https://sarabic.ae/20260214/ماكرون-انتقادات-حرية-التعبير-في-الاتحاد-الأوروبي-مفهوم-قديم-ومرهق-1110345139.html
ماكرون: انتقادات حرية التعبير في الاتحاد الأوروبي مفهوم "قديم ومرهق"
ماكرون: انتقادات حرية التعبير في الاتحاد الأوروبي مفهوم "قديم ومرهق"
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانتقادات الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي في مجال حرية التعبير بأنها مفهوم قديم ومُرهِق، ملمحًا إلى نائب الرئيس الأمريكي جي دي... 14.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-14T00:30+0000
2026-02-14T00:30+0000
2026-02-14T00:30+0000
إيمانويل ماكرون
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109510921_0:221:3072:1948_1920x0_80_0_0_bb6636a9e44ec68c4f6179b0beb44b5f.jpg
وخلال كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن، أشار ماكرون، ملمحًا إلى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إلى أن الانتقادات الموجهة للاتحاد الأوروبي بشأن حرية التعبير تُعد تصورًا قديمًا ومثقلًا بالأعباء.وقال ماكرون: "في بعض الأوساط تُصوَّر أوروبا على أنها قارة قمعية حيث يُزعم أن حرية التعبير غير موجودة، وحيث لا يمكن لـ'الحقائق البديلة' أن تحتل المكان نفسه الذي تحتله الحقيقة — هذا مفهوم قديم ومُرهِق".وكان فانس قد ألقى كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير/شباط 2025، وجّه خلالها انتقادات حادة إلى الدول الأوروبية، إذ أعرب عن مخاوفه بشأن تقييد حرية التعبير في المملكة المتحدة وأوروبا.وقال إن أوروبا تواجه خطر الرقابة، داعيًا حكومات الغرب إلى أخذ آراء مواطنيها في الاعتبار، وعدم التعامل معهم كما لو كانوا حيوانات مُدرَّبة أو مجرد تروس في الاقتصاد العالمي. واعتبر أن التهديد الرئيسي لأوروبا لا يأتي من روسيا أو الصين، بل يكمن داخلها نفسها.
https://sarabic.ae/20250723/الخارجية-الأمريكية-تتهم-أوروبا-بانتهاك-حرية-التعبير-والرقابة-المفرطة-1102926289.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109510921_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_207e5f4f0f189d74d436b70dc834bd50.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيمانويل ماكرون, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار فرنسا
ماكرون: انتقادات حرية التعبير في الاتحاد الأوروبي مفهوم "قديم ومرهق"
وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانتقادات الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي في مجال حرية التعبير بأنها مفهوم قديم ومُرهِق، ملمحًا إلى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي انتقد الاتحاد الأوروبي بشأن حرية التعبير.
وخلال كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن، أشار ماكرون، ملمحًا إلى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إلى أن الانتقادات الموجهة للاتحاد الأوروبي بشأن حرية التعبير تُعد تصورًا قديمًا ومثقلًا بالأعباء.
وقال ماكرون: "في بعض الأوساط تُصوَّر أوروبا على أنها قارة قمعية حيث يُزعم أن حرية التعبير غير موجودة، وحيث لا يمكن لـ'الحقائق البديلة' أن تحتل المكان نفسه الذي تحتله الحقيقة — هذا مفهوم قديم ومُرهِق".
وكان فانس قد ألقى كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير/شباط 2025، وجّه خلالها انتقادات حادة إلى الدول الأوروبية
، إذ أعرب عن مخاوفه بشأن تقييد حرية التعبير في المملكة المتحدة وأوروبا.
وقال إن أوروبا تواجه خطر الرقابة، داعيًا حكومات الغرب إلى أخذ آراء مواطنيها في الاعتبار، وعدم التعامل معهم كما لو كانوا حيوانات مُدرَّبة أو مجرد تروس في الاقتصاد العالمي. واعتبر أن التهديد الرئيسي لأوروبا لا يأتي من روسيا أو الصين، بل يكمن داخلها نفسها.