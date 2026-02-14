https://sarabic.ae/20260214/وزير-الخارجية-الإيراني-يصف-مؤتمر-ميونيخ-للأمن-بـالسيرك-1110368939.html

وزير الخارجية الإيراني يصف مؤتمر ميونيخ للأمن بـ"السيرك"

وزير الخارجية الإيراني يصف مؤتمر ميونيخ للأمن بـ"السيرك"

وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، الاتحاد الأوروبي بأنه "مرتبك" و"عاجز عن فهم التطورات" في إيران، في إشارة إلى مؤتمر ميونخ للأمن. 14.02.2026, سبوتنيك عربي

وكتب عراقجي على منصة "إكس": "من المؤسف أن مؤتمر ميونخ للأمن، الذي كان يُعتبر عادة حدثا جادا وذا مصداقية، قد تحوّل إلى "سيرك ميونيخ" حول قضية إيران".وأضاف أن "هذا التراجع، الذي تُفضَّل فيه المظاهر على الجوهر، يحمل رسائل هامة:وتابع وزير الخارجية الإيراني في تغريدته: "ماذا يعني كل هذا عمليا؟ يتجلى شلل وعدم أهمية الاتحاد الأوروبي/مجموعة الدول الثلاث في الديناميكيات المحيطة بالمحادثات الحالية حول البرنامج النووي الإيراني".ويُعقد مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، في عاصمة بافاريا، ميونيخ، في الفترة من 13 إلى 15 فبراير/ شباط الجاري، وأكد 65 زعيما حضورهم، وفقا للمنظمين.

