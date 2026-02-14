مضمار جري على السطح..ابتكار صيني يتغلب على أزمة المساحات في المدارس...فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
ترامب يحذر زيلينسكي من إهدار فرصة إبرام صفقة مع روسيا، مجلس الأمن يدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260214/مضمار-جري-على-السطحابتكار-صيني-يتغلب-على-أزمة-المساحات-في-المدارسفيديو-1110373720.html
مضمار جري على السطح..ابتكار صيني يتغلب على أزمة المساحات في المدارس...فيديو
مضمار جري على السطح..ابتكار صيني يتغلب على أزمة المساحات في المدارس...فيديو
سبوتنيك عربي
أنشأت إحدى المدارس في الصين مضمارًا للجري فوق سطح مبناها، في خطوة مبتكرة تهدف إلى التغلب على ضيق المساحات المتاحة داخل الحرم المدرسي. وجاء هذا المشروع كحل عملي... 14.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-14T21:15+0000
2026-02-14T21:15+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0e/1110373564_0:67:388:285_1920x0_80_0_0_ebc6679fe3003dc8d6d4a0ec6699d312.jpg
ويعكس تصميم المضمار رؤية هندسية ذكية تراعي معايير السلامة والأمان، حيث تم تجهيز السطح بالبنية التحتية اللازمة لضمان ممارسة الأنشطة الرياضية بأمان. كما يسهم المشروع في تعزيز ثقافة النشاط البدني داخل المدرسة، من خلال إتاحة مساحة مخصصة لممارسة رياضة الجري بشكل منتظم.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0e/1110373564_0:16:388:306_1920x0_80_0_0_2a3002e1e94f3858d870585fdb8f27dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, الصين, رياضة
نادي الفيديو, الصين, رياضة

مضمار جري على السطح..ابتكار صيني يتغلب على أزمة المساحات في المدارس...فيديو

21:15 GMT 14.02.2026
© Photo / xمضمار جري على السطح..ابتكار صيني يتغلب على أزمة المساحات في المدارس
مضمار جري على السطح..ابتكار صيني يتغلب على أزمة المساحات في المدارس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
© Photo / x
تابعنا عبر
أنشأت إحدى المدارس في الصين مضمارًا للجري فوق سطح مبناها، في خطوة مبتكرة تهدف إلى التغلب على ضيق المساحات المتاحة داخل الحرم المدرسي. وجاء هذا المشروع كحل عملي يجمع بين الاستفادة المثلى من المساحات المتوفرة وتوفير بيئة رياضية مناسبة للطلاب.
ويعكس تصميم المضمار رؤية هندسية ذكية تراعي معايير السلامة والأمان، حيث تم تجهيز السطح بالبنية التحتية اللازمة لضمان ممارسة الأنشطة الرياضية بأمان. كما يسهم المشروع في تعزيز ثقافة النشاط البدني داخل المدرسة، من خلال إتاحة مساحة مخصصة لممارسة رياضة الجري بشكل منتظم.
وتعد هذه المبادرة نموذجًا حديثا لاستثمار المساحات غير التقليدية في المؤسسات التعليمية، بما يدعم صحة الطلاب البدنية والنفسية، ويعزز من جودة البيئة التعليمية رغم التحديات المرتبطة بضيق المساحة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала