وزير الخارجية الإيراني يصف مؤتمر ميونيخ للأمن بـ"السيرك"
© REUTERS Ramil Sitdikovوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، الاتحاد الأوروبي بأنه "مرتبك" و"عاجز عن فهم التطورات" في إيران، في إشارة إلى مؤتمر ميونخ للأمن.
وكتب عراقجي على منصة "إكس": "من المؤسف أن مؤتمر ميونخ للأمن، الذي كان يُعتبر عادة حدثا جادا وذا مصداقية، قد تحوّل إلى "سيرك ميونيخ" حول قضية إيران".
وأضاف أن "هذا التراجع، الذي تُفضَّل فيه المظاهر على الجوهر، يحمل رسائل هامة:
يبدو الاتحاد الأوروبي مرتبكا؛ وجذر هذا الارتباك هو عجزه عن فهم التطورات الجارية داخل إيران.
من منظور استراتيجي، فقد الاتحاد الأوروبي، الذي يفتقر إلى الهدف، كل ثقله الجيوسياسي في منطقتنا.
على وجه التحديد، أصبحت ألمانيا رائدة في تسليم سياستها الإقليمية بالكامل إلى إسرائيل.
على أقل تقدير، يمكن القول إن المسار العام لأوروبا خطير للغاية ومثير للقلق".
Sad to see the usually serious Munich Security Conference turned into the "Munich Circus" when it comes to Iran. This decline, with performance preferred over substance, holds important messages:— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 14, 2026
وتابع وزير الخارجية الإيراني في تغريدته: "ماذا يعني كل هذا عمليا؟ يتجلى شلل وعدم أهمية الاتحاد الأوروبي/مجموعة الدول الثلاث في الديناميكيات المحيطة بالمحادثات الحالية حول البرنامج النووي الإيراني".
وأكد عراقجي أن "أوروبا، التي كانت في يوم من الأيام أحد الأطراف الرئيسية في الحوار، غائبة الآن تماما، وفي المقابل، أثبت أصدقاؤنا في المنطقة فاعلية أكبر ودعما أوضح من أوروبا التي تقف على الهامش وبلا أدوات تأثير حقيقية".
ويُعقد مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، في عاصمة بافاريا، ميونيخ، في الفترة من 13 إلى 15 فبراير/ شباط الجاري، وأكد 65 زعيما حضورهم، وفقا للمنظمين.