلًا بالأعباء.
الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
الخارجية الأمريكية تتهم أوروبا بانتهاك حرية التعبير والرقابة المفرطة
23 يوليو 2025, 05:41 GMT
وقال ماكرون: "في بعض الأوساط تُصوَّر أوروبا على أنها قارة قمعية حيث يُزعم أن حرية التعبير غير موجودة، وحيث لا يمكن لـ'الحقائق البديلة' أن تحتل المكان نفسه الذي تحتله الحقيقة — هذا مفهوم قديم ومُرهِق".
وكان فانس قد ألقى كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير/شباط 2025، وجّه خلالها انتقادات حادة إلى الدول الأوروبية، إذ أعرب عن مخاوفه بشأن تقييد حرية التعبير في المملكة المتحدة وأوروبا.
وقال إن أوروبا تواجه خطر الرقابة، داعيًا حكومات الغرب إلى أخذ آراء مواطنيها في الاعتبار، وعدم التعامل معهم كما لو كانوا حيوانات مُدرَّبة أو مجرد تروس في الاقتصاد العالمي. واعتبر أن التهديد الرئيسي لأوروبا لا يأتي من روسيا أو الصين، بل يكمن داخلها نفسها.
