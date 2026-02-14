وزير الخارجية الإيراني يصف مؤتمر ميونيخ للأمن بـ"السيرك"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
ترامب يحذر زيلينسكي من إهدار فرصة إبرام صفقة مع روسيا، مجلس الأمن يدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260214/وزير-الخارجية-الإيراني-يصف-مؤتمر-ميونيخ-للأمن-بـالسيرك-1110368939.html
وزير الخارجية الإيراني يصف مؤتمر ميونيخ للأمن بـ"السيرك"
وزير الخارجية الإيراني يصف مؤتمر ميونيخ للأمن بـ"السيرك"
سبوتنيك عربي
وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، الاتحاد الأوروبي بأنه "مرتبك" و"عاجز عن فهم التطورات" في إيران، في إشارة إلى مؤتمر ميونخ للأمن. 14.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-14T16:54+0000
2026-02-14T16:54+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/05/1110035131_0:27:1097:644_1920x0_80_0_0_a500616dc93d4cc398483f25c4bea0fd.jpg
وكتب عراقجي على منصة "إكس": "من المؤسف أن مؤتمر ميونخ للأمن، الذي كان يُعتبر عادة حدثا جادا وذا مصداقية، قد تحوّل إلى "سيرك ميونيخ" حول قضية إيران".وأضاف أن "هذا التراجع، الذي تُفضَّل فيه المظاهر على الجوهر، يحمل رسائل هامة:وتابع وزير الخارجية الإيراني في تغريدته: "ماذا يعني كل هذا عمليا؟ يتجلى شلل وعدم أهمية الاتحاد الأوروبي/مجموعة الدول الثلاث في الديناميكيات المحيطة بالمحادثات الحالية حول البرنامج النووي الإيراني".ويُعقد مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، في عاصمة بافاريا، ميونيخ، في الفترة من 13 إلى 15 فبراير/ شباط الجاري، وأكد 65 زعيما حضورهم، وفقا للمنظمين.
https://sarabic.ae/20260213/رئيس-مؤتمر-ميونيخ-للأمن-سأكون-سعيدا-بعودة-روسيا-إذا-رغبت-بالمشاركة-1110344496.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/05/1110035131_53:0:994:706_1920x0_80_0_0_b6d0675ce0287da39f7a94f7eba8d509.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية الإيراني يصف مؤتمر ميونيخ للأمن بـ"السيرك"

16:54 GMT 14.02.2026
© REUTERS Ramil Sitdikovوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
© REUTERS Ramil Sitdikov
تابعنا عبر
وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، الاتحاد الأوروبي بأنه "مرتبك" و"عاجز عن فهم التطورات" في إيران، في إشارة إلى مؤتمر ميونخ للأمن.
وكتب عراقجي على منصة "إكس": "من المؤسف أن مؤتمر ميونخ للأمن، الذي كان يُعتبر عادة حدثا جادا وذا مصداقية، قد تحوّل إلى "سيرك ميونيخ" حول قضية إيران".
وأضاف أن "هذا التراجع، الذي تُفضَّل فيه المظاهر على الجوهر، يحمل رسائل هامة:
يبدو الاتحاد الأوروبي مرتبكا؛ وجذر هذا الارتباك هو عجزه عن فهم التطورات الجارية داخل إيران.
من منظور استراتيجي، فقد الاتحاد الأوروبي، الذي يفتقر إلى الهدف، كل ثقله الجيوسياسي في منطقتنا.
على وجه التحديد، أصبحت ألمانيا رائدة في تسليم سياستها الإقليمية بالكامل إلى إسرائيل.
على أقل تقدير، يمكن القول إن المسار العام لأوروبا خطير للغاية ومثير للقلق".
وتابع وزير الخارجية الإيراني في تغريدته: "ماذا يعني كل هذا عمليا؟ يتجلى شلل وعدم أهمية الاتحاد الأوروبي/مجموعة الدول الثلاث في الديناميكيات المحيطة بالمحادثات الحالية حول البرنامج النووي الإيراني".
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن: سأكون سعيدا بعودة روسيا إذا رغبت بالمشاركة
أمس, 22:36 GMT
وأكد عراقجي أن "أوروبا، التي كانت في يوم من الأيام أحد الأطراف الرئيسية في الحوار، غائبة الآن تماما، وفي المقابل، أثبت أصدقاؤنا في المنطقة فاعلية أكبر ودعما أوضح من أوروبا التي تقف على الهامش وبلا أدوات تأثير حقيقية".
ويُعقد مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، في عاصمة بافاريا، ميونيخ، في الفترة من 13 إلى 15 فبراير/ شباط الجاري، وأكد 65 زعيما حضورهم، وفقا للمنظمين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала