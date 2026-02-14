مضمار جري على السطح..ابتكار صيني يتغلب على أزمة المساحات في المدارس...فيديو
مضمار جري على السطح..ابتكار صيني يتغلب على أزمة المساحات في المدارس
© Photo / x
أنشأت إحدى المدارس في الصين مضمارًا للجري فوق سطح مبناها، في خطوة مبتكرة تهدف إلى التغلب على ضيق المساحات المتاحة داخل الحرم المدرسي. وجاء هذا المشروع كحل عملي يجمع بين الاستفادة المثلى من المساحات المتوفرة وتوفير بيئة رياضية مناسبة للطلاب.
ويعكس تصميم المضمار رؤية هندسية ذكية تراعي معايير السلامة والأمان، حيث تم تجهيز السطح بالبنية التحتية اللازمة لضمان ممارسة الأنشطة الرياضية بأمان. كما يسهم المشروع في تعزيز ثقافة النشاط البدني داخل المدرسة، من خلال إتاحة مساحة مخصصة لممارسة رياضة الجري بشكل منتظم.
وتعد هذه المبادرة نموذجًا حديثا لاستثمار المساحات غير التقليدية في المؤسسات التعليمية، بما يدعم صحة الطلاب البدنية والنفسية، ويعزز من جودة البيئة التعليمية رغم التحديات المرتبطة بضيق المساحة.
यह चीन का सरकारी स्कूल है—— संजय निगम | Sanjay Nigam (@ImSanjayNigam02) February 7, 2026
क्या शानदार व्यवस्था है बच्चों के लिए 6 मंजिला बिल्डिंग के सबसे ऊपर बना है बच्चों के लिए रनिंग ट्रैक!
आप सोच सकते हैं
चीन हमसे यानी भारत से कितना आगे है
भारत में तो हाल ये है कि यहां एक मंजिला स्कूल की बिल्डिंग गिर जाती जिसे बच्चे तक दब जाते हैं। pic.twitter.com/0HPztUp2a4